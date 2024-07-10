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Yıldız Falına Göre Sende Yüzde Kaç Nazar Var?

Yıldız Falına Göre Sende Yüzde Kaç Nazar Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.07.2024 - 16:01

Yıldız falına göre üstünde yüzde kaç nazar var?

Eğer hazırsan;

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?

3. Doğduğun ayı da seçer misin?

4. Doğum saatini de öğrenelim.

5. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?

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6. Babanın doğduğu günü öğrenelim!

7. Doğduğun şehrin ilk harfini seçer misin?

8. Peki en iyi anlaştığın bir burcu seçer misin?

Senin üzerinde %10 nazar var!

Senin üzerinde %10 nazar var!

Senin üzerinde %20 nazar var!

Senin üzerinde %20 nazar var!

Senin üzerinde %30 nazar var!

Senin üzerinde %30 nazar var!

Senin üzerinde %40 nazar var!

Senin üzerinde %40 nazar var!

Senin üzerinde %50 nazar var!

Senin üzerinde %50 nazar var!

Senin üzerinde %60 nazar var!

Senin üzerinde %60 nazar var!

Senin üzerinde %70 nazar var!

Senin üzerinde %70 nazar var!

Senin üzerinde %80 nazar var!

Senin üzerinde %80 nazar var!

Senin üzerinde %90 nazar var!

Senin üzerinde %90 nazar var!

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