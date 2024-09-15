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Hangi Burçla Birlikte Olmamalısın?

Hangi Burçla Birlikte Olmamalısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:16

Eğer astrolojiye inanıyorsan bazen her burç birbiriyle uyum olmaz. Bazı burçlar çok iyi bir çift olur, bazı burçlar ise kötü bir ikili olurlar. Peki senin olmaman gereken burç hangisi? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman sevgilin oldu?

4. Sen aşk evliliği mi yaparsın, mantık evliliği?

5. Senin hayattan beklentin ne?

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6. Peki sen duygusal biri olduğunu düşünüyor musun?

7. Peki senin için ideal bir ilk buluşma nasıl olmalı?

8. Peki seni en iyi tanımlayan kelime ne?

9. Son olarak partnerinde olmazsa olmaz dediğin şey ne?

10. Son olarak burcunu seç bakalım!

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Sen ikizler, aslan ve yay burcuyla birlikte olmamalısın!

Bu burçlarla senin aranda adeta bir toksik ilişki rüzgarı esiyor. Bu burçlarla birlikte olduğunda, ilişkiniz adeta bir kaos fırtınasına dönüşüyor. İkizler burcuyla birlikte olduğunda, o ikiz yüzlerini bir anda karşında bulabilirsin. Çünkü İkizler burcu, adından da anlaşılacağı üzere, iki farklı kişiliği bir arada taşıyor. Biri seni yerin dibine sokarken, diğeri seni göklere çıkarabilir. Bu durum, ilişkinin içinde bulunduğun sürece seni sürekli bir belirsizlik içinde bırakır. Aslan burcuyla birlikte olduğunda ise, onun egosuyla başa çıkmak zorunda kalabilirsin. Aslan burcu, doğası gereği, her zaman kendini ön plana çıkarmayı sever. Bu durum, senin de kendi kişiliğini ifade etmeni zorlaştırır ve ilişkinizde sürekli bir gerginlik yaratır. Ve son olarak, Yay burcuyla birlikte olduğunda, onun sürekli değişen ruh haliyle başa çıkmak zorunda kalabilirsin. Yay burcu, özgürlüğüne düşkün olduğu için, bir anda sana olan ilgisini kaybedebilir. Bu durum da, ilişkinizde sürekli bir belirsizlik yaratır.

Sen koç, kova ve oğlak burcuyla birlikte olmamalısın!

Koç, oğlak ve kova burçlarıyla aşk yaşamamalısın! Bu üç burç, senin için adeta bir toksik ilişki kokteyli olabilir. Bu burçlarla birlikte olmak seni derinden üzebilir. İlişkilerinde huzur ve mutluluk arayan biriysen, bu burçları kesinlikle aşk listenden çıkarmalısın. Koç burcuyla aşk yaşamak, bir yanardağın eteklerinde dans etmek gibi olabilir. Tutkulu ve ateşli bir ilişki vaat ederken, aynı zamanda kontrolsüz patlamalarla seni yaralayabilir. Oğlak burcu ise, senin duygusal dengelerini altüst edebilecek bir yapıya sahip olabilir. Onunla birlikteyken, kendini bir duygu tufanının ortasında bulabilirsin. Ve Kova... Onunla birlikte olmak, bir labirentte kaybolmak gibi olabilir. Ne kadar çaba sarf ettiğinin bir önemi olmaz, çünkü sonunda hep aynı noktaya dönersin ve bu da seni derinden üzebilir.

Sen boğa, balık ve terazi burcuyla birlikte olmamalısın!

Boğa, balık ve terazi burçlarıyla aşk yaşamak senin için pek de iyi bir fikir olmayabilir. Bu burçlarla olan ilişkin, bir aşk masalı yerine, tükenmişlik sendromuna neden olan bir hikayeye dönüşebilir. Boğa burcuyla olan ilişkin, bir yandan sakin ve huzurlu bir liman gibi görünse de, diğer yandan aşırı inatçılıkları ve tutuculukları yüzünden seni yorabilir. Balık burcu ise duygusal derinliği ve hassasiyeti ile seni baştan çıkarabilir ama aynı zamanda bu duygusal yoğunluk seni zamanla yıpratabilir. Terazi burcuyla olan ilişkin ise, onların değişken mizacı ve kararsızlıkları yüzünden, seni bir anda bulutların üzerine çıkarıp, bir sonraki anda yerin dibine sokabilir. Yani, bu burçlarla aşk yaşamak seni tüketebilir.  Belki de bu yüzden, bu burçlarla olan ilişkinde sürekli bir toksik enerji hissedersin. Unutma, aşkın güzelliği, birbirinizi yükseltmek ve birlikte büyümektir, birbirinizi yıpratmak değil. Bu yüzden, burç uyumu konusunda biraz daha dikkatli olmanda fayda var.

Sen başak, akrep ve yengeç burcuyla birlikte olmamalısın!

Başak, akrep ve yengeç burçlarıyla birlikte olmamalısın. Çünkü bu burçlarla kuracağın ilişki, adeta bir toksik ilişkiye dönüşebilir. Başak burcu insanları genellikle mükemmeliyetçi olmalarıyla tanınırlar ve bu özellikleri, ilişkilerinde de kendini gösterir. Bu durum, senin sürekli bir beklenti içinde olmana ve sonunda hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. Akrep burcu insanları ise derin duyguları ve tutkulu yapılarıyla bilinirler. Ancak bu derin duygular, zaman zaman seni boğabilir ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Yengeç burcu insanları ise duygusal ve hassas yapılarıyla tanınırlar. Bu hassasiyet, ilişkide sürekli bir dikkat ve özen gerektirebilir. Bu da senin üzerinde fazlasıyla bir baskı oluşturabilir ve sonunda yıpranmana neden olabilir.

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