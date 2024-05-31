Yaza Bomba Gibi Giriyoruz! Haziran Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Astroloji meraklılarının beklediği haber geldi! Herkese bomba gibi bir yaza girdiğimizi haber vermekten mutluluk duyarız!🔥

Eğer hala spora başlamadıysanız ve tatil planları yapmadıysanız hemen başlayın!☀️ Bu yaz özlediğiniz çocukluk yıllarınızın tadını alacaksınız. Adeta gençlik rüzgarları esecek! 26 Mayıs'ta İkizler burcuna giren Jüpiter'in bereketi bu! 🌕

Bay bay Boğa!♉️

Bildiğiniz üzere Jüpiter Boğa burcundayken bol bol yedik ve kilo aldık. Kesemizi de doldurduk. Bu dönemde Boğa'nın getirdiği tembelliği üzerimizden atıyoruz.

Bereket getirdin İkizler!♊️ Tabii biraz da eğlence ve bol bol ENERJİ!!

26 Mayıs'ta İkizler burcuna giren Jüpiter 2025'e kadar bizimle ve güvenilir yatırımlarımızdan elde edeceğimiz hızlı karları haber veriyor. Başta biraz zorlansak da fazla kilolarımızdan da kurtuluyoruz. Bol bol sosyalleşeceğimiz ve hoş sohbet insanlarla tanışacağımız bir dönemin kapıları ardına kadar açık. Siz de bu dönemi boş geçirmeyin, derim!

Sevmeyi ertelemeyin!❤️

Yaz dönemi, İkizler vurgusuna ek olarak Merkür'de toplaşan gezegenlerle birlikte bizi biraz heyecanlı yapabilir. Bahar geldi, gönül yayları gevşedi sanmayın. Gezegenlerin yerleşimi bizi kadersel tanışmalara ve anlaşmalara itiyor. Bu dönemde yaşadıklarınızdan ders almaya bakın. Diğer yandan kötü gibi gördüğünüz olayların arkasında iyiliği fark edebilirsiniz. Bu nedenle hayata sevgiyle bakmayı unutmayın ancak bunu yaparken kendi sınırlarınızı aşmamaya özen gösterin!

Yaz, demek düğün demek!👰🏻‍♀️

Bu dönemde çiftler kadersel ve karmik birleşmeler yaşarlar. Evlilikler uzun soluklu ve hayırlı olur. Nişanlar, sözler ve her türlü birlikten ortaya çıkacak maddi ve manevi kazançlar vardır.📌

Haziran ayında bizi İkizler burcunda bir yeni ay karşılıyor🌑

Bu yeni ay ölü toprağını üzerimizden atmamız için bize bir fırsat sunacak. Bu dönemde iletişiminiz kuvvetli, enerjiniz yerinde! Haziran ayının başı yeni başlangıçlar ve değişim için ideal zamanlar! Saç, baş, giyimden tutun yeni bir iş ve yeni bir aşk...Neye elinizi atarsanız altın bulmuş gibi olacaksınız!

Haziran'dan bizi Oğlak dolunayı uğurlayacak!🌕

Böylesine dolu dolu geçecek bir aylık bir sürecin sonunda 22 Haziran'da bir dolunay gerçekleşiyor. Oğlak burcundaki bu dolunay hepimizi sıraya dizip, 'Sana verilen bu fırsatı iyi değerlendirdin mi?' diye sorabilir. O gün gelene kadar Mars'ın Boğa'daki uyuşukluğuna direnip hava burcundaki gezegenlerin ışığıyla kalplerinizi doldurun. Bu dönemde maneviyatınızı kuvvetlendirmeyi de ihmal etmeyin. Yiyip içip geziyoruz🌈 ama yalnız kaldığımız anları da atlamıyoruz!🌝

Yani, bu dönemde şansımız bol, ancak bilgiye erişimde de spekülasyonlara açığız. Bu nedenle kalbinin sesini dinlemen önemli! Affetmek ve ön yargıları kırmak için harika bir zaman dilimindeyiz. Ruhunuzu ve aklınızı doyurun!

Her ne olursa bütünün hayrına olduğunu ve bireysel olarak ne kadar özel olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çünkü bu ay bunu bol bol hissedeceksiniz, şaşırmayın!🥰

İkizler, Terazi, Kova ve Yay'lar için Haziran'ın bazı sürprizleri var! Burcunuza özel yorumu okumak için kaydırıııın!👇🏻