Yeni Sevgilisiyle İstanbul'a Gelen Icardi, Arjantin'e Geri Döndü
Yeni Sevgilisiyle İstanbul'a Gelen Icardi, Arjantin'e Geri Döndü
Mauro Icardi'nin geçtiğimiz hafta apar topar Türkiye'ye gelişi herkesi heyecanlandırmıştı. Bir kesim bunu Morata transferiyle ilişkilendirmişti. Icardi'nin sevgilisiyle İstanbul'u altına üstüne getirdikleri anlar ise oldukça ilgi çekmişti. Bugün ise Icardi'nin stroylerinde yeni bir gelişme karşımıza çıktı. Icardi, Arjantin'e geri döndü.
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Geçtiğimiz hafta Galatasaraylılar hem Morata'nın transferine hem de Icardi'nin İstanbul'a dönüşüne sevinmişti.
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Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Icardi, bugün yeni sevgilisi China Suarez ile Arjantin'e geri dönmeye karar verdi.
Sevgilisiyle uçaktan pozlar paylaşan Icardi'nin boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle dönmek zorunda kaldığı iddia edildi.
Icardi ve sevgilisinin bir dahaki gelişleri ise şimdilik belirsiz. Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceği düşünülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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