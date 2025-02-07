Tüm Kapılar Cengiz Ünder'e Tek Tek Kapanıyor: Önerilen Teknik Direktörden Şok Yanıt

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi son anda iptal olmuştu. Fransa ve İtalya'dan da takım arayan Cengiz istediği yanıtı bir türlü alamadı. Mourinho'nun planlarına bir türlü dahil olamayan Cengiz için son darbe Rusya'dan geldi. Rusya'da kulüplere önerilen Cengiz Ünder için Dejan Stankovic'ten ağır sözler geldi. Cengiz bir kulüpten daha eli boş döndü.