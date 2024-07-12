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Bir Patron Olarak Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz!

etiket Bir Patron Olarak Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 17:01

Sen bize bir patron olarak düşüncelerini anlat, biz de sana geliştirmen gereken o yönünü söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Ekibinle düzenli olarak birebir görüşmeler yapıyor musun?

2. Peki ekipten gelen geri bildirimleri dinliyor musun?

3. Peki çalışma arkadaşların senden çekiniyor mu?

4. Genelde tek mi çalışıyorsun ekiple birlikte mi?

5. Ekibin sayesinde büyük bir iş aldınız veya teslim ettiniz, ekibini kutlar mısın?

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6. Genellikle kim mesaiye kalır?

7. Genellikle seninle mi iletişim kuruyorlar yoksa arada biri var mı?

8. Son olarak ekibin ve sen iş-yaşam dengesini kurabildiniz mi?

Motivasyon ve ilham!

Sen aslında iyi bir lidersin ama motivasyon ve ilham konusunda biraz daha çalışman gerekiyor. Her ne kadar onlar sana saygı duysa da yine de bir şeyler eksik. Bazen güven, saygı, özveri kadar motivasyon da gerekiyor. Onları daha fazla teşvik etmeli, birlikte daha fazla vakit geçirerek hem motivasyonlarını artırmalı hem de ilham veren etkinliklere yönlendirmelisin!

Liderlik ve yönetim!

Sen ekip arkadaşlarınla bir liderden çok arkadaş gibi vakit geçiriyorsun bu da zaman içerisinde aranızdaki saygının ve ciddiyetin azalmasına sebep oluyor. O yüzden senin biraz daha liderlik özelliklerine yönelmen ve ona göre hareket etmen gerekiyor. Böylece iyi bir lider olabilirsin!

İletişim!

Senin ekibinle arandaki en büyük problem iletişim. Doğru bir şekilde iletişim kuramadığınız için tam olarak bir ekip de olamıyorsunuz, bu yüzden de hep işlerde bir kopukluk oluyor. Etkili iletişim becelerini geliştirerek hem ekibinle daha iyi anlaşabilir, hem de onları anlarken kendini de anlatabilirsin. Bu yüzden iletişim kurma becerileri üzerine odaklanmanda fayda var!

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