Hangi Burçla Birlikte Olmamalısın?

Boğa, balık ve terazi burçlarıyla aşk yaşamak senin için pek de iyi bir fikir olmayabilir. Bu burçlarla olan ilişkin, bir aşk masalı yerine, tükenmişlik sendromuna neden olan bir hikayeye dönüşebilir. Boğa burcuyla olan ilişkin, bir yandan sakin ve huzurlu bir liman gibi görünse de, diğer yandan aşırı inatçılıkları ve tutuculukları yüzünden seni yorabilir. Balık burcu ise duygusal derinliği ve hassasiyeti ile seni baştan çıkarabilir ama aynı zamanda bu duygusal yoğunluk seni zamanla yıpratabilir. Terazi burcuyla olan ilişkin ise, onların değişken mizacı ve kararsızlıkları yüzünden, seni bir anda bulutların üzerine çıkarıp, bir sonraki anda yerin dibine sokabilir. Yani, bu burçlarla aşk yaşamak seni tüketebilir. Belki de bu yüzden, bu burçlarla olan ilişkinde sürekli bir toksik enerji hissedersin. Unutma, aşkın güzelliği, birbirinizi yükseltmek ve birlikte büyümektir, birbirinizi yıpratmak değil. Bu yüzden, burç uyumu konusunda biraz daha dikkatli olmanda fayda var.