Burcuna Göre Okulun Neyisin?
Burcuna Göre Okulun Neyisin?
Haydi gelin burcunuza göre okulda ne tip bir öğrenci olduğunuzu bakalım. Koç musunuz, liderliği elinizden bırakmaz mısınız? Yoksa Boğa gibi düzenli bir şekilde ders mi çalışıyorsunuz? İkizler’in sohbetiyle sınıfı renklendiren, Aslan’ın ise tüm dikkatleri üzerine çeken özelliklerinden hangisi sizi anlatıyor? 'Burcuna Göre Okulun Neyisin?' sorusuyla siz de hangi burcun okulda hangi role büründüğünüzü öğrenin, bakalım yıldızlar okul hayatınızı nasıl yönlendiriyor!
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Öncelikle burcunu seçer misin?
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Sen okulun liderisin!
Sen okulun sakin ve sabırlı öğrencisisin!
Okulun meraklı, zeki, biraz da neşeli öğrencisi sensin!
Sen okulun "aile" üyesisin, herkesin sırtını yaslayabileceği güvenli kişi!
Okulun parlayan yıldızı, dikkatlerin üzerindeki kişi sensin!
Sen okulun titiz, düzenli ve detaycı öğrencisisin!
Okulda barışı sağlayan diplomatsın!
Okulun gizemli ve karizmatik öğrencisisin!
Okulun gezgini, özgürlüğüne düşkün öğrencisisin!
Okulun en kararlı ve disiplinli öğrencisisin!
Okulun özgün ve yenilikçi öğrencisisin!
Sen okulun en empatik, yaratıcı ve duygusal öğrencisisin!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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