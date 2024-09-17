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En Sevilen İçeceği Seçiyoruz!

En Sevilen İçeceği Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 12:01

Hepimizin bayıldığı, içmeden yapamadığı bir içecek vardır. Seninki hangisi?

Hadi ankete!

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1. Çaylardan birini seçer misin?

2. Kahve seç bakalım!

3. Bunlardan birini seç bakalım!

4. Gazlı içeceklerden birini seçer misin?

5. Bunlardan birini seçer misin?

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6. Bunlardan birini seçer misin?

7. Bir tane de soğuk çay seç bakalım!

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