Köpeğine Alman Gereken Hediye Ne?

Patili dostun enerjik ve hareketli bir yapıya sahip. Sürekli koşmak, oynamak ve enerjisini atmak istiyor. Ona bir top alarak birlikte geçireceğiniz enerjik ve eğlenceli saatler yaratabilirsiniz. Bu hediye hem onun enerjisini atmasına yardımcı olacak hem de sizinle olan bağını güçlendirecektir. Ayrıca, patili dostun bu hediyeyi çok sevecek ve sürekli oynamak isteyecek.