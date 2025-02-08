Sezona İyi Bir Giriş Yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi ile büyük bir gurur yaşamıştık. Brighton'a iyi bir giriş de yapan Ferdi talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ancak Ferdi'nin sakatlığı bir türlü geçmedi. Hatta bugün gelen haberler ise çok daha kötüydü. Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapattığı öğrenildi.