En Sevilen İçeceği Seçiyoruz!
En Sevilen İçeceği Seçiyoruz!
Hepimizin bayıldığı, içmeden yapamadığı bir içecek vardır. Seninki hangisi?
Hadi ankete!
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1. Çaylardan birini seçer misin?
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2. Kahve seç bakalım!
3. Bunlardan birini seç bakalım!
4. Gazlı içeceklerden birini seçer misin?
5. Bunlardan birini seçer misin?
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6. Bunlardan birini seçer misin?
7. Bir tane de soğuk çay seç bakalım!
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