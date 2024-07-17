Burcuna Göre Sen Kaç Yaşında Evleneceksin?
Burcuna Göre Sen Kaç Yaşında Evleneceksin?
Burcun, kaç yaşında evleneceğini ortaya çıkarıyor!
Gelin birlikte bakalım!
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Öncelikle burcunu seçer misin?
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Sen 20'li yaşlarından itibaren evlenebilirsin!
Sen 25-30 yaşları arasında evlenme potansiyeline sahipsin!
Sen 30'undan sonra evlilik düşünebilirsin!
Sen 20'lerinde aile kurmak isteyebilirsin!
Sen 25-30 yaşları arasında evlilik tercih edebilirsin!
Sen 30'lu yaşlarda evlilik isteyebilirsin!
Sen 27 yaşından itibaren evlilik yapabilirsin!
Sen 30'lu yaşlarında evlenebilirsin!
Sen evlenmek için 30'lu yaşlarına kadar bekleyebilirsin!
Sen 35'lerinde evlenebilirsin!
40'lı yaşlarına kadar bekarsın!
20'li yaşlarının başında evlilik düşünebilirsin!
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