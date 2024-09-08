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Kıskanınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

Kıskanınca Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 15:01

Kıskanmak en doğal duygumuz. Bazen aşırı kıskanç davranırız bazen de hiç kıskanmayız. Peki sen kıskanınca kime dönüşüyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kıskançlık sence sağlıklı bir duygu mu?

4. Senin için aşk ne demek?

5. Sevgilinin geçmişini düşünmek sana ne hissettiriyor?

5. Sevgilinin geçmişini düşünmek sana ne hissettiriyor?
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6. Sevgilin arkadaşlarıyla dışarı çıktığında nasıl davranıyorsun?

7. Sevgilinin, eski sevgilileriyle kendini kıyaslar mısın?

8. Kıskançlığın yüzünden tartışıyor musunuz?

9. Sevgilinin karşı cinsten yakın arkadaşı olması seni rahatsız eder mi?

10. Son olarak burcunun olduğu şıkkı seç bakalım!

10. Son olarak burcunun olduğu şıkkı seç bakalım!
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Sen kıskanınca Bihter Ziyagil'e benziyorsun!

Sen kıskanınca Bihter Ziyagil'e benziyorsun!

Bir kıskançlık fırtınası kopuyor içinde işte o an, tam da Bihter Ziyagil'in kıskançlık krizlerine bürünüyorsun. Aşkınla, tutkunla, kıskançlığınla adeta ona dönüşüyorsun. Ama bu durum seni daha da çekici kılıyor, çünkü senin kıskançlık krizlerin bile zarif ve gururlu. Bihter Ziyagil... Kim unutabilir ki onu? Aşkı ve kıskançlığıyla ekranları sallayan, her haliyle kadınların gizli kahramanı, erkeklerin gizli aşkı. İşte sen de tıpkı onun gibi delicesine kıskanıyor, ama bir yandan da gururunu ön planda tutuyorsun. Bir yandan da bu durum senin ne kadar gerçek ve tutkulu biri olduğunu gösteriyor. Her anın heyecan, her anın aşk ve tutku dolu. Kıskançlığın bile aşkla, tutkuyla harmanlanıyor ve ortaya çıkan bu karışım, seni sen yapan en önemli detaylardan biri haline geliyor.

Sen kıskanınca İpek Boran'a benziyorsun!

Sen kıskanınca İpek Boran'a benziyorsun!

Bir kıskançlık fırtınası estiğinde, sanki İpek Boran'ın büründüğü o gizemli hali alıyorsun. Gözlerin, İpek'inki gibi, etrafındaki tüm detayları silip atıyor ve sadece hedefindeki kişiye, o kişiye odaklanıyor. Kıskançlık, bir alev topu gibi seni sarıyor, sarmalıyor ve bazen o alevler içinde kaybolup deliye dönüşüyorsun. Ancak, bu kıskançlık rüzgarı seni ne kadar sarıp sarmalarsa sarmalasın, unutma ki, en çok zararı sana veriyor. Çünkü bu duygu, seni yavaş yavaş yıpratıyor, enerjini tüketiyor ve seni sen yapmaktan çıkarıyor. Bu kıskançlık hali, seni bir enerji vampiri haline getiriyor ve tüm enerjini emiyor. Bu durum, sadece seni değil, etrafındakileri de olumsuz etkiliyor. Bu yüzden, kıskançlık krizlerine girdiğinde, bir adım geri atıp durumu değerlendirmen, bu duyguyu kontrol altına alman ve enerjini daha pozitif şeylere yönlendirmen gerekiyor. Unutma, kıskançlık seni sadece yıpratır ve enerjini tüketir.

Sen kıskanınca Hürrem Sultan'a benziyorsun!

Sen kıskanınca Hürrem Sultan'a benziyorsun!

Bir anda içinde bir Hürrem Sultan rüzgarı esiyor ve kıskançlık krizine giriyorsun. Gözlerin adeta birer kıskançlık fırtınasına dönüyor ve etrafındaki her şeyi göz ardı ediyorsun. Hürrem Sultan'ın gibi, sen de aşkın ve kıskançlığın pençesinde adeta bir dönüşüm yaşıyorsun. Herkesin üzerine titrediği, herkesin dikkatini çeken bu halinle, senin de kıskançlık anında gözlerin hiçbir şeyi görmüyor. Bu durumda, sanki deliye dönmüşcesine, kontrolünü kaybediyorsun. Hürrem Sultan'ın sarayda hissettiği gibi, sen de kıskançlıkla adeta yanıp tutuşuyorsun. Bu durum, senin de kıskançlıkla deliye döndüğün anları hatırlatıyor. İşte tam da bu anlarda, senin de içinde bir Hürrem Sultan uyanıyor ve kıskançlıkla adeta bir fırtına kopuyor.

Sen kıskanınca Derin'e benziyorsun!

Sen kıskanınca Derin'e benziyorsun!

Kıskançlık krizlerine girdiğinde, adeta Derin'e dönüşüyorsun. Kıskançlık, seni tamamen sarıyor ve bir anda tüm kontrolünü elinden alıyor. Bu duygu, seni bir rüzgar gibi alıp sürüklüyor ve çılgın bir fırtınaya dönüşüyorsun. Kendini bu fırtınanın içinde kaybederken, etrafındakiler de senin bu haline hayretle bakıyorlar. Kıskançlık anlarında, Derin'in çılgın ve tutkulu halleriyle birebir örtüşüyorsun. Bu durum, senin kıskançlık anlarının adeta bir dizi sahnesine dönüşmesine sebep oluyor. Bu sahneler, senin kıskançlık krizlerinin tam bir görsel şölene dönüşmesini sağlıyor. Senin bu hallerin, etrafındakileri de etkisi altına alıyor. Onlar da senin bu çılgın kıskançlık sahnelerine tanıklık ederken, adeta bir dizi setindeymiş gibi hissediyorlar. Bu durum, senin kıskançlık anlarının sadece seni değil, etrafındakileri de etkilediğini gösteriyor.

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