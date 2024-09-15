Hangi Burçla Birlikte Olmamalısın?
Hangi Burçla Birlikte Olmamalısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman sevgilin oldu?
4. Sen aşk evliliği mi yaparsın, mantık evliliği?
5. Senin hayattan beklentin ne?
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6. Peki sen duygusal biri olduğunu düşünüyor musun?
7. Peki senin için ideal bir ilk buluşma nasıl olmalı?
8. Peki seni en iyi tanımlayan kelime ne?
9. Son olarak partnerinde olmazsa olmaz dediğin şey ne?
10. Son olarak burcunu seç bakalım!
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Sen ikizler, aslan ve yay burcuyla birlikte olmamalısın!
Sen koç, kova ve oğlak burcuyla birlikte olmamalısın!
Sen boğa, balık ve terazi burcuyla birlikte olmamalısın!
Sen başak, akrep ve yengeç burcuyla birlikte olmamalısın!
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