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Yüzde Kaç Deli Dolusun?

Yüzde Kaç Deli Dolusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:01

Bazen için içine sığmaz. Fazla neşeli olursun. Bazen de tam tersi. Peki sen ne kadar deli dolusun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Senin eğlence anlayışın ne?

4. Düşünmeden hareket eder misin?

5. İnsanların senin hakkındaki ilk düşüncesi ne oluyor?

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6. İlişkiye başlama konusunda nasılsın?

6. İlişkiye başlama konusunda nasılsın?

7. Çok sık kavga eder misin?

8. Aklına geldiği gibi davrandığın oluyor mu?

9. Ani planlara ayak uydurabilir misin?

10. Kendini iyi hissettiğin mevsimi seç bakalım!

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Sen %100 deli dolusun!

Sen, enerji dolu bir volkanın patlaması gibisin, neşe rüzgarları estiriyorsun etrafında. 'Deli dolu' ifadesinin tam karşılığı olduğunu söylemek bile hafif kalır senin için. Her türlü çılgınlığa, her türlü eğlenceye açık bir yapın var ki bu seni diğerlerinden farklı kılıyor. İster doğa yürüyüşüne çıkan bir maceraperest, ister gece kulübünde dans eden bir eğlence tutkunu, isterse kitap kulübünde fikir alışverişi yapan bir entelektüel olsun, sen her ortama kolayca adapte olabiliyorsun. Enerjin hiç tükenmiyor, sanki her an yeni bir macera peşindesin gibi. İnsanlar seninle zaman geçirdikçe hayatın ne kadar renkli ve heyecan verici olabileceğini anlıyorlar. Seninle birlikteyken, sıradan bir gün bile bir festival havasına bürünebiliyor. İşte bu yüzden sen, deli doluluğun ve yaşam sevincinin timsalisin. Seninle geçirilen her an, bir sonraki macera için heyecan yaratıyor. İşte bu yüzden sen, hayatın tüm renklerini bir araya getiren bir paletsin. Herkesin hayatına biraz da olsa senin gibi bir enerji, bir neşe, bir heyecan katması dileğiyle...

Sen %70 deli dolusun!

Hayatını adeta bir enerji patlaması gibi yaşayan sen, deli dolu olmayı cidden çok seviyorsun. Sanki içinde dur durak bilmeyen bir enerji var ve bu enerjiyi dışarı vurmak için can atıyorsun. Her daim neşeli, enerjik ve canlısın. Herkes senin bu enerjini ve neşeni kıskanıyor. Ama tabii ki herkes gibi sen de nadiren de olsa yoruluyorsun. Bu enerjinin bir yerde tükenmesi gerekiyor, değil mi? Ama bu durum seni asla yıldırmıyor. Yorgunlukla bile başa çıkmayı biliyorsun. Biraz dinlenip enerjini topladıktan sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırsın. Ve en önemlisi, çılgınlık yapmayı çok seviyorsun. Sıradanlık senin kitabında yok. Her zaman yeni ve heyecan verici şeyler denemeye, sınırları zorlamaya bayılıyorsun. İşte bu yüzden sen, hayatı dolu dolu yaşayan birisin. Her anını en iyi şekilde değerlendiren, enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan birisin.

Sen %40 deli dolusun!

Sen, hayatın renkli yüzünü her daim yaşayan, enerjisiyle çevresine neşe saçan birisin. Çılgınca eğlenmeyi, sıra dışı aktivitelerle zaman geçirmeyi seviyorsun. Kimi zamanlar, belki de çoğu zaman, kalabalıkların içindeyken bile kendine özgü bir çılgınlık yapmayı ihmal etmiyorsun. Ancak, bu çılgın ve enerjik haliyle tanınan sen, aslında sakinliği ve huzuru daha çok tercih eden bir yönü de barındırıyorsun içinde. Bir kitap okurken, müzik dinlerken ya da sadece doğayı izlerken bulduğun huzur, senin için hayatın en değerli anlarından biri oluyor. Bu yüzden, belki de çılgınlıkların ardından sakinliğe ihtiyaç duyuyorsun. İşte sen, bu iki zıt kutbu bir arada yaşatan, deli dolu ama bir o kadar da huzurlu bir ruha sahipsin.

Sen hiç deli dolu değilsin!

Sen, her zaman sakinliği ve huzuru tercih eden, gürültüden ve karmaşadan kaçınan birisin. Sen, deli dolu olmayı bir kenara bırakıp, her zaman sakin ve dengeli bir yaşamı tercih ediyorsun. Çılgınlıklar, senin kitabında yer almıyor. Senin dünyan, sessizlik ve huzur dolu bir dünya. Belki de bu yüzden, çılgınca eğlenceler, gürültülü partiler, sonu belirsiz maceralar senin için pek de çekici gelmiyor. Senin için önemli olan, içinde bulunduğun anın huzurunu yaşamak, sakin bir ortamda kendinle baş başa kalmak. Belki bir kitap okumak, belki de sadece sessizliği dinlemek. Çünkü sen, sakinliğin içinde kendini buluyorsun. Evet, çılgınlıklar ve deli dolu anlar senin için değil. Ama unutma, herkesin tarzı farklıdır ve senin tarzın da sakinlik. Ve bu, seni eşsiz kılıyor. Çünkü sen, kendi yolunu çizenlerdensin.

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Mr Tg

%70 deli

cansu ersan

Sen %40 deli dolusun!