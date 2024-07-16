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30 Soruda Israrla Yanlış Kullandığımız Kelimeler! Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?

30 Soruda Israrla Yanlış Kullandığımız Kelimeler! Kaç Tanesini Doğru Bileceksin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 10:06 Son Güncelleme: 16.07.2024 - 10:12

Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeleri aslında yanlış telaffuz ediyor olabiliriz. Bakalım 30 soruluk bu testte sen kaç tanesini doğru cevaplayacaksın?

Derin bir nefes al, hazırsan;

Başlıyoruz!

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1. Doküman mı, döküman mı?

1. Doküman mı, döküman mı?

2. Orijinal mi, orjinal mi?

2. Orijinal mi, orjinal mi?

3. Harfiyat mı, hafriyat mı?

3. Harfiyat mı, hafriyat mı?

4. İnsiyatif mi, inisiyatif mi?

4. İnsiyatif mi, inisiyatif mi?

5. Ünvan mı, unvan mı?

5. Ünvan mı, unvan mı?
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6. Şovalye mi, şövalye mi?

6. Şovalye mi, şövalye mi?

7. Şoför mü, şöför mü?

7. Şoför mü, şöför mü?

8. Ültimatom, ultimatom mu?

8. Ültimatom, ultimatom mu?

9. Küsur mu, küsür mü?

9. Küsur mu, küsür mü?

10. Aferin mi, aferim mi?

10. Aferin mi, aferim mi?
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11. Anfi mi, amfi mi?

11. Anfi mi, amfi mi?

12. Cürret mi, cüret mi?

12. Cürret mi, cüret mi?

13. Dinazor mu, dinozor mu?

13. Dinazor mu, dinozor mu?

14. Eşofman mı, eşortman mı?

14. Eşofman mı, eşortman mı?

15. Hristiyan mı, hıristiyan mı?

15. Hristiyan mı, hıristiyan mı?
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16. Hükümet mi, hükumet mi?

16. Hükümet mi, hükumet mi?

17. İddia mı, iddaa mı?

17. İddia mı, iddaa mı?

18. İtibariyle mi, itibarıyla mı?

18. İtibariyle mi, itibarıyla mı?

19. Kareografi mi, koreografi mi?

19. Kareografi mi, koreografi mi?

20. Menejer mi, menajer mi?

20. Menejer mi, menajer mi?
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21. Metot mu, metod mu?

21. Metot mu, metod mu?

22. Pardesü mü, pardösü mü?

22. Pardesü mü, pardösü mü?

23. Rütuş mu, rötuş mu?

23. Rütuş mu, rötuş mu?

24. Sarmısak mı, sarımsak mı?

24. Sarmısak mı, sarımsak mı?

25. Sezeryan, sezaryen mi?

25. Sezeryan, sezaryen mi?
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26. Teneffüs mü, tenefüs mü?

26. Teneffüs mü, tenefüs mü?

27. Şarz mı, şarj mı?

27. Şarz mı, şarj mı?

28. Antreman mı, antrenman mı?

28. Antreman mı, antrenman mı?

29. Entellektüel mi, entelektüel mi?

29. Entellektüel mi, entelektüel mi?

30. Muhattap mı, muhatap mı?

30. Muhattap mı, muhatap mı?

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