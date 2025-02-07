Nicolo Zaniolo Hepimizi Yasa Boğan 6 Şubat Depremini Unutmadı
Nicolo Zaniolo Hepimizi Yasa Boğan 6 Şubat Depremini Unutmadı
Galatasaray, Zaniolo'nun gelme ihtimali konuşulurken ülkemiz büyük bir deprem felaketi ile sarsıldı. Zaniolo'nun gelme ihtimali ile heyecanlanan genç bir Galatasaray taraftarı Zaniolo için edit yapmıştı. Depremde hayatını kaybeden bu genci ne Türkiye ne de Zaniolo unutmadı. Hatta İtalya'ya giden Zaniolo orada bile onun izlerini taşımayı sürdürdü.
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6 Şubat'ta yaşanan depremde kaybettiğimiz birçok can gibi Muhammed Emin Özkan'ın ölümü de hepimizi yasa boğmuştu.
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Muhammed Emin Özkan, Zaniolo'nun transferi dedikoduları ortaya çıktığında yaptığı editi paylaşmış ve depremde o gece hayatını kaybetmişti.
Zaniolo, Galatasaray'da 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için 17 numaralı formayı giymişti.
İki yıl sonra bonservisi Galatasaray'da bulunan ve satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 6 Şubat'ı unutmadı.
Zaniolo neden 17 numarayı seçtiği sorusuna ise duygusal bir cevap vererek Türkiye'yi ve 6 Şubat'ı unutmadığını gösterdi.
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Zaniolo, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." diyerek yaptığı seçimi açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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