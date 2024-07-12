Bir Patron Olarak Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz!
Bir Patron Olarak Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz!
Sen bize bir patron olarak düşüncelerini anlat, biz de sana geliştirmen gereken o yönünü söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Ekibinle düzenli olarak birebir görüşmeler yapıyor musun?
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2. Peki ekipten gelen geri bildirimleri dinliyor musun?
3. Peki çalışma arkadaşların senden çekiniyor mu?
4. Genelde tek mi çalışıyorsun ekiple birlikte mi?
5. Ekibin sayesinde büyük bir iş aldınız veya teslim ettiniz, ekibini kutlar mısın?
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