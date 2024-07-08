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10 Soruluk Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre İdeal Sevgili misin?

10 Soruluk Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre İdeal Sevgili misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.07.2024 - 13:31

10 soruluk kıskanırım/kıskanmam testine göre ideal sevgili misin?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım sevgilinin yakın kız arkadaşını kıskanır mısın?

2. Sevgilini yakın erkek arkadaşlarından kıskanır mısın?

3. Sevgilin ünlü biri ve çok fazla hayranı var, hayranlarından onu kıskanır mısın?

4. Sevgilin ünlü biri ve dizide oynadığı partneriyle çok fazla yakıştırıyorlar kıskanır mısın?

5. Sevgilin Instagram'da çok fazla kendini paylaşırsa kıskanır mısın?

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6. Sevgilinle senin yakın arkadaşın çok samimi arkadaş oldular, kıskanır mısın?

7. Sevgilin yakın kız arkadaşının evinde kalırsa kıskanır mısın?

8. Sevgilin iş yerindeki partilerde çok fazla vakit geçirdiğinde kıskanır mısın?

9. Sevgilinin sosyal medyadan çok fazla takipçisi olmasını kıskanır mısın?

10. Son olarak sevgilin eski sevgilisiyle arkadaş kalmasını kıskanır mısın?

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Sen ideal sevgilisin!

Sen, birçok kişinin hayalini süsleyen, ideal sevgili olma özelliğini taşıyorsun. Kıskançlık duygusunu aşırıya kaçırmadan, tam yerinde ve dozunda yaşayabilen birisin. Hayatı, ne senin ne de çevrendekilerin burnundan getirecek türden biri değilsin. Güven konusunda da hiçbir zaman yara almadın ve bu durum, ilişkilerinde sağlam bir temel oluşturuyor. Kendine olan inancın ve güvenin, hayatında olan kişiye de yansıyor. Bu durum, ilişkilerini daha da sağlamlaştırıyor. Sen ideal sevgilisin çünkü sahip olduğun bu özellikler, seni vazgeçilmez kılıyor. Tavırların, kişiliğin ve duruşunla, sevgilin için her zaman bir numara olmayı başarıyorsun. İlişkilerindeki bu başarını, sadece kendine değil, çevrendeki herkese de hissettiriyorsun. Seninle birlikte olan kişi, kendini her zaman güvende ve değerli hissediyor. Bu yüzden sen, ideal sevgilisin.

Sen ideal sevgili değilsin!

Kusura bakma ama sen, birçokları için hayal edilen o ideal sevgili figürüne tam anlamıyla oturtulamazsın. Kıskançlık denen o karmaşık duygu, senin ilişkilerindeki en büyük düşmanın olmuş durumda. Bu duygu, ne yazık ki güvensizliğe dönüşüyor ve bu da ilişkilerini derinden sarsıyor, her daim bir sorun çıkarmayı başarıyor. Evet, sen ideal sevgili değilsin. Çünkü geçmişin hala seninle. Bitiremediğin, kapatamadığın bazı konular var ki, bu konular her yeni ilişkide karşına çıkıyor. Bu da, ne yazık ki, senin ideal sevgili olma yolunda ilerlemeni engelliyor. Belki de bu durumu değiştirmek için biraz daha iç gözlem yapmalı ve geçmişinle yüzleşmelisin. Sonuçta, herkesin hikayesi ve deneyimleri farklıdır, belki de senin ideal sevgili olma yolunda biraz daha zamanı var.

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