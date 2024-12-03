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Burcuna Göre Okulun Neyisin?

Burcuna Göre Okulun Neyisin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 12:20

Haydi gelin burcunuza göre okulda ne tip bir öğrenci olduğunuzu bakalım. Koç musunuz, liderliği elinizden bırakmaz mısınız? Yoksa Boğa gibi düzenli bir şekilde ders mi çalışıyorsunuz? İkizler’in sohbetiyle sınıfı renklendiren, Aslan’ın ise tüm dikkatleri üzerine çeken özelliklerinden hangisi sizi anlatıyor? 'Burcuna Göre Okulun Neyisin?' sorusuyla siz de hangi burcun okulda hangi role büründüğünüzü  öğrenin, bakalım yıldızlar okul hayatınızı nasıl yönlendiriyor!

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Öncelikle burcunu seçer misin?

Sen okulun liderisin!

Sen okulun liderisin!

Her zaman aktif ve heyecanlısın, öğrencilere ilham veriyorsun. Koç burcu olarak öğrenci gruplarındaki cesur öncüsün, projelerin başında genellikle sen oluyorsun. Hızlı ve enerjik yapınla derslere de hep bir adım önde başlarsın.

Sen okulun sakin ve sabırlı öğrencisisin!

Derslerinde ciddi ve düzenli çalışarak başarıyı yakalıyorsun. Hem rahat hem de huzurlu bir öğrenme ortamı istiyorsun, o yüzden her şeyin yerli yerinde olması gerek. Vizyonun geniş ve pragmatik projelerde daima sağlam adımlar atıyorsun.

Okulun meraklı, zeki, biraz da neşeli öğrencisi sensin!

Okulun meraklı, zeki, biraz da neşeli öğrencisi sensin!

Her konuyu farklı bir açıdan değerlendirip arkadaşlarına her zaman yeni bir şeyler anlatırsın. Sosyal olduğun için okulun 'haber kaynağı' gibisin; her zaman en güncel bilgiyi sen duyarsın!

Sen okulun "aile" üyesisin, herkesin sırtını yaslayabileceği güvenli kişi!

Öğretmenlerle ilişkilerin çok iyi, çünkü içsel gücünle herkese huzur veriyorsun. Grubun moral kaynağısın ve her zaman başkalarını anlamaya çalışarak sınıf içindeki dengeyi sağlıyorsun.

Okulun parlayan yıldızı, dikkatlerin üzerindeki kişi sensin!

Okulda hem liderlik hem de eğlence seni takip eder. Kendi projelerinde her zaman önde olmayı seviyorsun, çünkü seni durdurmak imkansız! Herkes senin fikirlerine saygı gösteriyor çünkü çok yaratıcı ve cesursun.

Sen okulun titiz, düzenli ve detaycı öğrencisisin!

Her işin mükemmel olması için çabalar, projelerini her zaman vaktinde ve eksiksiz teslim edersin. Hem öğretmenlerin hem de arkadaşların seni ciddi bir şekilde takdir eder. Sonuç odaklı ama biraz da mükemmeliyetçi olabilirsin.

Okulda barışı sağlayan diplomatsın!

İyi bir dinleyici, uyumlu ve nazik bir arkadaşsın. Çatışmaları çözmede harikasın çünkü her zaman adil ve tarafsızsın. Grup çalışmalarında seni bulmak kaçınılmaz çünkü herkes seni lider olarak görmek istiyor.

Okulun gizemli ve karizmatik öğrencisisin!

Hiç kimse senin ne düşündüğünü tam olarak çözemez, ama herkes senin fikirlerine hayran kalır. Derinlemesine düşünürsün, detayları fark edersin ve gizli kalmış yeteneklerinle her zaman dikkat çekersin. Bazı derslerde seni zorlanırken görmek imkansız çünkü hep çözümün peşindesin.

Okulun gezgini, özgürlüğüne düşkün öğrencisisin!

Her an yeni bir şeyler keşfetmek istersin bu yüzden derslerinde hep farklı bakış açıları sunarsın. Macera peşindesin ama derslerde de özgün fikirlerinle fark edilirsin. Eğer grup çalışmasındaysan her zaman yeni bir perspektif getirirsin.

Okulun en kararlı ve disiplinli öğrencisisin!

Okulun en kararlı ve disiplinli öğrencisisin!

Senin için başarı plan ve azimle gelir. Her zaman hedeflerin doğrultusunda çalışır tüm projelerinde ciddi ve stratejik bir yaklaşım sergilersin. Öğretmenlerin seni takdir eder çünkü her şeyin düzenli ve zamanı geldiğinde yapılır.

Okulun özgün ve yenilikçi öğrencisisin!

Fikirlerin bazen alışılmadık olabilir ama hep geleceği şekillendirecek düşüncelerin vardır. Teknoloji, bilim veya sosyal meseleler üzerine derinlemesine fikirler üretirsin. Grup projelerinde herkesin seni dinlemesi gerekiyor çünkü bazen hiç kimsenin düşünmediği bir çözümü bulabilirsin.

Sen okulun en empatik, yaratıcı ve duygusal öğrencisisin!

Herkesin duygusal halini kolayca hissedebilir, bu da seni okulun ruhunu anlamada bir adım öne çıkarır. Sanatsal ve hayal gücü geniş biri olarak grup projelerinde özgün ve hayalperest fikirlerinle herkesi etkilersin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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