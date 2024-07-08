10 Soruluk Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre İdeal Sevgili misin?

Kusura bakma ama sen, birçokları için hayal edilen o ideal sevgili figürüne tam anlamıyla oturtulamazsın. Kıskançlık denen o karmaşık duygu, senin ilişkilerindeki en büyük düşmanın olmuş durumda. Bu duygu, ne yazık ki güvensizliğe dönüşüyor ve bu da ilişkilerini derinden sarsıyor, her daim bir sorun çıkarmayı başarıyor. Evet, sen ideal sevgili değilsin. Çünkü geçmişin hala seninle. Bitiremediğin, kapatamadığın bazı konular var ki, bu konular her yeni ilişkide karşına çıkıyor. Bu da, ne yazık ki, senin ideal sevgili olma yolunda ilerlemeni engelliyor. Belki de bu durumu değiştirmek için biraz daha iç gözlem yapmalı ve geçmişinle yüzleşmelisin. Sonuçta, herkesin hikayesi ve deneyimleri farklıdır, belki de senin ideal sevgili olma yolunda biraz daha zamanı var.