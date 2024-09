Bir kıskançlık fırtınası kopuyor içinde işte o an, tam da Bihter Ziyagil'in kıskançlık krizlerine bürünüyorsun. Aşkınla, tutkunla, kıskançlığınla adeta ona dönüşüyorsun. Ama bu durum seni daha da çekici kılıyor, çünkü senin kıskançlık krizlerin bile zarif ve gururlu. Bihter Ziyagil... Kim unutabilir ki onu? Aşkı ve kıskançlığıyla ekranları sallayan, her haliyle kadınların gizli kahramanı, erkeklerin gizli aşkı. İşte sen de tıpkı onun gibi delicesine kıskanıyor, ama bir yandan da gururunu ön planda tutuyorsun. Bir yandan da bu durum senin ne kadar gerçek ve tutkulu biri olduğunu gösteriyor. Her anın heyecan, her anın aşk ve tutku dolu. Kıskançlığın bile aşkla, tutkuyla harmanlanıyor ve ortaya çıkan bu karışım, seni sen yapan en önemli detaylardan biri haline geliyor.