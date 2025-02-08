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Fenerbahça'de Serdar Aziz'in Dönüş Umutlarını Jose Mourinho Bitirdi

Fenerbahça'de Serdar Aziz'in Dönüş Umutlarını Jose Mourinho Bitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 17:42

Fenerbahçe'de stoper krizinde yeni bir gündem doğdu. Uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz'in geri dönüş ihtimali konuşulmaya başlanırken gözler Mourinho'ya çevrildi. Mourinho'nun vereceği karar ise merak konusuydu. Bugün basına Mourinho'nun kararı yansıdı. Birçok eksik olmasına rağmen Serdar Aziz'in beklediği yanıt bir türlü gelmedi.

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Serdar Aziz, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olarak takımdan ayrı çalışmalar yapıyordu.

Serdar Aziz, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olarak takımdan ayrı çalışmalar yapıyordu.

Kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Aziz kulüp de bulamamıştı ancak yaşanan sakatlıklar ona yeniden forma ihtimali doğurdu.

Kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Aziz kulüp de bulamamıştı ancak yaşanan sakatlıklar ona yeniden forma ihtimali doğurdu.

Serdar Aziz, "Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak" diyerek takıma geri dönmek istediğini de kulübe iletmişti.

Serdar Aziz, "Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak" diyerek takıma geri dönmek istediğini de kulübe iletmişti.

Gözler Jose Mourinho'ya çevrilmişti. Jose Mourinho ise stoperde sıkıntı yaşamasına rağmen Serdar Aziz'in dönüşünü veto etti.

Gözler Jose Mourinho'ya çevrilmişti. Jose Mourinho ise stoperde sıkıntı yaşamasına rağmen Serdar Aziz'in dönüşünü veto etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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