Yeni Sevgilisiyle İstanbul'a Gelen Icardi, Arjantin'e Geri Döndü

Mauro Icardi'nin geçtiğimiz hafta apar topar Türkiye'ye gelişi herkesi heyecanlandırmıştı. Bir kesim bunu Morata transferiyle ilişkilendirmişti. Icardi'nin sevgilisiyle İstanbul'u altına üstüne getirdikleri anlar ise oldukça ilgi çekmişti. Bugün ise Icardi'nin stroylerinde yeni bir gelişme karşımıza çıktı. Icardi, Arjantin'e geri döndü.