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SEGA Merakla Beklenen Football Manager 25'in Çıkmayacağını Duyurdu

SEGA Merakla Beklenen Football Manager 25'in Çıkmayacağını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.02.2025 - 10:39

Futbolseverlerin yıllardır oynadığı Football Manager serisinin 2025 versiyonunu piyasaya çıkacak mı soruları aylardır soruluyor. Oyunun gelenekselleşen çıkışı her yılın ekim ayına gelse de Sports Interactive yeni versiyonu bazı özellikleri kırparak 2025'in Mart ayında çıkaracağını duyurmuştu. Bu da 'Yeni FM serisi nasıl olacak?' diye merak eden oyunun sadık kitlesini bekleyişe sürüklemişti. Ancak yapılan açıklamaya göre serinin 2025 halkası boş kalacak ve firma 2026'ya odaklanacak.

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Geçtiğimiz yıl çıkması beklenen FM 25'in çıkış tarihi ertelene ertelene 2025 Mart ayına kadar gelmişti. Ancak yeni seri için gün sayan FM'ciler bugün gelen haberle hayal kırıklığına uğradı.

Geçtiğimiz yıl çıkması beklenen FM 25'in çıkış tarihi ertelene ertelene 2025 Mart ayına kadar gelmişti. Ancak yeni seri için gün sayan FM'ciler bugün gelen haberle hayal kırıklığına uğradı.

Lansmanın iptal edileceğini duyuran açıklama şu şekilde 👇

Lansmanın iptal edileceğini duyuran açıklama şu şekilde 👇

Sports Interactive ekibi olarak, SEGA ile yaptığımız detaylı şirket içi görüşmelerin ve titiz değerlendirmelerin ardından, Football Manager 25'in lansmanını iptal etme şeklinde zor bir karar aldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

Tepkiler ise şu şekilde;

Tepkiler ise şu şekilde;
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Yorumlarda su şişesini fırlatanlar oldu.

Yorumlarda su şişesini fırlatanlar oldu.
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Pek çok FM oyuncusu 2025 kadrolarının güncellenmesini bekliyor.

Pek çok FM oyuncusu 2025 kadrolarının güncellenmesini bekliyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Alper Ahmet

Zaten Fm 17 ile 24 ün hiçbir fakrkı Yok ki sadece kadrolar farklı 26 da daha farklı şeyler yapsalar maç içinde harbiden yedek kulübesinde falan otursak

Koray Tarakci

24 için güncelleme olmayacak olması ayrı bir rezillik olmuş

DNDR

Bu arada 2024ü bedava verdiler zaten bende var ama oynayacak vakit yok ne yazık ki