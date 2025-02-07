SEGA Merakla Beklenen Football Manager 25'in Çıkmayacağını Duyurdu

Futbolseverlerin yıllardır oynadığı Football Manager serisinin 2025 versiyonunu piyasaya çıkacak mı soruları aylardır soruluyor. Oyunun gelenekselleşen çıkışı her yılın ekim ayına gelse de Sports Interactive yeni versiyonu bazı özellikleri kırparak 2025'in Mart ayında çıkaracağını duyurmuştu. Bu da 'Yeni FM serisi nasıl olacak?' diye merak eden oyunun sadık kitlesini bekleyişe sürüklemişti. Ancak yapılan açıklamaya göre serinin 2025 halkası boş kalacak ve firma 2026'ya odaklanacak.