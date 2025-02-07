Fenerbahçe'de Dominik Livakovic İçin Süpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Bayern Münih Radara Aldı
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic İçin Süpriz Bir İddia Ortaya Atıldı: Bayern Münih Radara Aldı
Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transferlerin yanında satışlarıyla da gündeme geliyor. Arda, Ferdi, Kim Min Jae, Eljif Elmas gibi scout başarısı isimlerin yüklü miktarlara Avrupa'ya gitmesi camiaya büyük bir ekonomik güç getiriyor. Yine Fenerbahçe böyle bir vedaya hazırlanıyor. Hırvat kaleci için birçok Avrupa kulübü nabız yokluyor. Ancak Alman devi hamle yapmaya hazırlanıyor.
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Dominik Livakovic geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla taraftarın sevgilisi oldu.
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Milli takımın da kalesini koruyan Hırvat kalecinin, Avrupa kulüpleri de zaman zaman gözlemciler göndererek son durumunu takip ediyor.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Bayern bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardı. 3 milyon euro da ek bonuslar olacağı söyleniyor.
Transfer gerçekleşirse 5 milyon euroluk Altay Bayındır satışının ardından rekorla "en pahalı kaleci satışı" Fenerbahçe için Livakovic olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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