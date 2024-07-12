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20 Soruda Genel Kültür Testi: Kaç Soruyu Doğru Cevaplayabileceksin?

20 Soruda Genel Kültür Testi: Kaç Soruyu Doğru Cevaplayabileceksin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 17:15

Genel kültür birikimine güvenenleri şöyle alalım! Bakalım 20 soruluk genel kültür testinde kaç soruyu bilebileceksin?

Hazırsan;

Başlıyoruz!

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1. 2016 yılında asgari ücret ne kadardı?

1. 2016 yılında asgari ücret ne kadardı?

2. Yavuz Sultan Selim'in babası kimdir?

2. Yavuz Sultan Selim'in babası kimdir?

3. Birden fazla başkenti olan ülke hangisidir?

3. Birden fazla başkenti olan ülke hangisidir?

4. Kendi kulağını kesen ressam hangisidir?

4. Kendi kulağını kesen ressam hangisidir?

5. İlk dünya kupasını hangi ülke kazandı?

5. İlk dünya kupasını hangi ülke kazandı?
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6. Günümüzde nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

6. Günümüzde nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

7. Kennedy'i kim öldürdü?

7. Kennedy'i kim öldürdü?

8. Cristiano Ronaldo aşağıdaki forma numaralarından hangisini giymedi?

8. Cristiano Ronaldo aşağıdaki forma numaralarından hangisini giymedi?

9. İstanbul'un kaç ilçesi var?

9. İstanbul'un kaç ilçesi var?

10. Atatürk 1881 yılında hangi ayda doğdu?

10. Atatürk 1881 yılında hangi ayda doğdu?
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11. Dünyanın en büyük havalimanı hangi ülkeye aittir?

11. Dünyanın en büyük havalimanı hangi ülkeye aittir?

12. Rusya'nın başkenti neresidir?

12. Rusya'nın başkenti neresidir?

13. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim'i kim oynamıştır?

13. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim'i kim oynamıştır?

14. Türkiye'de diziler ortalama kaç saat sürüyor?

14. Türkiye'de diziler ortalama kaç saat sürüyor?

15. Fatih Terim hangi yıl futbolu bıraktı?

15. Fatih Terim hangi yıl futbolu bıraktı?
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16. Gregor Samsa karakteri hangi romanda yer alıyor?

16. Gregor Samsa karakteri hangi romanda yer alıyor?

17. 2010 yılında kaldırılan ÖSS'nin açılımı nedir?

17. 2010 yılında kaldırılan ÖSS'nin açılımı nedir?

18. Kemal Sunal'ın oynadığı Çöpçüler Kralı filminde Sunal'a hangi kadın oyuncu eşlik etti?

18. Kemal Sunal'ın oynadığı Çöpçüler Kralı filminde Sunal'a hangi kadın oyuncu eşlik etti?

19. Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak tarihe adını geçirmiş olan Einstein'ın beyni kaç yılında çalındı?

19. Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak tarihe adını geçirmiş olan Einstein'ın beyni kaç yılında çalındı?

20. Dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse kaç yaşında öldü?

20. Dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse kaç yaşında öldü?

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