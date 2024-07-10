Yıldız Falına Göre Sende Yüzde Kaç Nazar Var?
Yıldız Falına Göre Sende Yüzde Kaç Nazar Var?
Yıldız falına göre üstünde yüzde kaç nazar var?
Eğer hazırsan;
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?
3. Doğduğun ayı da seçer misin?
4. Doğum saatini de öğrenelim.
5. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?
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6. Babanın doğduğu günü öğrenelim!
7. Doğduğun şehrin ilk harfini seçer misin?
8. Peki en iyi anlaştığın bir burcu seçer misin?
Senin üzerinde %10 nazar var!
Senin üzerinde %20 nazar var!
Senin üzerinde %30 nazar var!
Senin üzerinde %40 nazar var!
Senin üzerinde %50 nazar var!
Senin üzerinde %60 nazar var!
Senin üzerinde %70 nazar var!
Senin üzerinde %80 nazar var!
Senin üzerinde %90 nazar var!
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