Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği All-Star Takımı Belli Oldu

Alperen Şengün'ün All-Star kadrosuna seçilmesi hepimizi gururlandırdı. Milli yıldız bu sezon performansıyla hak ettiği unvanı alırken kadrolar da merak konusuydu. Dört takımlı turnuva formatında gerçekleştirilecek 2025 All-Star'ın takım kadroları belli oldu. Alperen de yıldızlarla bir arada forma giyecek. İşte kadrolar...