onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tarif Defterinizin Vazgeçilmezi Olacak: Acilen Denenmesi Gereken 12 Muhteşem Yemek

etiket Tarif Defterinizin Vazgeçilmezi Olacak: Acilen Denenmesi Gereken 12 Muhteşem Yemek

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 21:01

Her zaman yapmak isteyeceğiniz pratik ve lezzetli tarifleri direkt bir yere not alırsınız. Kendi başınıza keyifli vakit geçireceğiniz zaman, ani bir misafir geldiğinde ya da arkadaşlarınız bir araya toplandığında tarif defterini elinize alıp hemen harekete geçebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki atıştırmalığı birlikte yapabilir ve haznenin içerisine koyduğunuz ürünler pişerken siz kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gelin hep beraber tarif defterinizde olması gereken tariflere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Klasik Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları

1. Klasik Patates Kızartması ve Tavuk Kanatları

Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetli ve çıtır çıtır atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Yağ oranını daha az kullanarak daha sağlıklı atıştırmalıklar yapabilir ve keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz!

Klasik patates kızartması

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • İsteğe bağlı: Toz biber, sarımsak tozu, kekik

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimler veya elma dilimleri şeklinde kesin.

  • Bir kasede patatesleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve patatesleri sepete yerleştirin.

  • 15-20 dakika boyunca pişirin, her 5 dakikada bir sepeti sallayın.

  • Çıtır çıtır patatesleriniz sıcak servis için hazır.

Tavuk kanatları

Malzemeler:

  • 8 adet tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı barbekü sosu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Bir kasede barbekü sosu, soya sosu, bal ve sarımsağı karıştırarak bir marine sosu hazırlayın.

  • Tavuk kanatlarını bu sosa bulayın ve buzdolabında 1-2 saat bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve kanatları yerleştirin.

  • 20-25 dakika pişirin, yarısında ters çevirin.

  • Dışı çıtır, içi yumuşak kanatlar sıcak servis edilebilir.

2. Sebzeli Kroketler ve Çıtır Karnabahar

2. Sebzeli Kroketler ve Çıtır Karnabahar

Sebzeli kroketler

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patates

  • 1 adet havuç

  • 1 küçük kabak

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

  • Patates, havuç ve kabağı haşlayıp püre haline getirin.

  • Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

  • Harçtan küçük toplar yapın, önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve kroketleri yerleştirin.

  • Altın rengi olana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Çıtır karnabahar

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklere ayırın ve yıkayın.

  • Yoğurdu, baharatları ve tuzu karıştırarak bir sos hazırlayın.

  • Karnabaharları bu sosa batırın, ardından galeta unuyla kaplayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 12-15 dakika pişirin.

  • Yanında yoğurtlu bir sosla servis edin.

  • Tuz

Afiyet olsun!

3. Çıtır Soğan Halkaları

3. Çıtır Soğan Halkaları

İsmini okuyunca bile ağzınız sulanabilir!

Malzemeler:

  • 2 adet büyük soğan

  • 1 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

  • Tuz ve baharatlar

Yapılışı:

  • Soğanları halka şeklinde dilimleyin ve halkaları ayırın.

  • Soğan halkalarını önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve halkaları sepete yerleştirin.

  • 8-10 dakika kadar pişirin, çıtır hale gelince sıcak servis edin.

4. Mini Pizzalar ve Mozzarella Çubukları

4. Mini Pizzalar ve Mozzarella Çubukları

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yaptığınız yemeklerin kokusu tüm eve yayılmaz! Lezzetli atıştırmalıkları yaparken tüm eve yayılan rahatsız edici kokulara bay bay diyebilirsiniz.

Mini pizzalar

Malzemeler:

  • 2 adet tortilla veya lavaş

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • İsteğe bağlı: Mantar, salam, zeytin, mısır

Yapılışı:

  • Tortilla veya lavaşı tezgaha serin ve üzerine domates sosu sürün.

  • Mozzarella peyniri ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın, pizzaları sepete yerleştirin.

  • 7-10 dakika pişirin, peynirler eriyip hafif kızarana kadar bekleyin.

Mozzarella çubukları

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella peyniri

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

Yapılışı:

  • Mozzarella peynirini parmak şeklinde çubuklar halinde kesin.

  • Galeta ununu kırmızı toz biber ve sarımsak tozuyla karıştırın.

  • Mozzarella çubuklarını sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Daha çıtır olması için ikinci kez yumurtaya ve galeta ununa bulayabilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve çubukları yerleştirin.

  • 5-7 dakika kadar pişirin. Yanında domates sosla sıcak servis edin.

5. Tavuk Nugget ve Baharatlı Kabak Çubukları

5. Tavuk Nugget ve Baharatlı Kabak Çubukları

Tavuk nugget

Malzemeler:

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 adet yumurta

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın.

  • Galeta ununu baharatlarla karıştırın.

  • Tavuk parçalarını önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve tavukları sepete yerleştirin.

  • 10-12 dakika pişirin, dışı çıtır ve altın renginde olunca çıkarın.

Baharatlı kabak çubukları

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

  • Kabakları uzun ince çubuklar halinde kesin.

  • Galeta ununu baharatlarla karıştırın.

  • Kabakları önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve kabak çubuklarını yerleştirin.

  • 10-12 dakika pişirin ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İçli Köfte

6. İçli Köfte

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1/2 su bardağı irmik

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • İç harcı için: 200 gram kıyma

  • 1 adet soğan

  • 1 çay bardağı ceviz içi

  • 1 tatlı kaşığı baharat karışımı (kimyon, karabiber)

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Bulgur ve irmiği sıcak su ile ıslatıp karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.

  • Bulgur karışımına salça, tuz, karabiber ve sıvı yağ ekleyip yoğurun.

  • İç harcı için, soğanı kavurun, kıymayı ekleyin ve pişirin. Ceviz, baharat ve tuzu ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.

  • Hazırladığınız bulgurlu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde açın, iç harcı koyup kapatın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve içli köfteleri yerleştirin.

  • 12-15 dakika pişirin, üzeri hafif kızarınca çıkarın.

7. Baharatlı Nohut ve Elma Dilimleri

7. Baharatlı Nohut ve Elma Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz. Kokuları birbirlerine karışmaz ve iki lezzetli atıştırmalığı aynı anda elde etmiş olursunuz. 

Baharatlı nohut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutları kurulayın ve bir kaseye alın.

  • Zeytinyağı, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve nohutları sepete yerleştirin.

  • 10-15 dakika kadar pişirin, çıtır hale gelince çıkarıp soğutmadan servis edin.

Elma dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Elmaların çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler halinde kesin.

  • Tarçını ve isteğe bağlı olarak şekeri elmalara serpiştirin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve dilimleri sepete yerleştirin.

  • 8-10 dakika kadar pişirin, elmalar hafif yumuşayıp üstü kızarınca çıkarın.

8. Çikolatalı Muz Dilimleri

8. Çikolatalı Muz Dilimleri

Kahvenizin yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif ile sizlerleyiz! 

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 50 gram bitter çikolata

  • Toz fındık veya ceviz

Yapılışı:

  • Muzları 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

  • Çikolatayı benmari usulü eritip muz dilimlerinin üzerine dökün.

  • Üzerine toz fındık veya ceviz serpiştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve muzları 3-5 dakika kadar pişirin.

9. Pizza Roll ve Börek

9. Pizza Roll ve Börek

Pizza roll

Malzemeler:

  • 1 adet lavaş

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

  • Rendelenmiş mozzarella peyniri

  • Dilimlenmiş salam veya sucuk

  • İsteğe bağlı: Zeytin, mısır

Yapılışı:

  • Lavaşın üzerine domates sosu sürün ve peynir ile salamları serpiştirin.

  • Lavaşı rulo şeklinde sarın ve 3-4 cm genişliğinde dilimleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve pizza rulolarını sepete yerleştirin.

  • 8-10 dakika pişirin, dışı hafif çıtır olunca çıkarın ve sıcak servis edin.

Börek

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Beyaz peynir ve ince doğranmış maydanozu karıştırın.

  • Yufkayı tezgaha serin, üzerine süt ve sıvı yağ karışımını sürün.

  • Peynirli harcı yufkanın geniş kenarına koyarak rulo şeklinde sarın.

  • Ruloyu dilimleyerek airfryer’a yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 15 dakika pişirin, üzeri kızarınca çıkarın.

10. Klasik Rulo Sosis

10. Klasik Rulo Sosis

Malzemeler:

  • 1 adet hazır milföy hamuru

  • 4 adet sosis

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Çörekotu veya susam

Yapılışı:

  • Milföy hamurunu 4 eşit parçaya kesin.

  • Her bir sosis için bir milföy parçasını rulo şeklinde sarın.

  • Üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu veya susam serpiştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika pişirin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Çıtır Balık Fileto ve Poğaça

11. Çıtır Balık Fileto ve Poğaça

Çıtır balık fileto

Malzemeler:

  • 300 gram balık fileto 

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 adet yumurta

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Balık filetolarını ince uzun dilimler halinde kesin.

  • Galeta ununu baharatlarla karıştırın.

  • Balıkları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve balıkları sepete yerleştirin.

  • 10-12 dakika kadar pişirin ve yanında tartar sosla sıcak servis edin.

Poğaça

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • İç harcı için: Beyaz peynir ve maydanoz karışımı

Yapılışı:

  • Un, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve tuzu bir kapta yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

  • Hamurdan küçük parçalar koparıp iç harcını koyarak kapatın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve poğaçaları yerleştirin.

  • Üzerine isteğe bağlı yumurta sarısı sürebilir ve 10-12 dakika pişirebilirsiniz.

12. Simit

12. Simit

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 paket kuru maya

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı pekmez

  • 1 su bardağı susam

Yapılışı:

  • Maya, şeker ve ılık suyu karıştırarak maya aktivasyonunu sağlamak için 5 dakika bekleyin.

  • Karışıma un ve tuzu ekleyin, yoğurun ve üzerini kapatıp 1 saat mayalanmasını bekleyin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, simit şekli verin.

  • Pekmezi bir kaba koyun ve simitleri pekmeze batırın, ardından susama bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve simitleri sepete yerleştirin.

  • 10-12 dakika kadar pişirin, üzeri altın rengini alınca çıkarın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın