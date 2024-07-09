Köpeğine Alman Gereken Hediye Ne?
Köpeğine Alman Gereken Hediye Ne?
Köpeğini mutlu etmek için ne hediye alacağını bilemiyorsan bu test sana yardımcı olabilir. Hadi başlayalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Patili dostunun en çok sevdiği aktivite nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tüylü dostunla dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda genelde ne yaparsınız?
3. Patili dostunun en sevdiği oyuncak türü hangisi?
4. Tüylü dostun yeni insanlarla tanıştığında nasıl tepki verir?
5. Peki, patili dostunun en sevdiği ödül maması nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın