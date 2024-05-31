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Yaza Bomba Gibi Giriyoruz! Haziran Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Yaza Bomba Gibi Giriyoruz! Haziran Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 12:01

Astroloji meraklılarının beklediği haber geldi! Herkese bomba gibi bir yaza girdiğimizi haber vermekten mutluluk duyarız!🔥

Eğer hala spora başlamadıysanız ve tatil planları yapmadıysanız hemen başlayın!☀️ Bu yaz özlediğiniz çocukluk yıllarınızın tadını alacaksınız. Adeta gençlik rüzgarları esecek! 26 Mayıs'ta İkizler burcuna giren Jüpiter'in bereketi bu! 🌕

Bay bay Boğa!♉️

Bildiğiniz üzere Jüpiter Boğa burcundayken bol bol yedik ve kilo aldık. Kesemizi de doldurduk. Bu dönemde Boğa'nın getirdiği tembelliği üzerimizden atıyoruz.

Bereket getirdin İkizler!♊️ Tabii biraz da eğlence ve bol bol ENERJİ!!

26 Mayıs'ta İkizler burcuna giren Jüpiter 2025'e kadar bizimle ve güvenilir yatırımlarımızdan elde edeceğimiz hızlı karları haber veriyor. Başta biraz zorlansak da fazla kilolarımızdan da kurtuluyoruz. Bol bol sosyalleşeceğimiz ve hoş sohbet insanlarla tanışacağımız bir dönemin kapıları ardına kadar açık. Siz de bu dönemi boş geçirmeyin, derim! 

Sevmeyi ertelemeyin!❤️

Yaz dönemi, İkizler vurgusuna ek olarak Merkür'de toplaşan gezegenlerle birlikte bizi biraz heyecanlı yapabilir. Bahar geldi, gönül yayları gevşedi sanmayın. Gezegenlerin yerleşimi bizi kadersel tanışmalara ve anlaşmalara itiyor. Bu dönemde yaşadıklarınızdan ders almaya bakın. Diğer yandan kötü gibi gördüğünüz olayların arkasında iyiliği fark edebilirsiniz.  Bu nedenle hayata sevgiyle bakmayı unutmayın ancak bunu yaparken kendi sınırlarınızı aşmamaya özen gösterin!

Yaz, demek düğün demek!👰🏻‍♀️

Bu dönemde çiftler kadersel ve karmik birleşmeler yaşarlar. Evlilikler uzun soluklu ve hayırlı olur. Nişanlar, sözler ve her türlü birlikten ortaya çıkacak maddi ve manevi kazançlar vardır.📌

Haziran ayında bizi İkizler burcunda bir yeni ay karşılıyor🌑

Bu yeni ay ölü toprağını üzerimizden atmamız için bize bir fırsat sunacak. Bu dönemde iletişiminiz kuvvetli, enerjiniz yerinde! Haziran ayının başı yeni başlangıçlar ve değişim için ideal zamanlar! Saç, baş, giyimden tutun yeni bir iş ve yeni bir aşk...Neye elinizi atarsanız altın bulmuş gibi olacaksınız!

Haziran'dan bizi Oğlak dolunayı uğurlayacak!🌕

Böylesine dolu dolu geçecek bir aylık bir sürecin sonunda 22 Haziran'da bir dolunay gerçekleşiyor. Oğlak burcundaki bu dolunay hepimizi sıraya dizip, 'Sana verilen bu fırsatı iyi değerlendirdin mi?' diye sorabilir. O gün gelene kadar Mars'ın Boğa'daki uyuşukluğuna direnip hava burcundaki gezegenlerin ışığıyla kalplerinizi doldurun. Bu dönemde maneviyatınızı kuvvetlendirmeyi de ihmal etmeyin. Yiyip içip geziyoruz🌈 ama yalnız kaldığımız anları da atlamıyoruz!🌝

Yani, bu dönemde şansımız bol, ancak bilgiye erişimde de spekülasyonlara açığız. Bu nedenle kalbinin sesini dinlemen önemli! Affetmek ve ön yargıları kırmak için harika bir zaman dilimindeyiz. Ruhunuzu ve aklınızı doyurun!

Her ne olursa bütünün hayrına olduğunu ve bireysel olarak ne kadar özel olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çünkü bu ay bunu bol bol hissedeceksiniz, şaşırmayın!🥰

İkizler, Terazi, Kova ve Yay'lar için Haziran'ın bazı sürprizleri var! Burcunuza özel yorumu okumak için kaydırıııın!👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥

Koç burçları için Haziran ayı oldukça hareketli bir ay olacak. Bu ayın gündemi ise para🤑

Mars'ın burcunuzdan çıkmasına üzülmeyin. Çünkü Mars Koç'tayken sakarlıklara ve kazalara açıktınız. ayrıca geçtiğimiz dönem sizin için agresyona çok müsaitti. Eğer bu dönemde kalp kırdıysanız, sivri dille yaklaştığınız kişiler olduysa şimdi arayı düzeltme zamanı! Normal yaşantınıza göre nispeten daha dengeli olacaksınız. Ani çıkışlar ve öfkeyle bir işe kalkışmadan önce durmayı hatırlayacaksınız. Eğer öyle değilse de bunu okumanızda da bir hayır vardır. Bunu kendinize sık sık hatırlatın!

Bu ay Rabbimin yürü ya kulum, dediklerindensin!

Haziran'ın ilk günlerinde kardeşler ve yakın çevre ile ilgili gelişmeler söz konusu olurken, ikinci yarısında para açısından destekleniyorsunuz. Bu nedenle varsa yatırım planlarınızı harekete geçirmelisiniz. Yoksa da bu aralar tam köşeye para koyma zamanı!

İkizler'in bereketinden faydalanmalısın!

Bunu sadece maddiyat olarak düşünmemelisiniz, aklınızı ve fikrinizi değiştirecek, dönüştürecek fırsatlar yakalamalısınız. Bol bol okuyup, bol bol gezebileceğiniz imkanlar oluşacak. Bunları değerlendirmeyi unutma! 

Armudun sapı, üzümün çöpü, deme!

İnsanlarla tanışabileceğiniz ve sosyalleşebileceğiniz bu güzel zamanlarda içinize kapanmanızı hiç tavsiye etmem. Egonuzu bastırın ve kalbinizdeki iyimserliği ön plana çıkarın. Muhteşem bir Haziran olsun!🦋

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺

Mars Boğa'ya girdi Jüpiter Boğa'dan çıktı! Sizin için bu ay depresyona meyilli ancak fırsatlarla dolu bir ay olacağa benziyor!

Boğa burçları eğer daha önceden yaptığınız yatırımlar varsa karşılığını alıyorsunuz. Eğer girişimleriniz olduysa ve bir para bekliyorsanız bu ay yok yok! Ne dilediğinize dikkat edin çünkü destekleniyor olacaksınız. Özellikle para ile ilişkinizi bu ay içerisinde düzeltebilirsiniz. 🤑

Parasal anlamda Haziran ayının ilk haftaları gündemi belirlerken, 8-9-10-11 Haziran'a dikkat! Sağlıksal açıdan problemler yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu günlerde tahammül seviyeniz de düşük olacağından iş yerinde tartışmalar, ev içerisinde anlaşmazlıklar olabilir. Aman dikkat!❤️‍🩹

Ayrıca bu dönem iş fırsatları da kendiliğinden kapınızı çalacaktır. Bu dönem kapınızı çalan fırsatların yılın ikinci yarısında sizi zengin edeceğinin altını çizelim. Kendinizi şimdiden iş ve finans alanlarında geliştirin. Çünkü paraya başınız artık Acun Ilıcalı gibi dönüşebilir!🍀

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈

Ay içim açıldı! 

İkizler burçları bu ay ne dileseniz ayağınıza kadar gelecek! Evren mi yoksa kozmik plan mı, adına ne derseniz diyin; o sizden yana! 💫

Diğer burçların aksine ilişkisel anlamda çok mutlu olacağınız ve güzel sürprizler yaşayacağınız bir ay geçireceksiniz. Jüpiter, Güneş ve Venüs İkizler burcundayken her geziye gidin, her buluşmaya atılın! 

Mars'ın Boğa burcunda olması biraz sizi boğabilir. Bu da bu ay üstüne gitmeniz gereken bir mesele olacak çünkü 8 ve 9 Haziran'da Boğa inadı sizi ikili ilişkilerde tartışmaya sürükleyebilir. Aynı zamanda sağlıksal açıdan da halsiz ve yorgun olabilirsiniz.

Haziran ayının geneli iyi ancak 6'sındaki, kendi burcunuzdaki yeni ay ile ışıldıyorsunuz. Bu dönem saç kestirmek, estetik işlemler, alışveriş, aşksal bazı mevzular ve seyahat için aşırı uygun. 

Dedim ya bu ay ef-sa-ne! O yüzden hayallerinizi gerçekleştirin. Almak istediğiniz bir eğitim, gitmek istediğiniz konser... Ne varsa atılgan olmanızı tavsiye ederim!

Ay sonu dolunay ile ise para konuları gündeme gelecek. Büyük borçların altına girmeyin. Ödemelere de dikkat. İpin ucu kaçmasın😅

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
onedio.com

Yengeçciimmm, herkes içerde eğlenirken sen kapıda dertleneceksin gibi görünüyor. Yine için bi bulanık, ağzının tadı yok. Ama bil ki bu süreci yaşaman kadersel! Hem iş açısından hem de ilişkiler açısından geçmen gereken bir sınavdan geçiyorsun. Kötü sandığınız bir olayın ardındaki iyiliği fark edeceksiniz, demiştim ya! Heh, sen tam da bunu yaşayacaksın.

Kendi içine yönelmen gerek ancak içine kapanmanı da istemem. O nedenle kariyerini geliştirmeye ve her şeyden önemlisi kalbinden geçeni yapmaya özen göster. Bu dönem her ne kadar hava kapalı gibi görünse de gerçek bilgeliğinin farkında olursan sana kurşun işlemez.

İş hayatında bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Emeklerinin boşa gittiğini görebilirsin, ancak bunlardan alman gereken dersler var. Öyle düşün!

22 Haziran'da Güneş burcuna geçince rahatlayacaksın. Ve sonunda senin dönemin başlayacak!

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁

Aslan burçları, sizler için bol bol sosyalleşebileceğiniz ve heyecanlı şeyler yaşayabileceğiniz bir süreç olacak, Haziran ayı...

Ancak ilişkilerde zıtlaşmalar var, para konusunda dikkat gerek! Yani, ipin ucunu kaçırmadan temkinli ilerleyin. 9-10-11 Haziran civarı kimseye borç vermeyin, o para geri gelmez. Bu günlerdeki huysuzluğunuz ilişkinize yansıyabilir. Geri dönülmez sözler söylemeyin.

Her ne kadar hareketli bir ay olsa da içine girdiğiniz ortamlarda insanların enerjileri sizi aşağı çekebilir. Kendinizi göstermek istediğiniz bu dönemde beklediğiniz randımanı alamayabilirsiniz.

Kariyer bir süredir neredeyse sıralamanızda 1'incide yer alıyor. Bu ay artık ne kadar ekmek o kadar köfte, moduna geçebilirsiniz. Çünkü bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir.

İşiniz için kendinizi ikinci plana attığınızı fark edeceksiniz. Çok yıprandınız ve neredeyse dünyayı sırtlanmış gibi hissediyorsunuz. Artık buna bir dur, demenin vakti geldi. Eğer karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz durumlar varsa ses çıkarabilir ya da iş değişikliği yapabilirsiniz. 

Süper bir ay olsun!🌟

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
onedio.com

Başak burçları Haziran ayında sahnede siz olacaksınız. İş hayatında büyük başarılar olabilir. Adınızdan söz ettirecek güzel işler yapabilirsiniz. 

Ayrıca arkadaşlarınız da bol bol dedikodunuzu yapacak. Çünkü her şey çok yolunda görünüyor! Bu bazı çekemeyenlerin çenesini yoracaktır, hal böyle olunca bazı kişiler yakın çevrenizden elenebilir!

Jüpiter'in kariyer alanınıza yerleşmesi daha çook adınızdan söz ettireceğiniz gösteriyor. Bu yıl sizin için iş ve para yılı olacak. 2025'e kadar bol bol birikim yapacak ve çalışacaksınız. İş ve para konusunda her şey yolunda peki aşk?

İlişkiler açısından kadersel karşılaşmalara çok açısınız. Özellikle 4-6 Haziran civarı hayatınıza yeni birileri girebilir. Bu kişiler size hem maddi hem de manevi yönden iyi gelecektir. 

Bu ay kafanızı sürekli meşgul edin, yeni girişimler yapın ve sosyal medya ile ilgilenin.

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫

Terazi burçları için heyecanın dorukta olduğu ancak acelecilikle birlikte agresyonun da yüksek olacağı bir ay. Bu ay yapmak istediğiniz birçok şey olacak. Tamamlamadığını bir dil eğitimi ya da almak istediğiniz bir kurs varsa önünüze gelecek. Bu ay boş durmayın, takviminizi doldurun!

8-9 Haziran civarı gökyüzü aceleciliğiniz yüzünden sizi cezalandırabilir. Sakarlıklara, unutulan evraklara ve işlere, geç kalmaya dikkat! 

4 Haziran ise sevdiğiniz kişi ile unutulmayacak bir gün olabilir. Bu tarih ve civarında yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Ama bu ay bununla bitmeyecek. Eğer varsa ilişkinizi ileri boyuta taşıyabilirsiniz. Nişan ve söz gibi aktiviteler için güzel bir ay, şansınız da bu alanlarda yüksek!

Bu dönemde güzelliğinize güzellik katacaksınız, aklınızı da bol bol bilgi ile dolduracaksınız. Dil öğrenmek, yoga vb eğitimler almak için harika. Hatta bu dönem aldığınız eğitimler Temmuz ayı gibi size para olarak da dönebilir. İlahi olarak korunduğunuzu unutmayın!🌛

Bu ayın sonunda taşınma konuları gündeme gelebilir. Artık başka bir yerde yaşayabilirsiniz.

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤

Ah Akrepciim, geçen ay başının üstünde kara bulutlar gezinip durdu! İş konusunda işler pek yolunda değildi ve sen de emeklerinin karşılığını alamıyor gibi hissediyordun. Parasal anlamda sıkıntılar ve zorluklar da vardı. Ödenmemiş borçlar kapıya dayandı. Sen de hem bu maddi konulardan çok sıkıldın hem de çok yoruldun. Derken içine kapandın!❤️‍🩹

Hayat üstüne üstüne gelirken hayal kurmak ne kadar zordur, biliriz! Artık o günler yavaş yavaş geride kalıyor. Bu ay para, para, para... Tek gündemimiz bu!

Borçlarını ödeyeceksin, daha bir düze çıkacaksın. Beklediğin bir para varsa geliyor. Miras, nafaka ve borçlar konusunda şanlısın. 

Dahası hayallerin için adım atacak potansiyelini de keşfediyorsun. Sen istemedikçe sana kimse yardım edemez biliyorsun. Sonunda hayatında birinin olmasını yürekten istiyor olacaksın. El ele yürümek fikri sana iyi gelecek. Eğer hayatının aşkını bulamadıysan şanslı bir dönem, ancak hayatında biri varsa onun fikrini almak, onunla yeni adımlar atmak isteyeceksin. Bunu yaparken anlaşılmayı beklemeden, anlatarak hareket etmelisin!

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
onedio.com

Yay burçları için özel hayatınızla ilgili uzun zamandır beklediğiniz haberler geliyor. Yeni bir aşk ya da evlilik gibi konular görünüyor. Haziranın başı evlilik için çok ideal!

Bu dönemde her ne istiyorsanız onu bulacaksınız. Hayatınızda size iyi gelecek her neyse onu bulup hayatınıza katacaksınız.

Haziranın ikinci yarısı aile ile ilgili konular ön planda olacak. 22 Haziran'daki dolunay size parasal anlamda getirileri ile geliyor. Ancak bu parayı iyi değerlendirmelisiniz. Bu ay elinize geçecek imkanları bu yönde temkinli değerlendirin. 

Hayata daha neşeli ve pozitif bakacağınız bu süreçte yeni eğitimler alabilirsiniz ve yeni kazanç kapılarını aralayabilirsiniz. 

Her şey umduğunuzdan çok daha güzel olacak, yeter ki hayata küsmeyin!

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
onedio.com

Oğlak burçları için eğlenceli, diğerleri için sıkıcı bir ay!😂 Çünkü oğlaklar bu ay en sevdikleri meselelerle ilgilenecek:İş, para, sağlık ve günlük rutinler!

Düzen deyince de siz, bu ay hayatınızın kontrolünü ele alıyorsunuz. Olabilecekleri önceden sezdiğiniz ve ileri görüşlülükle sorunları hallettiğiniz bir süreç olacak.

Kariyer yükselişiniz açısından harika bir zaman! İş yerinde dikkatleri iyi anlamda üzerinize çekebilir ve daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Ama Oğlaklara koyar mı, aslaaa!

Bu dönemde hayatın her alanında daha görünür olmak isteyeceksiniz. Rüzgarı arkanıza alıp halledemeyeceğiniz mesele neredeyse yok. Birçok parasal anlamda kazanç sağlayacak fırsat önünüze gelebilir.

Aynı zamanda sağlıksal açıdan da kontroller ve iyi anlamda sonuçlar olabilir. Planlı ve programlı rutinleriniz arasına sağlıklı beslenmeyi de ekleyin. Kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Aksi takdirde bunlar canınızı sıkabilir.

Yeni adımlar atmak için 6 Haziran yeni ayını bekleyin. Bu dönemlerde aileden ya da yakınlarınızdan sağlıksal açıdan bazı sıkıntılı haberler alabilirsiniz.

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
onedio.com

Kova burçları bu ay aşk ve ilişkiler alanında beklediğiniz ne varsa karşınıza gelebilir. Aşksal anlamda aklınız bir karış havada olacak, sanki çocukluk yıllarınızdan gelmiş gibi coşkulu bir aşk yaşayabilirsiniz. 

Evlilik teklifi alabilirsiniz, eşinizle baş başa seyahate çıkabilirsiniz ya da çocuğunuz olacağını öğrenebilirsiniz. Her ne kadar aşktan yana şansınız varsa da parasal anlamda bir kayıp görünüyor.

Bu dönemde harcamalara dikkat edin. Aşırılığa kaçmayın ve gereksiz alışverişler yapmayın.

Ayrıca iş yerinde de bazı huzursuzluklar sizi bekliyor olacak. Bir krizi yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Dahası yanlış anlaşılmalar başınıza dert olabilir.

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
onedio.com

Balık burçları için alım-satım zamanları. Ev alma, yatırım yapma, eşya alma gibi konular gündemde olacak. Haziran'ın 6'sında bu planlarınızı yerine getirebilirsiniz.

Ancak 8-9-10 Haziran pek iyi etkiler almıyor. Bu dönemde yakın çevrenizdeki insanların dertleriyle uğraşabilirsiniz. Hatta olacaklardan o kadar etkilenebilirsiniz ki sizin de motivasyonunuz dağılabilir. Baba ve babanın işi ile ilgili konular gündemde olabilir.

Her nerede yaşıyorsanız artık oradan çok sıkıldınız. Aile ile yaşıyorsanız kendi evinize çıkabilirsiniz. Yalnız yaşıyorsanız evlenmek isteyebilirsiniz. Arzularınızın gerçekleşmesi içinse her şey mümkün. İnançsızlığınız varsa eğer bunu yıkın. Çünkü şaşıracağınız güzel fırsatlar 2025'e kadar kapınızı çalacak.

Diğer yandan psikolojik olarak çözemediğiniz bazı problemler için terapi alabilirsiniz. Yeni bir bakış açısına ve tavsiyeye ihtiyacınız var, arkadaşlarınız size bol bol destek olabilir.

'Eee aşk?', diyorsanız bu dönem aile içi ve bireysel psikolojik sorunlarınızı çözmelisiniz. Bu günlerde hayatınıza girecek kişi sizi daha çok üzebilir.❤️‍🩹

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