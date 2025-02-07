Fenerbahçe'de Dominik Livakovic İçin Süpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Bayern Münih Radara Aldı

Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transferlerin yanında satışlarıyla da gündeme geliyor. Arda, Ferdi, Kim Min Jae, Eljif Elmas gibi scout başarısı isimlerin yüklü miktarlara Avrupa'ya gitmesi camiaya büyük bir ekonomik güç getiriyor. Yine Fenerbahçe böyle bir vedaya hazırlanıyor. Hırvat kaleci için birçok Avrupa kulübü nabız yokluyor. Ancak Alman devi hamle yapmaya hazırlanıyor.