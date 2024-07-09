Bize Kendinden Bahset, Seni Rahatlatacak Bir Şey Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Seni Rahatlatacak Bir Şey Söyleyelim!
Stresli bir günün ardından dinlenmek ve rahatlamak için neye ihtiyacın olduğunu merak ediyor musun? Cevaplarını ver, sana en uygun rahatlama yöntemini söyleyelim!
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1. Bir gününü nasıl geçirmeyi tercih edersin?
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2. Hangi ortam seni daha çok rahatlatır?
3. Peki, en sevdiğin tatil türü hangisi?
4. Stresle nasıl başa çıkmak için hangi yöntemi tercih edersin?
5. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
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