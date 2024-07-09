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Bize Kendinden Bahset, Seni Rahatlatacak Bir Şey Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Seni Rahatlatacak Bir Şey Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 18:01

Stresli bir günün ardından dinlenmek ve rahatlamak için neye ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Cevaplarını ver, sana en uygun rahatlama yöntemini söyleyelim!

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1. Bir gününü nasıl geçirmeyi tercih edersin?

2. Hangi ortam seni daha çok rahatlatır?

3. Peki, en sevdiğin tatil türü hangisi?

4. Stresle nasıl başa çıkmak için hangi yöntemi tercih edersin?

5. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

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6. Evde kendine ayırdığın bir saatte ne yaparsın?

7. Hangi aromayı daha rahatlatıcı bulursun?

8. Son olarak, bir spa günü planlasan neyi kesinlikle dahil ederdin?

Arındırıcı bir cilt bakımı!

Verdiğin cevaplara göre senin cildinin arınıp ferahlamaya ihtiyacı var. Önce cilt temizliğini yaparak ardından peeling uygulayabilirsin. Daha sonra uygulayacağın yüz maskesi ve nemlendiriciyle de canlı bir görünüm elde edebilirsin. Düzenli olarak uygulayacağın bu cilt bakımıyla cildinin ihtiyacı olan ışıltıyı kazanmasını sağlayabilirsin.

Rahatlatıcı bir masaj!

Sen son zamanlarda biraz gerilmişsin. Evde kendini şımartmak ve stresten arınmak için rahatlatıcı bir masaj, senin için harika bir yöntem! Lavanta, nane veya okaliptüs gibi esansiyel yağlar kullanabilir, parmak uçlarınla dairesel hareketler yaparak boyun, omuz ve sırt bölgelerine hafifçe masaj yapabilirsin. Loş ışıklandırma, hafif bir müzik ve aromatik mumlarla da rahatlatıcı bir ortam yaratırsan sana çok iyi gelir!

Evde spa günü!

Senin şu aralar hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamaya ihtiyacın var. Seni en çok rahatlatacak şey ise evde spa günü. Kendine bir yüz maskesi yap, rahatlatıcı bir banyo hazırla veya bir aromaterapi seansı dene. Bu aktivitelerle hem bedenin hem de ruhun dinlenir. Stresinin ne kadar azaldığını kısa sürede fark edeceksin!

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