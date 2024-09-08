Kıskanınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?
Kıskanınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?
Kıskanmak en doğal duygumuz. Bazen aşırı kıskanç davranırız bazen de hiç kıskanmayız. Peki sen kıskanınca kime dönüşüyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kıskançlık sence sağlıklı bir duygu mu?
4. Senin için aşk ne demek?
5. Sevgilinin geçmişini düşünmek sana ne hissettiriyor?
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6. Sevgilin arkadaşlarıyla dışarı çıktığında nasıl davranıyorsun?
7. Sevgilinin, eski sevgilileriyle kendini kıyaslar mısın?
8. Kıskançlığın yüzünden tartışıyor musunuz?
9. Sevgilinin karşı cinsten yakın arkadaşı olması seni rahatsız eder mi?
10. Son olarak burcunun olduğu şıkkı seç bakalım!
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Sen kıskanınca Bihter Ziyagil'e benziyorsun!
Sen kıskanınca İpek Boran'a benziyorsun!
Sen kıskanınca Hürrem Sultan'a benziyorsun!
Sen kıskanınca Derin'e benziyorsun!
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