SEGA Merakla Beklenen Football Manager 25'in Çıkmayacağını Duyurdu
SEGA Merakla Beklenen Football Manager 25'in Çıkmayacağını Duyurdu
Futbolseverlerin yıllardır oynadığı Football Manager serisinin 2025 versiyonunu piyasaya çıkacak mı soruları aylardır soruluyor. Oyunun gelenekselleşen çıkışı her yılın ekim ayına gelse de Sports Interactive yeni versiyonu bazı özellikleri kırparak 2025'in Mart ayında çıkaracağını duyurmuştu. Bu da 'Yeni FM serisi nasıl olacak?' diye merak eden oyunun sadık kitlesini bekleyişe sürüklemişti. Ancak yapılan açıklamaya göre serinin 2025 halkası boş kalacak ve firma 2026'ya odaklanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıl çıkması beklenen FM 25'in çıkış tarihi ertelene ertelene 2025 Mart ayına kadar gelmişti. Ancak yeni seri için gün sayan FM'ciler bugün gelen haberle hayal kırıklığına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lansmanın iptal edileceğini duyuran açıklama şu şekilde 👇
Tepkiler ise şu şekilde;
Yorumlarda su şişesini fırlatanlar oldu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Pek çok FM oyuncusu 2025 kadrolarının güncellenmesini bekliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Zaten Fm 17 ile 24 ün hiçbir fakrkı Yok ki sadece kadrolar farklı 26 da daha farklı şeyler yapsalar maç içinde harbiden yedek kulübesinde falan otursak
24 için güncelleme olmayacak olması ayrı bir rezillik olmuş
Bu arada 2024ü bedava verdiler zaten bende var ama oynayacak vakit yok ne yazık ki