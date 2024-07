Seninle tanışmak, bir romanın en heyecanlı bölümüne adım atmak gibidir. Sen, çapkın bir karaktere sahip olan, kalbinde aşkı ve heyecanı her zaman taze tutan birisin. Flört etmek, senin için bir yaşam biçimi, adeta bir sanat. Yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimler yaşamak, senin ruhunu besleyen, seni mutlu eden şeyler. Aşkı tam anlamıyla yaşıyorsun, sevince gözlerin parlıyor, kalbin hızla çarpıyor. Ancak, bir ilişkide soğuma başladığında, bu durumu gizlemek için hiç çaba sarf etmiyorsun. Soğuduğunda, hislerin tamamen donuyor ve bu durum senin çevrendekiler tarafından hemen fark ediliyor. Bazılarına göre, sen farkında olmadan çapkınlık yapıyorsun. Ancak bu, senin doğan gereği bir durum. Çünkü senin normalin bu. İnsanlarla sıradan, flörtüz konuşmalar yapmak, senin için neredeyse imkansız. Her kelime, her bakış, her jest, adeta bir flört daveti. Seninle tanışan herkes, bu çekici ve eğlenceli enerjini hemen fark ediyor. Bu yüzden, seninle tanışmak, bir maceraya atılmak gibidir. Her anı dolu dolu yaşayan, aşka ve heyecana her zaman açık olan sen, hayatın renklerini en yoğun şekilde deneyimliyorsun.