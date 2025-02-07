Tüm Kapılar Cengiz Ünder'e Tek Tek Kapanıyor: Önerilen Teknik Direktörden Şok Yanıt
Tüm Kapılar Cengiz Ünder'e Tek Tek Kapanıyor: Önerilen Teknik Direktörden Şok Yanıt
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi son anda iptal olmuştu. Fransa ve İtalya'dan da takım arayan Cengiz istediği yanıtı bir türlü alamadı. Mourinho'nun planlarına bir türlü dahil olamayan Cengiz için son darbe Rusya'dan geldi. Rusya'da kulüplere önerilen Cengiz Ünder için Dejan Stankovic'ten ağır sözler geldi. Cengiz bir kulüpten daha eli boş döndü.
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Cengiz Ünder için sürpriz bir şekilde gelişen Beşiktaş gündemi sosyal medyanın baskısıyla başlamadan kapandı.
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Fransa ve İtalya'daki kulüplere önerilen ve hiçbirinden olumlu yanıt alamayan Cengiz ibreyi Rusya'ya çevirdi.
Rus basınında yer alan habere göre Cengiz Ünder, şampiyonluk yarışı veren Spartak Moskova'ya önerildi.
Rus kulübünün teknik direktörü Dejan Stankovic kesin bir dille bu transferi reddetti ve Cengiz için de ağır ifadeler kullandı.
Haberde Sırp teknik adam Dejan Stankovic'in Cengiz Ünder hakkında "Futbol hayatı bitmiş bir topçuyu istemiyorum" dediği kaydedildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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