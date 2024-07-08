10 Soruluk Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre İdeal Sevgili misin?
10 Soruluk Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre İdeal Sevgili misin?
10 soruluk kıskanırım/kıskanmam testine göre ideal sevgili misin?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sevgilinin yakın kız arkadaşını kıskanır mısın?
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2. Sevgilini yakın erkek arkadaşlarından kıskanır mısın?
3. Sevgilin ünlü biri ve çok fazla hayranı var, hayranlarından onu kıskanır mısın?
4. Sevgilin ünlü biri ve dizide oynadığı partneriyle çok fazla yakıştırıyorlar kıskanır mısın?
5. Sevgilin Instagram'da çok fazla kendini paylaşırsa kıskanır mısın?
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6. Sevgilinle senin yakın arkadaşın çok samimi arkadaş oldular, kıskanır mısın?
7. Sevgilin yakın kız arkadaşının evinde kalırsa kıskanır mısın?
8. Sevgilin iş yerindeki partilerde çok fazla vakit geçirdiğinde kıskanır mısın?
9. Sevgilinin sosyal medyadan çok fazla takipçisi olmasını kıskanır mısın?
10. Son olarak sevgilin eski sevgilisiyle arkadaş kalmasını kıskanır mısın?
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Sen ideal sevgilisin!
Sen ideal sevgili değilsin!
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