20 Soruda Genel Kültür Testi: Kaç Soruyu Doğru Cevaplayabileceksin?
20 Soruda Genel Kültür Testi: Kaç Soruyu Doğru Cevaplayabileceksin?
Genel kültür birikimine güvenenleri şöyle alalım! Bakalım 20 soruluk genel kültür testinde kaç soruyu bilebileceksin?
Hazırsan;
Başlıyoruz!
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1. 2016 yılında asgari ücret ne kadardı?
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2. Yavuz Sultan Selim'in babası kimdir?
3. Birden fazla başkenti olan ülke hangisidir?
4. Kendi kulağını kesen ressam hangisidir?
5. İlk dünya kupasını hangi ülke kazandı?
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6. Günümüzde nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?
7. Kennedy'i kim öldürdü?
8. Cristiano Ronaldo aşağıdaki forma numaralarından hangisini giymedi?
9. İstanbul'un kaç ilçesi var?
10. Atatürk 1881 yılında hangi ayda doğdu?
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11. Dünyanın en büyük havalimanı hangi ülkeye aittir?
12. Rusya'nın başkenti neresidir?
13. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim'i kim oynamıştır?
14. Türkiye'de diziler ortalama kaç saat sürüyor?
15. Fatih Terim hangi yıl futbolu bıraktı?
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16. Gregor Samsa karakteri hangi romanda yer alıyor?
17. 2010 yılında kaldırılan ÖSS'nin açılımı nedir?
18. Kemal Sunal'ın oynadığı Çöpçüler Kralı filminde Sunal'a hangi kadın oyuncu eşlik etti?
19. Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak tarihe adını geçirmiş olan Einstein'ın beyni kaç yılında çalındı?
20. Dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse kaç yaşında öldü?
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