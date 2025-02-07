Nicolo Zaniolo Hepimizi Yasa Boğan 6 Şubat Depremini Unutmadı

Galatasaray, Zaniolo'nun gelme ihtimali konuşulurken ülkemiz büyük bir deprem felaketi ile sarsıldı. Zaniolo'nun gelme ihtimali ile heyecanlanan genç bir Galatasaray taraftarı Zaniolo için edit yapmıştı. Depremde hayatını kaybeden bu genci ne Türkiye ne de Zaniolo unutmadı. Hatta İtalya'ya giden Zaniolo orada bile onun izlerini taşımayı sürdürdü.