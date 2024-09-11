Evet/Hayır Testine Göre Tatlı mısın Tuzlu mu?
Evet/Hayır Testine Göre Tatlı mısın Tuzlu mu?
Seçtiğin cevaplara göre sen tatlı mısın tuzlu mu?
Hadi teste!
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1. Çok sık ağlar mısın?
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2. İnsanların düşüncelerini kafana takar mısın?
3. Tuttuğunu koparan biri misin?
4. Yemeklerini paylaşmayı sever misin?
5. Unutkan olduğunu düşünüyor musun?
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6. İstediğin şey için sonuna kadar savaşır mısın?
7. Seni aldatan eski sevgilini affetme ihtimalin var mı?
8. Kendini yalnız hissediyor musun?
9. Peki cimri olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak her ortama uyum sağlar mısın?
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Sen tatlısın!
Sen tuzlusun!
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