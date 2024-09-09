Ne Kadar Adil Davranıyorsun?
Ne Kadar Adil Davranıyorsun?
Adaletli olmak çoğu zaman zor olabiliyor. Adil davranmak bizim için zor olabilir. Peki sen hayatında ne kadar adil davranıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir sorun olduğunda sana danışırlar mı?
4. Daha önce hiç zorbalığa uğradın mı?
5. Olaylara objektif yaklaştığını düşünüyor musun?
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6. Yalan söyler misin?
7. Sana karşı bir yanlış yapıldığında nasıl tepki veriyorsun?
8. Verdiğin sözleri tutma konusunda nasılsın?
9. Etrafındaki insanlar senin güvenilir olduğunu düşünüyor mu?
10. Son olarak sen adaletli olduğunu düşünüyor musun?
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Sen adaletin temsilcisisin resmen!
Sen adalet konusunda dengelisin!
Sen adil olmaya çalışmıyorsun!
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