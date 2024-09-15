Yüzde Kaç Deli Dolusun?
Yüzde Kaç Deli Dolusun?
Bazen için içine sığmaz. Fazla neşeli olursun. Bazen de tam tersi. Peki sen ne kadar deli dolusun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin eğlence anlayışın ne?
4. Düşünmeden hareket eder misin?
5. İnsanların senin hakkındaki ilk düşüncesi ne oluyor?
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6. İlişkiye başlama konusunda nasılsın?
7. Çok sık kavga eder misin?
8. Aklına geldiği gibi davrandığın oluyor mu?
9. Ani planlara ayak uydurabilir misin?
10. Kendini iyi hissettiğin mevsimi seç bakalım!
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Sen %100 deli dolusun!
Sen %70 deli dolusun!
Sen %40 deli dolusun!
Sen hiç deli dolu değilsin!
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%70 deli
Sen %40 deli dolusun!