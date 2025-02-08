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Astrolog Hilal Saraç, Cumhurbaşkanı'na ve MHP Lideri'ne Hakaretten Tutuklandı

Astrolog Hilal Saraç, Cumhurbaşkanı'na ve MHP Lideri'ne Hakaretten Tutuklandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 22:48 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 23:06

Astrolog Hilal Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı. 

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Ünlü astrolog Hilal Saraç, 8 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00 civarında "Gözaltına alınıyorum" tweet'i ile gündeme geldi.

Ünlü astrolog Hilal Saraç, 8 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00 civarında "Gözaltına alınıyorum" tweet'i ile gündeme geldi.

Ünlü astrolog, önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ünlü astrolog, önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
twitter.com

Saraç, daha sonra sevkedildiği mahkeme tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Saraç, daha sonra sevkedildiği mahkeme tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklama kararı ise gazeteci Rojda Altintaş tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.

Tutuklama kararı ise gazeteci Rojda Altintaş tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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