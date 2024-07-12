Bir Patron Olarak Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz!

Sen aslında iyi bir lidersin ama motivasyon ve ilham konusunda biraz daha çalışman gerekiyor. Her ne kadar onlar sana saygı duysa da yine de bir şeyler eksik. Bazen güven, saygı, özveri kadar motivasyon da gerekiyor. Onları daha fazla teşvik etmeli, birlikte daha fazla vakit geçirerek hem motivasyonlarını artırmalı hem de ilham veren etkinliklere yönlendirmelisin!