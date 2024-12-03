Haydi gelin burcunuza göre okulda ne tip bir öğrenci olduğunuzu bakalım. Koç musunuz, liderliği elinizden bırakmaz mısınız? Yoksa Boğa gibi düzenli bir şekilde ders mi çalışıyorsunuz? İkizler’in sohbetiyle sınıfı renklendiren, Aslan’ın ise tüm dikkatleri üzerine çeken özelliklerinden hangisi sizi anlatıyor? 'Burcuna Göre Okulun Neyisin?' sorusuyla siz de hangi burcun okulda hangi role büründüğünüzü öğrenin, bakalım yıldızlar okul hayatınızı nasıl yönlendiriyor!