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Ne Kadar Adil Davranıyorsun?

Ne Kadar Adil Davranıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 13:01

Adaletli olmak çoğu zaman zor olabiliyor. Adil davranmak bizim için zor olabilir. Peki sen hayatında ne kadar adil davranıyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir sorun olduğunda sana danışırlar mı?

4. Daha önce hiç zorbalığa uğradın mı?

4. Daha önce hiç zorbalığa uğradın mı?

5. Olaylara objektif yaklaştığını düşünüyor musun?

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6. Yalan söyler misin?

7. Sana karşı bir yanlış yapıldığında nasıl tepki veriyorsun?

8. Verdiğin sözleri tutma konusunda nasılsın?

9. Etrafındaki insanlar senin güvenilir olduğunu düşünüyor mu?

10. Son olarak sen adaletli olduğunu düşünüyor musun?

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Sen adaletin temsilcisisin resmen!

Senin adaletin, gerçekten göz kamaştırıcı. Her bir konuya ve olaya karşı sergilediğin bu adaletli tavrın, seni diğerlerinden bir adım öne çıkaran en belirgin özelliklerinden biri. Bir durumu değerlendirirken her zaman adil bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun, bu da senin ne kadar dürüst ve prensipli bir kişiliğe sahip olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Bu, senin karakterinin en etkileyici yansımalarından biri ve bu özelliğinle her zaman fark yaratıyorsun. Bu yüzden seninle ilgili bir konuşma yaparken 'adil' kelimesini kullanmamak neredeyse imkansız. Senin bu eşsiz özelliğin, her zaman takdir toplayacak ve hayranlık uyandıracak bir nitelik. Senin adaletin, sadece bir özellik olmanın ötesinde, seni sen yapan, karakterini şekillendiren bir unsurdur. Her zaman adil olman, senin kişiliğinin en parlak yıldızıdır ve bu, seni her zaman özel kılar.

Sen adalet konusunda dengelisin!

Hayatın karmaşık labirentinde, sen adil olmayı hedefliyorsun. Her zaman doğruyu bulmak, herkes için en uygun olanı seçmek kolay olmuyor, değil mi? Elbette, bazen hedefinden sapıyorsun, adaletin tam anlamıyla sağlandığını söylemek zor. Ancak, bir yandan da tamamen adaletsiz olduğunu iddia etmek haksızlık olur. Çünkü sen, her zaman en iyisini yapmaya çalışan birisin. İşte bu yüzden, senin hikayen, bir denge arayışının, doğruyu bulma çabasının hikayesi. Ve bu hikayede, her ne kadar bazen adil olmayı başaramasan da, asla tamamen adaletsiz olmadığını biliyoruz.

Sen adil olmaya çalışmıyorsun!

Hayatın karmaşık labirentlerinde adil davranma çabası içinde olduğunu söylüyorsun ama gözlerindeki o belirsiz ifade, başka bir hikaye anlatıyor. Bu dünyanın, her zaman adaletin hüküm sürdüğü bir yer olduğuna inanmıyorsun. Belki de hayatın sert dalgaları seni bu düşünceye itti, kim bilir? Ama bir gerçek var ki, adalet senin için sadece bir kavramdan ibaret. Kulağa hoş gelen, ama gerçekte uygulaması zor bir kavram. Belki de bu yüzden adil olmayı bir yaşam biçimi haline getiremiyorsun. Adaletin, hayatın gerçeklerine karşı bir savunma mekanizması olduğunu düşünüyorsun. Ancak unutma, adaletin gerçek anlamı, hayatın tüm zorluklarına rağmen doğru olanı yapabilmektir.

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