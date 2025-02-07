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Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği All-Star Takımı Belli Oldu

Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği All-Star Takımı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2025 - 17:35

Alperen Şengün'ün All-Star kadrosuna seçilmesi hepimizi gururlandırdı. Milli yıldız bu sezon performansıyla hak ettiği unvanı alırken kadrolar da merak konusuydu. Dört takımlı turnuva formatında gerçekleştirilecek 2025 All-Star'ın takım kadroları belli oldu. Alperen de yıldızlarla bir arada forma giyecek. İşte kadrolar...

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NBA All-Star'a seçilerek hepimizi gururlandıran Alperen Şengün'ün forma giyeceği All-Star takımı belli oldu.

NBA All-Star'a seçilerek hepimizi gururlandıran Alperen Şengün'ün forma giyeceği All-Star takımı belli oldu.

Organizasyon formatı gereği dört takımlı turnuva şeklinde gerçekleştirilecek. 14-16 Şubat tarihleri arasında Golden State Warriors ev sahipliği yapacak.

Organizasyon formatı gereği dört takımlı turnuva şeklinde gerçekleştirilecek. 14-16 Şubat tarihleri arasında Golden State Warriors ev sahipliği yapacak.

All-Star'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA efsanesi Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Victor Wembanyama ile birlikte mücadele edecek.

All-Star'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA efsanesi Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Victor Wembanyama ile birlikte mücadele edecek.

LeBron James ve eski takım arkadaşı Anthony Davis, Shaquille O’Neal’in takımı Team Shaq’ta Jaylen Brown, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard ve Jayson Tatum ile birlikte mücadele edecek. Kenny Smith’in kurduğu Team Kenny’de ise Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley ve Jalen Williams yer aldı.

LeBron James ve eski takım arkadaşı Anthony Davis, Shaquille O’Neal’in takımı Team Shaq’ta Jaylen Brown, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard ve Jayson Tatum ile birlikte mücadele edecek. Kenny Smith’in kurduğu Team Kenny’de ise Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley ve Jalen Williams yer aldı.

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı içerecek.

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı içerecek.
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24 NBA All-Star oyuncusu üç takıma eşit olarak bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'deki birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan isimlerinin 14 Şubat'ta oynayacağı maçın galibi olacak.

24 NBA All-Star oyuncusu üç takıma eşit olarak bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'deki birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan isimlerinin 14 Şubat'ta oynayacağı maçın galibi olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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