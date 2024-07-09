Burcuna Göre Sen Hangi Meslek İçin Yaratılmışsın?
Burcuna Göre Sen Hangi Meslek İçin Yaratılmışsın?
Burcun hangi meslek için yaratıldığını ortaya çıkarıyor!
Buyrun birlikte bakalım!
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Burcunu seçer misin?
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Sen mühendis olmak yaratılmışsın!
Sen dedektif olmak için yaratılmışsın!
Sen girişimci olmak için yaratılmışsın!
Sen eğitimci olmak için yaratılmışsın!
Sen yönetici olmak için yaratılmışsın!
Sen sanatçı olmak için doğmuşsun!
Sen reklamcı olmak için yaratılmışsın!
Sen sağlıkçı olmak için yaratılmışsın!
Sen tiyatrocu olmak için yaratılmışsın!
Sen bilimsel araştırmacı olmak için yaratılmışsın!
Sen teknoloji, bilim, sosyal aktivizm gibi alanlarda çalışmak için yaratılmışsın!
Sen hukukçu olmak için yaratılmışsın!
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