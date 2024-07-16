30 Soruda Israrla Yanlış Kullandığımız Kelimeler! Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?
30 Soruda Israrla Yanlış Kullandığımız Kelimeler! Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?
Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeleri aslında yanlış telaffuz ediyor olabiliriz. Bakalım 30 soruluk bu testte sen kaç tanesini doğru cevaplayacaksın?
Derin bir nefes al, hazırsan;
Başlıyoruz!
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1. Doküman mı, döküman mı?
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2. Orijinal mi, orjinal mi?
3. Harfiyat mı, hafriyat mı?
4. İnsiyatif mi, inisiyatif mi?
5. Ünvan mı, unvan mı?
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6. Şovalye mi, şövalye mi?
7. Şoför mü, şöför mü?
8. Ültimatom, ultimatom mu?
9. Küsur mu, küsür mü?
10. Aferin mi, aferim mi?
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11. Anfi mi, amfi mi?
12. Cürret mi, cüret mi?
13. Dinazor mu, dinozor mu?
14. Eşofman mı, eşortman mı?
15. Hristiyan mı, hıristiyan mı?
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16. Hükümet mi, hükumet mi?
17. İddia mı, iddaa mı?
18. İtibariyle mi, itibarıyla mı?
19. Kareografi mi, koreografi mi?
20. Menejer mi, menajer mi?
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21. Metot mu, metod mu?
22. Pardesü mü, pardösü mü?
23. Rütuş mu, rötuş mu?
24. Sarmısak mı, sarımsak mı?
25. Sezeryan, sezaryen mi?
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26. Teneffüs mü, tenefüs mü?
27. Şarz mı, şarj mı?
28. Antreman mı, antrenman mı?
29. Entellektüel mi, entelektüel mi?
30. Muhattap mı, muhatap mı?
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