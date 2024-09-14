Burcuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?
Burcuna Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?
Burcuna göre hangi mevsim sana daha yakın hissettiriyor? Hadi teste!
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Burcunu seçer misin?
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Sen ilkbahar insanısın!
Sen sonbahar insanısın!
Sen kış insanısın!
Sen yaz insanısın!
Sen ilkbahar insanısın!
Sen sonbahar insanısın!
Sen kış insanısın!
Sen yaz insanısın!
Sen ilkbahar insanısın!
Sen sonbahar insanısın!
Sen kış insanısın!
Sen yaz insanısın!
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