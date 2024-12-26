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Burcuna Göre Narsist misin?

Burcuna Göre Narsist misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 21:07

Astrolojiye göre kişiliğimizin birçok yönü burcumuzla şekilleniyor. Peki burçlar narsist eğilimlerimiz hakkında ne söylüyor? Bazı burçlar doğal liderlik yetenekleri ve özgüvenleriyle dikkat çekerken, bazıları daha alçakgönüllü ve mütevazı bir yapıya sahip. Senin burcun seni nasıl tanımlıyor? 

Hazırsan burcunu seç ve narsist olup olmadığını öğrenelim!

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Burcunu seç bakalım👇

Narsist misin? Evet, biraz.

Neden? Sen lider ruhlusun ve “önce ben” tavrınla tanınırsın. Bu yüzden bazen narsist gibi görünebilirsin.

Narsist misin? Hayır.

Neden? Sen genelde sakin ve güven arayışında olan birisin. Maddiyata düşkünlüğün yanlış anlaşılabilir ama samimiyetin narsizmle uzaktan yakından alakalı değil.

Narsist misin? Biraz.

Neden? Senin ilgi çekme arzun ve sosyal yapın, bazen narsist algılanmana neden olabilir. Ama aslında genelde eğlenceli niyetlisin.

Narsist misin? Hayır.

Neden? Sen duygusal ve başkalarını düşünen birisin. Empatin narsizme yer bırakmıyor.

Narsist misin? Kesinlikle evet!

Neden? Sahne ışıklarını seviyorsun ve hayranlık bekliyorsun. Kendine olan güvenin ve gösterişin seni narsizmin kraliçesi ya da kralı yapabilir.

Narsist misin? Hayır.

Neden? Sen mükemmeliyetçisin ama narsist değilsin. Çünkü kendini de eleştirmekten geri durmazsın.

Narsist misin? Biraz.

Neden? Sen dengeyi ve güzelliği seviyorsun. Başkalarının seni takdir etmesini istemen doğal ama bu narsist olduğun anlamına gelmez.

Narsist misin? Evet, gizli bir narsistsin.

Neden? Güçlü ve gizemli yapın seni çekici kılar. Manipülasyon yeteneklerin ise narsist eğilimlere işaret ediyor.

Narsist misin? Biraz.

Neden? Özgürlüğüne ve maceralara olan düşkünlüğün seni bencil gösterebilir. Ama bunu kötü niyetle yapmıyorsun.

Narsist misin? Hayır.

Neden? Sen disiplinli ve çalışkan birisin. Başarı odaklısın ama bu narsizm değil, azim.

Narsist misin? Biraz.

Neden? Farklılığını seviyorsun ve bu seni zaman zaman kibirli gösterebilir. Ama aslında idealist birisin.

Narsist misin? Hayır.

Neden? Sen hayalperest ve şefkat dolusun. Başkalarını düşünmeye o kadar odaklanıyorsun ki narsizme yer kalmıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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