Sezona İyi Bir Giriş Yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi
Sezona İyi Bir Giriş Yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi
Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi ile büyük bir gurur yaşamıştık. Brighton'a iyi bir giriş de yapan Ferdi talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ancak Ferdi'nin sakatlığı bir türlü geçmedi. Hatta bugün gelen haberler ise çok daha kötüydü. Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapattığı öğrenildi.
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Fenerbahçe ve milli takımdaki başarılarıyla Avrupa'da birçok kulübü peşine takan Ferdi'nin durağı Brighton olmuştu.
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Brighton'daki kariyeri gol ve asistlerle başlayan Ferdi için işler daha sonra hiç de beklediği gibi gitmedi.
Milli oyuncu geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre takımından uzak kalmıştı ancak bugün gelen bilgiler ise durumun daha kötü olduğu yönünde.
Kulüpten yapılan bilgilendirme sonrasında Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapattığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de 6 sezonda sakatlığı nedeniyle 28 maç oynamayan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde bu sayıya 6 ayda ulaşacak.
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Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapatma sebebi ise ayak başparmağından geçirdiği sakatlık olduğu öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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