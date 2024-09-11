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Evet/Hayır Testine Göre Tatlı mısın Tuzlu mu?

Evet/Hayır Testine Göre Tatlı mısın Tuzlu mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 11:01

Seçtiğin cevaplara göre sen tatlı mısın tuzlu mu?

Hadi teste!

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1. Çok sık ağlar mısın?

2. İnsanların düşüncelerini kafana takar mısın?

3. Tuttuğunu koparan biri misin?

4. Yemeklerini paylaşmayı sever misin?

5. Unutkan olduğunu düşünüyor musun?

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6. İstediğin şey için sonuna kadar savaşır mısın?

7. Seni aldatan eski sevgilini affetme ihtimalin var mı?

8. Kendini yalnız hissediyor musun?

9. Peki cimri olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak her ortama uyum sağlar mısın?

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Sen tatlısın!

Sen tatlısın!

Senin tatlılığın, bir çikolatanın eriyen lezzeti gibi, insanların içine işliyor ve tatlı bir mutlulukla sarıyor. Her bir hareketin, her bir kelimen ve her bir eylemin, sanki bir tatlı diliminin tatlı dokunuşları gibi, insanlara keyif veriyor ve mutlu ediyor. Seninle geçirilen her an, bir tatlı tarifindeki malzemelerin bir araya gelmesi gibi, birbirine mükemmel bir uyum içinde harmanlanıyor ve ortaya adeta bir lezzet başyapıtı çıkıyor. Seninle konuşmak, bir tatlıya ilk ısırığı atmak gibi heyecan verici ve tatlı bir deneyim. Konuşmanın başlangıcı, ortası ve sonu, bir lezzet şöleni gibi, insanları tatlı bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir kelimen, bir tatlı tarifindeki şeker taneleri gibi, insanlara tatlı bir mutluluk veriyor ve mutlu ediyor. Bu tatlı dilimlerin tadını çıkarırken, seninle geçirilen her anın değeri daha da çok anlaşılıyor.

Sen tuzlusun!

Sen tuzlusun!

Tatlılıkla süslenmiş bir hayat senin kaderin olamadı. Çünkü hayat, senin önüne hep tuzlu bir tabak sundu. Belki de bu yüzden, tatlı bir insan olamıyorsun. Ama belki de bu tuzluluk, senin karakterini şekillendiren en önemli etken oldu. Belki de bu yüzden, seni sen yapan, o tuzlu yaşam deneyimlerin oldu. Yaşadıkların, seni tatlı bir insan olmaktan alıkoyuyor belki. Ama unutma ki, tuzlu da olsa, acı da olsa, ekşi de olsa, her yaşanmışlık bir deneyimdir. Ve her deneyim, seni biraz daha sen yapar. Hayatın tuzluluğu belki de senin en büyük öğretmenin. Belki de seni, hayata karşı daha güçlü, daha dayanıklı bir insan yapmak için orada. Ve belki de, bir gün, o tuzlu hayatın içinde, tatlı bir insan olmanın yolunu bulacaksın.

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