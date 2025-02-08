Fenerbahça'de Serdar Aziz'in Dönüş Umutlarını Jose Mourinho Bitirdi

Fenerbahçe'de stoper krizinde yeni bir gündem doğdu. Uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz'in geri dönüş ihtimali konuşulmaya başlanırken gözler Mourinho'ya çevrildi. Mourinho'nun vereceği karar ise merak konusuydu. Bugün basına Mourinho'nun kararı yansıdı. Birçok eksik olmasına rağmen Serdar Aziz'in beklediği yanıt bir türlü gelmedi.