Tarif Defterinizin Vazgeçilmezi Olacak: Acilen Denenmesi Gereken 12 Muhteşem Yemek
Tarif Defterinizin Vazgeçilmezi Olacak: Acilen Denenmesi Gereken 12 Muhteşem Yemek
Her zaman yapmak isteyeceğiniz pratik ve lezzetli tarifleri direkt bir yere not alırsınız. Kendi başınıza keyifli vakit geçireceğiniz zaman, ani bir misafir geldiğinde ya da arkadaşlarınız bir araya toplandığında tarif defterini elinize alıp hemen harekete geçebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki atıştırmalığı birlikte yapabilir ve haznenin içerisine koyduğunuz ürünler pişerken siz kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gelin hep beraber tarif defterinizde olması gereken tariflere bakalım!
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1. Klasik Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları
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2. Sebzeli Kroketler ve Çıtır Karnabahar
3. Çıtır Soğan Halkaları
4. Mini Pizzalar ve Mozzarella Çubukları
5. Tavuk Nugget ve Baharatlı Kabak Çubukları
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6. İçli Köfte
7. Baharatlı Nohut ve Elma Dilimleri
8. Çikolatalı Muz Dilimleri
9. Pizza Roll ve Börek
10. Klasik Rulo Sosis
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11. Çıtır Balık Fileto ve Poğaça
12. Simit
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