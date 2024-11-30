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2024’ü Nasıl Bitirmeli? Aralık Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

2024’ü Nasıl Bitirmeli? Aralık Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Astroloji Editörü
30.11.2024 - 10:01

Sevgili astroloji severler, merhaba!❤️

2024 yılının son ayına girmiş bulunmaktayız. Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken, gökyüzü hareketleri bu ay da bizi derinden etkilemeye devam ediyor. Aralık 2024, sadece yılın sonu değil, aynı zamanda hayatlarımızda büyük dönüşümlerin ve yeniliklerin habercisi olacak. Bu ay, kişisel ve toplumsal yaşamda etkisini hissettirecek önemli astrolojik olaylarla dolu. Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın!

Merkür Retrosundan çıkıyoruz!

Kasım sonunda başlayan Merkür retrosu, 15 Aralık’ta sona eriyor. Retro dönemi, iletişimde sıkıntılar, geçmişten gelen meselelerin tekrar gündeme gelmesi ve içsel yüzleşmelerle geçti. Özellikle Kasım ayının sert etkileri, duygusal ve zihinsel olarak bizleri zorlamış olabilir. Ancak Aralık’la birlikte retro sona eriyor ve bu süreçte öğrendiklerimizle daha sağlam bir zemine basma fırsatı buluyoruz.

Retro sonrası dönemde👇🏻

  • İnsan ilişkilerinde daha doğru ifade şansı yakalayacağız.

  • Geçmişle yüzleşmelerden aldığımız derslerle geleceğe yönelik daha net adımlar atabileceğiz.

  • Duygusal dengemizi bulmak ve içsel huzuru yakalamak mümkün olacak.

⚠️Uyarı! Retro etkileri tamamen geçene kadar, özellikle ilk 15 gün boyunca iletişim konularında dikkatli olun. Yanlış anlamalar, iftiralar, sırların ortaya çıkması gibi durumlara karşı tetikte kalın. Özellikle online ortamda dolandırıcılık ve kötü niyetli girişimlere karşı ekstra dikkatli olmakta fayda var.

Bu ay bir de Mars retromuz var. Bu ay trafik kazalarına, sporda yaralanmalara, öfke patlamalarına ve geçmişten gelen bazı problemlere dikkat etmekte de fayda var.

Bu ay bol bol yeni ay ve dolunayımız var!

Aralık ayında gökyüzünde iki yeni ay ve bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu ay, dönüşüm ve yenilenme enerjisini derinden hissettirecek. İşte detaylar:

12 Aralık - Yay burcunda Yeni Ay:

Bu yeni ay, kendimizi yeniden keşfetme ve dönüşüm zamanı. Yay burcunun meraklı, keşifçi ve özgürlükçü enerjisi, bizi 'Ben kimim?' ve 'Hayattan gerçekten ne istiyorum?' gibi derin sorularla yüzleştirebilir. Bu süreçte:

Geçmişte anlamlandıramadığımız bazı olaylar aydınlanabilir.

Yeni başlangıçlar için içsel motivasyon bulabiliriz.

Ruhsal anlamda arayış ve öğrenme isteğimiz artabilir.

Yeni ay enerjisiyle 'küllerimizden doğma' metaforu tam anlamıyla hayat buluyor. Ruhsal olarak yüklerinizden kurtulup, kendinize daha özgür ve net bir yol haritası çizebilirsiniz.

15 Aralık - İkizler burcunda Dolunay:

Yay yeni ayından aldığımız sorgulama enerjisi, bu dolunayla birlikte zihinsel bir yoğunluğa dönüşebilir.

Yoğun düşünceler ve gereksiz kaygılar zihnimizi meşgul edebilir.

Uykusuzluk ve huzursuzluk hissi artabilir.

Kendinizi sürekli bir 'overthinking' halinde bulabilirsiniz.

Bu dolunayın enerjisini doğru yönetmek için⚠️

Spor yaparak fiziksel enerjinizi dengeleyin.

Duygularınızı yazarak ifade etmeye çalışın.

Sevdiklerinizle iletişim kurarak içinizi paylaşın.

30 Aralık - Oğlak burcunda Yeni Ay:

Yeni yıl öncesinde tam anlamıyla bir 'yeni başlangıç enerjisi'! Oğlak burcu, disiplini, planlı hareket etmeyi ve somut adımları temsil eder. Bu yeni ay:

Yeni rutinler oluşturmak için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

Kariyer ve finans konularında yeni fırsatlar getirebilir.

Emek verdiğiniz alanlarda sağlam sonuçlar almanızı sağlayabilir.

Duygusal anlamda da bu yeni ay, geçtiğimiz yılın zorlu etkilerini geride bırakıp yeni bir sayfa açmamıza olanak tanıyor. Hedeflerinize odaklanın ve uygulamaya geçin.

2024’ün ardından şimdi yenilenme zamanı!

2024, bireysel ve toplumsal anlamda zorlu bir yıl oldu. Beklenmedik olaylar, ummadığımız değişimler ve yıkımlarla mücadele ettik. Ancak yılın sonu, her şeyin bir döngü olduğunu ve karanlığın ardından aydınlığın geldiğini hatırlatıyor. Artık bu zorlukları geride bırakma ve 2025'e umut dolu bir başlangıç yapma zamanı.

Burçlar için yıldızların mesajını merak ediyor musunuz?

Gökyüzünün mesajları kişisel etkilerle birleştiğinde herkes için farklı anlamlar taşır. Aralık ayı burç yorumlarını detaylıca inceleyerek burcunuza özel yıldız mesajlarını öğrenebilirsiniz. Kendinizi hazırlayın; çünkü bu ay gökyüzü, yepyeni fırsatlarla dolu!

Bakalım, yıldızların size özel mesajı ne? Haydi burçlara geçelim...

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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥
onedio.com

Sevgili Koç burçları “Önemli olan varış noktası değil, yolculuktur” derler; işte bu ay tam olarak bunu deneyimliyorsunuz. Henüz varış noktanız netleşmemiş olabilir, çünkü şu anda bir yeniden değerlendirme sürecinden geçiyorsunuz. Geçtiğimiz ay bazı sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu ay artık yükleri atıyorsunuz. Ancak yeni yüklere yer açmak için...

Böyle söylüyorum, diye korkmayın. Eğer kontrolü kaybetmezseniz bunlar sizin için çıtır çerez. 6 Aralık’ta yönetici gezegeniniz Mars’ın gerilemeye başlaması, size durmanız ve bazı şeyleri yeniden değerlendirmeniz gerektiğini hissettirecek. Sonbahardan bu yana içinizde bir huzursuzluk vardı; özellikle aile içi dinamikler, yaşam alanınızla ilgili sorunlar veya geçmişe ait duygusal yaralar bu dönemde daha görünür hale gelmiş olabilir. Şimdi, daha önce göz ardı ettiğiniz bu meseleler bir kartopu gibi büyümüş olabilir.

Huzursuzlukların kaynağını bulmaya çalışın ve hayal kırıklıklarınızı bir şekilde ifade edin. İçinizde biriken öfke ve enerji, sizi üretken bir sürece yönlendirebilir. Yazarak, çizerek veya başka bir yaratıcı faaliyetle duygularınızı dışa vurmak, eski yaraları iyileştirmek için etkili bir yöntem olabilir.

Kasım sonunda başlayan Merkür retrosu, 15 Aralık’a kadar sizin için bir “kaybolma” hissi yaratabilir. Ancak bu kaybolmuşluk bir ceza değil, sizin için bir keşif fırsatı.

5 Aralık’ta Güneş ve Merkür kavuşumu size önemli ipuçları ve farkındalıklar sunacak. Yolunuzu bulmak için ihtiyacınız olan şeyler bu tarihlerde belirginleşebilir. 15 Aralık’tan sonra ise iletişim ve planlarınız daha netleşecek, ve bu da sizi rahatlatacak.

Bu ay size önerim 'anı yaşayın' ve çok detaylı düşünmeyin. Sonuç olarak, bu ay sizin için sakinleşme ve sabırlı olma dersleriyle dolu. Hayat, planladığınız gibi ilerlemiyor olabilir ama unutmayın, bazen en değerli keşifler yolculuğun en beklenmedik anlarında gelir.

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺
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Sevgili Boğa, bu ay senin için kendine güvenini yeniden inşa edeceğin bir dönem olacak. Olgunlaşma süreciniz, sadece kişisel olarak değil, toplum içinde de yeni bir statü kazanmanıza zemin hazırlıyor olacak. Belki de mesleğiniz veya güçlü kişiliğinizle birilerini rahatsız etmeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Ancak şunu unutmayın: Hayatta ilerlerken herkes sizi anlamayabilir.

Bu ay, insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini daha net fark edebilirsiniz. Bazıları sizi desteklerken, bazıları kıskançlık ya da ön yargı besleyebilir. Ancak odaklanmanız gereken, sizi gerçekten anlayan ve çabalarınıza değer veren kişiler olmalı. Negatif tepkilere takılmak yerine, enerjinizi sizi yükseltecek şeylere yönlendirin.

Yönetici gezegeniniz Venüs, 7 Aralık’ta kariyer ve toplumsal statü alanınız olan onuncu evinize giriş yapıyor. Bu geçiş, halkın gözü önünde olacağınız ve başarılarınızla dikkat çekeceğiniz bir dönemi başlatacak. Dahası, Venüs bu ay Plüton ile kavuşum yaparak size derin bir dönüşüm gücü de sunacak.

Merkür ve Mars’ın aynı anda gerilemesi, özellikle ev ve aile konularında zorluklar yaşatabilir. Bu ay, finansal meseleler ve yakın çevrenizdeki dinamiklerle ilgili karmaşık durumlar gündemde olabilir.

Unutmayın, bu ay sadece başarıya odaklanmak değil, aynı zamanda kendi değerinizin farkına varmak için de bir fırsat. İyi değerlendirin ve parlamaktan korkmayın! 🌟

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈
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Sevgili İkizler, bu ay size önemli bir denge ve netlik fırsatı sunuyor. Son zamanlarda ilerleme kaydetmek için hem kişisel hem de dışsal faktörlerle mücadele ettiniz. Bu süreç, bazen sabrınızı sınadı. Aralık ayında bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Bu karar hayatınızda yeni bir sayfa açacak, bu nedenle önemli. Diğer yandan da oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. 2025 maddi-manevi açıdan sizin yılınız olacak!

Yönetici gezegeniniz Merkür, 15 Aralık’ta direkt hareketine dönerken, bu enerji İkizler burcundaki Dolunay ile birleşiyor. Bu tarihler, sizin için hem ilişkiler hem de ortaklıklar açısından bir dönüm noktası olabilir. 

Aralık’ın ilk yarısında iletişimle ilgili zorluklar yaşamanız olası. Özellikle 5 Aralık’taki Merkür-Güneş kavuşumu, karmaşık meseleleri çözmek için bir pencere açabilir. Bu günlerde yapılacak önemli konuşmalar, beklediğiniz netliği sağlayabilir. Ancak sabırlı olmanız gerekebilir, çünkü hemen ardından gelen Merkür-Satürn karesi ve Mars retrosu, çözüm için biraz daha zaman alacağını gösterebilir. 

7 Aralık’ta Venüs, sizin seyahat ve eğitim evinize geçiş yapıyor. Bu, zihninizi genişletecek deneyimlere açık olmanız için harika bir dönem. Eğer seyahat edemiyorsanız, bu enerji sizi felsefi ya da entelektüel bir yolculuğa yönlendirebilir. 

Ayın ikinci yarısı, yavaş yavaş karmaşanın çözülmeye başladığını hissettiğiniz bir dönem olacak. Özellikle Dolunay’ın ardından, işlerin yoluna girdiğini ve daha net adımlar atabileceğinizi fark edeceksiniz. 

Aralık ayı, sizin için kaostan düzenin doğduğu bir dönem olacak. Sabırlı olun. Unutmayın, karanlık gecelerin ardından her zaman aydınlık bir sabah gelir. 🌟

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
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Sevgili Yengeç, bu ay hem fiziksel hem de duygusal yorgunluk hissedeceksiniz. Unutmayın, her zaman %100 verim göstermek zorunda değilsiniz; bazı görevleri ertelemek isteyebilirsiniz ya da daha sakin işlerle uğraşabilirsiniz. 

Jüpiter'in Satürn ile 24 Aralık’ta yapacağı kare açı, bu ay boyunca iç dünyanızda derin bir sorgulama sürecini tetikleyebilir.

Merkür, 15 Aralık’a kadar çalışma rutininizi temsil eden altıncı evinizde retro hareketine devam ediyor. Bu süreç, özellikle iş hayatınızda aksaklıklar ve yeniden yapılanma ihtiyacını gündeme getirebilir.

Merkür’ün 15 Aralık’ta direkt hareketine dönmesiyle, iş ve günlük rutinlerinizdeki karmaşa yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Ayrıca bu tarihte gerçekleşecek olan İkizler burcundaki Dolunay, içsel bir aydınlanmaya neden olabilir.

Aralık ayı, karmaşadan dengeye geçiş için bir fırsat sunuyor. Kendinize şefkat gösterin, yavaşlayın ve hayatınızı yeniden dengelemek için bu ayı iyi kullanın. 🌟

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁
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Sevgili Aslan, bu ay hayatın temposu sizi yorabilir. Her ne kadar kendinizi enerjik hissetseniz bile bazı şeylere yetişmek zor olacak.  İlerlemenizi yavaşlatan şey dış koşullar mı, yoksa içsel bir tükenmişlik mi? Bu soruyu değerlendirmenizi öneririm. Eğer tükendiyseniz ara verin çünkü bu yük size sağlık sorunları olarak geri dönebilir.

Aralık, cesaretinizi kaybedip yeniden kazanacağınız bir ay olabilir. Öfkeniz kabarıyor, hayal kırıklıklarınız birikiyor ve bunları nasıl yöneteceğiniz sizin elinizde. Öfkenizi bir enerji kaynağına dönüştürmeniz gerekecek. Eğer bunu başaramazsanız Mars'ın geri hareketi size pişmanlıklar getirebilir.

12 Aralık’taki Venüs-Mars karşıtlığı, hayal kırıklıklarınızı dışa vurma riskini artırabilir. Öfkenizi yansıttığınız kişilere dikkat edin: Bu kişiler gerçek sorunlarınızın kaynağı mı, yoksa sadece o anki duygusal yoğunluğunuzun hedefi mi?

Bu ay, sınırlarınızı yeniden tanımlama ve daha güçlü bir şekilde ilerleme şansı sunuyor. Kendi ışığınızla hem kendinizi hem de çevrenizdekileri aydınlatmayı unutmayın. 🌟

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
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Kasım ayının sonundan itibaren Merkür'ün Yay burcundaki gerilemesi sizi aile köklerinize doğru çekiyor. Belki de eski fotoğrafların arasında kayboluyor, çocukluk travmalarınızı çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Geçmişi anımsarken, bugünkü hayatınızın anlamını şekillendirmek için “ileriye bakmak adına geriye dönmek” temasını derinden hissediyorsunuz. 

Bu zorluklar sizi çaresiz veya sıkışmış hissettirse de, Merkür’ün 15 Aralık’ta direkt pozisyona dönmesiyle birlikte işler yavaş yavaş netleşmeye başlayacak.

Diyeceğim o ki ayın ilk günlerinde 'kendi peşinizi bırakın.' Takıntılı ve kuşkucu halleriniz rahat bir nefes almanıza engel olabilir. Biraz rahatlayıp uzaklaşmakta fayda var. Sonrası daha eğlenceli olabilir.

15 Aralık İkizler Dolunayı kariyerinizle ilgili önemli bir dönüm noktası olabilir. Terfi alabilirsiniz ya da beklediğiniz zam gerçekleşebilir. İşinizle ilgili oluşacak bu gündem her ne olursa olsun 2025'de işinize yarayacak ve size maddi anlamda geri dönüşü olacak.

Bu ay, hem geçmişinize dokunup hem de geleceğinizi inşa edeceğiniz bir köprü görevi görecek.  🌟

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫
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Merkür'ün gerilemesi, iletişim ve bağlantılar konusunda bazı kafa karışıklıklarına neden olmuş olabilir. Mars ise şu anda on birinci evinizde gerilemeye başlıyor, bu da sosyal çevrenizde bazı gerilimlere işaret edebilir.

Sosyal medyadan uzaklaşma ihtiyacı hissedebilir ya da birçok konuya dahil olmak isterken hiçbir konuda netlik bulamıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu dönemde sabırsızlıkla hareket etmek yerine, olayların olduğu gibi şekillenmesine izin vermek önemli.

Yani bu ay 'akışa bırakın!' 

Merkür'ün 15 Aralık’ta direkt konuma geçmesiyle, belirsizliğin yerini daha çok netlik alacak. İnsanlara ve durumlara hemen yargıda bulunmak yerine şimdilik şüpheden yana olmanızda fayda var.

Aralık ayı, özellikle 15 Aralık'taki İkizler Dolunayı ile birlikte sizin için yeni bir bilgi ve deneyim kapısı aralayabilir. Hem felsefi anlamda bir bakış açısı kazanabilirsiniz hem de yeni seyahat fırsatları önünüze düşebilir. Bu tarihten sonra hayatı daha eğlenceli bulacaksınız.

Bu ay, hem sosyal hayatınızda hem de uzun vadeli hedeflerinizde sabır ve stratejiyle hareket etmeniz gereken bir süreç. Doğru adımları atmak için kendinize zaman tanıyın.🌟

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤
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Akrep burçlarının bu ayki gündemi para meseleleri olacak. Merkür para alanlarınızda gerilerken 15 Aralık'a kadar yeni bir alım-satım işine girişmemelisiniz.

Aralık ayı aynı zamanda sorumluluklar ve beklentiler konusunda bir çıkmazda hissetmenize neden olabilir. Özellikle kariyerinizdeki talepler ve başkalarından gelen baskılar, sizin için zorlayabilir. Yönetici gezegeniniz Mars'ın 6 Aralık'ta gerilemeye başlamasıyla, son birkaç aydır sabrınızı zorlayan durumlar daha da derinleşebilir.

Güzel haber, aylardır beklettiğiniz bir işi sonuca bağlayabilirsiniz. Bunu yaparken içinizde şüphe kalmamasına dikkat edin.

Aralık ayında motivasyon eksikliği de yaşayabilirsiniz. Ancak, bu geçici bir dönem ve size sunulan bu zorluklar, aslında uzun vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçirme fırsatı.

Birçok Akrep için iş veya mali alanda istenmeyen gelişmeler olabilir. Finansal planlarınızı şimdi şekillendirmek için acele etmeyin; özellikle seyahat, tatil veya önemli harcamalar konusunda acele etmemenizi öneririm.

Bu ay, Venüs’ün 4. evinizde seyahat etmesiyle ev ve aile hayatınız ön plana çıkıyor. Şu anda, çalışma hayatınızdaki zorluklardan kaçmak ve evinizde huzuru bulmak arayışında olabilirsiniz. Ama evde de beklediğiniz huzuru bulamayabilirsiniz. Belki yeni bir ev ve yuva kurma ihtimali olabilir. Evlilik gibi hayalleri olanlar bu yola girebilir. 

Eğer huzurunuz yoksa gidip bulup huzuru siz yaratabilecek güce sahipsiniz Akrepler!

Aralık, hem zorluklar hem de fırsatlar sunan bir ay olacak. Sabırlı olun ve her anı, uzun vadeli hedeflerinize katkı sağlayacak şekilde değerlendirin.

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
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Sevgili Yay burçları Kasım ayı sizin için oldukça yoğun geçti. Seyahat planları, toplantılar, iş güç meseleleri derken 'Nasılım?' diye soramadınız. Aralık ile birlikte sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Ben burdayım, demek için harika bir zaman ancak Merkür etkisi ile kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

Aralık ayında hayatınızda bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İşler beklediğiniz gibi gitmeyebilir ancak bu konuda sizin sorumluluk almanız gerekiyor. Merak etmeyin halledemeyeceğiniz bir şey yok!

Örneğin evde bir şeyler bozulabilir, tamir-tadilat işleri çıkabilir ve hiç sevmediğiniz tarzda son dakika aksilikleri yaşanabilir. Şimdiden bilin ki unutkanlıklara karşı dikkat edin. Teçhizatlı olun, aksiliklerin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Kasım ayının sonlarından beri Merkür Yay burcunda geri hareket ediyordu, bu da zihninizin karışık olmasına yol açtı; yanlış hesaplamalar, gaflar ve kafa karıştırıcı durumlar Aralık başında da devam edebilir. 

6 Aralık’tan itibaren Mars geri hareket etmeye başlıyor ve içsel pusulanızı yeniden sorgulamanız gereken bir yolculuk başlıyor. Seyahat planlarınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. 

Ayrıca bu ay başkalarıyla kavga edebilirsiniz. Gerilimlere hazırlıklı olun, öfkeyle kalkan zararla oturur, unutmayın.

Geçmiş ilişkiler, eski aşklar gündem olabilir. Dolunay zamanı ise var olan ilişkinizde yeni bir karar alabilirsiniz. Bu bir son olabileceği gibi evlilik kararı da olabilir.

2024'teki Jüpiter-Satürn karelerinin bir başka önemli etkisi de bu ay yaşanacak. Birçok ileri-geri hareketin ardından, nihayetinde karşılıklı anlayışa ulaşacağınız ve ilişkilerde dengeyi bulacağınız bir noktaya varıyorsunuz.

Aralık'ın son 15 günü yeni gelişmeler açısından güzel haberlere işaret ediyor. 2025'e çok büyük şansla gireceksiniz!

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
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Oğlak burçlarına Aralık ayı için söylemem gereken en önemli şey, alma-verme dengesine dikkat etmelisiniz. Bu ay biraz fazla vericilik çalıştırabilirsiniz. Diğer yandan kontrol takıntınızı biraz kenara bırakmalısınız. Sevdiğiniz insanlara karşı aşırı düşkün olacaksınız. En önemlisi de kendinizi suçlamaktan kaçının. 

Merkür 15 Aralık’ta doğrudan hareket etmeye başlayana kadar tam bir netlik kazanmanız zor olacaktır. Durumu anlamaya çalışırken, düşüncelerinizin esnek olmasına izin verin. O zamana kadar yanlış anlamalar ve aceleyle kararlar verme riski var.

Ancak, kendi gözlerinizle gördüğünüz şeylerin doğruluğundan emin olmalısınız. Kimsenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Siz, insanları bazen paranın ve hırsın yönlendirdiğini gayet iyi bilen biri olarak, manipülasyona gelmeyin.

6 Aralık’ta Mars’ın sekizinci evinizde geri hareket etmeye başlamasıyla, borçlar, paylaşım ve başkalarına bağımlılıkla ilgili zorluklar başlayacak. Bu mesele, bir anda çözülecek türden bir sorun değil; şu an için daha fazla strateji, planlama ve sabır gerektiriyor. Şu aşamada tek odak noktanız, tüm gerçekleri netleştirmeye çalışmak olmalı. Gerçekten ilerlemek istiyorsanız, biraz şartların olgunlaşmasını beklemeniz gerekiyor gibi görünüyor.

Aralık ayının başlarında, geçmişte üstesinden gelemeyeceğiniz birikmiş duyguları gözden geçirip şifalanabilirsiniz. Öfke, genellikle bastırdığınız bir kederin dışavurumudur. Mümkünse, bu ay kendinizi güvende ve huzurlu hissedeceğiniz bir plan yapın ve uzaklaşın.

21 Aralık’ta Güneş’in Oğlak burcuna geçişi, yeniden doğmanıza yarayacak. O gün geldiğinde yeni ayla da birlikte saklandığınız yerden çıkma zamanınız gelecek. 23 Aralık’taki Güneş ile ay düğümleri arasındaki kare açı, profesyonel yaşamınızda yeni bir dönüm noktası getirecek.

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
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Kova burçları için Aralık ayı bir şeylerin bittiği ve yeni başlangıçlar için adımlar atıldığı bir ay olacak.

Bu ay, Mars 6 Aralık'ta yedinci evinizde gerilemeye başlıyor, ardından Merkür 15 Aralık'ta on birinci evinizde gerilemesini tamamlayacak. Bu dönemde iyi niyetle söylediğiniz bir söz bile yanlış anlaşılabilir. 

Özellikle iş yerinizde veya içinde yer aldığınız bir ekipte, işlerin doğru yürümediğini düşünebilirsiniz. Birileri, gerçekten olması gereken sorumluluğu üstlenmiyor ve bu, üzerinizde daha fazla baskı oluşturuyor. Bu dönemde sözlerinize dikkat etmenizde fayda var çünkü isyanınız iş yerinde dedikodulara sebep olabilir. Arkanızdan işler dönebilir. 

Venüs 7 Aralık'ta Kova burcuna geçiyor ve ayın geri kalanında oldukça popüler olacaksınız. Sosyalleşmek ve yeni aşklara yelken açmak için harika bir zaman. 19 Aralık'ta Venüs, Jüpiter ile uyumlu bir açı yaparak şansınızı artıracak ve 15 Aralık’taki dolunay da yaratıcılığınızın önünü açacak. Bu tarihlerden itibaren eğleceli planlar yapabilirsiniz.

Ayın ilk haftası iletişimde kopukluklar ve karmaşıklıklarla dolu geçebilir, bu da enerjinizi tüketebilir. Ancak, ikinci yarıda daha sosyal bir ruh haline girecek ve kalabalıklarda yer almak için daha fazla enerji bulacaksınız. 21 Aralık'ta Güneş’in on ikinci evinize girmesiyle birlikte, yalnız kalma arayışınız artacak ve kalabalık etkinlikler yerine içe dönüş yaşayacaksınız.

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
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Balık burçları her şey durmuş ve ilerlemiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Çünkü Merkür 10. evinizde geriliyor. Dolayısıyla yaptığınız işin karşılığını bir türlü alamıyorsunuz. Mars'ın da gerilemesi ile birlikte beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca iş hayatındaki kişilerle de ufak bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Haksızlıklarla yüzleşebilir ve önleyemediğiniz için kendinizi zorlayabilirsiniz.

Mars geri hareket etmeye devam ederken sorunların anında çözülemeyeceğini unutmayın. Sabırlı olmanız gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. Ancak Merkür’ün düzelmesi ile birlikte 15 Aralık'tan sonra biraz rahatlayabilirsiniz. Bu tarihten sonrası için size tavsiyem bir hayaliniz varsa onu gerçekleştirin, iş planınız varsa onun peşine düşün. Bu dönemde sosyal medyada kendinizi göstermek için şanslı olacaksınız.

Şu anda bir tatil yapmak isteyebilirsiniz, fakat finansal ya da enerjisel açıdan bunun için doğru zaman olmayabilir.

15 Aralık’ta aile ve yuva evinizde gerçekleşecek dolunay, köklerinizi güçlendirme veya ailevi ilişkilerinizi iyileştirme konularına odaklanmanızı sağlayabilir. 

Ayrıca, yöneticiniz Jüpiter’in 24 Aralık’ta Satürn ile yapacağı ikinci karesini, gelişiminizle ilgili daha derin bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz. 2025'e girerken kendinizi daha sosyal hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken aklınızın bir yanında parasal mevzular olacak. Yeni yılda parasal anlamda geliriniz sizi tatmin edecek ya da gelirinizi büyütmek için bir adım atacaksınız. 

Aralık ayını daha sakin geçirmeye çalışın, öfke krizlerine açık olduğunuzu da unutmayın. 2025 size çok iyi gelecek. ⭐️

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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