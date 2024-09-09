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Sen Mantık İnsanı mısın Duygu İnsanı mı?

Sen Mantık İnsanı mısın Duygu İnsanı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 15:01

Bazen mantığımızla bazen de duygularımızla hareket ettiğimiz zamanlar olur. Ama genelde bir taraf her zaman ağır basar. Peki sende hangisi ağır basıyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkin var. Çok seviyorsun ama artık ilişkiniz sağlıklı değil. Ne yaparsın?

4. Karşındakini kırmamak için yalan söyler misin?

5. Tartışmalarda nasıl davranıyorsun?

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6. Kendinde en sinir olduğun özelliğin ne?

7. Eski sevgilini unutmak için hangisini yaparsın?

8. Yakın arkadaşınla birkaç gündür aranız bozuk diyelim. Ne yaparsın?

9. İlk görüşte aşka inanıyor musun?

10. Son olarak sen yeni tanıştığın insanda ilk olarak neye bakarsın?

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Sen mantık insanısın!

Senin dünyanın merkezinde mantık var. Duyguların yerine her zaman mantığını öne çıkarıyorsun. Duyguların, senin gözünde bir zayıflık, bir engel, belki de bir hata. Onlarla karar vermekten kaçınıyorsun çünkü onları kontrol edemeyeceğini, seni yanıltabileceğini düşünüyorsun. Bu yüzden, hayatının her alanında, attığın her adımda mantığınla hareket ediyorsun. Senin için her şey, bir dizi mantıksal süreçten ibaret. Her karar, her eylem, her düşünce mantığınla şekilleniyor. Duyguların yerine, mantığınla şekillendiriyorsun hayatını. Mantık senin en güvenilir dostun, en keskin kılıcın, en parlak pusulan. Çünkü senin için mantık, her zaman en güvenilir yol gösterici, en doğru rotayı çizen bir kaptan. Duyguların belirsizliği, senin için bir tehlike. Onları kontrol edememek, seni rahatsız ediyor. Mantık ise her zaman orada, her zaman güvenilir, her zaman net ve belirgin.

Sen mantığınla duygularının tam ortasındasın!

Hayatın tam merkezinde, kalbinin ve aklının kesişim noktasında duruyorsun. Duygusal ve mantıklı kararlar arasında bir denge kurmayı başarıyorsun. Ne zaman duygusal bir karar verilmesi gerektiğini, ne zaman mantığın ön plana çıkması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu, senin içinde bulunduğun duruma, yaşadığın anın gerekliliklerine bağlı. Bazen kalbinin sesini dinliyor, duygularına kulak veriyorsun. Bazen de mantığınla hareket ediyor, rasyonel düşüncelerinle yön buluyorsun. Bu, senin hayatını renkli ve dinamik kılıyor. Her durumda doğru kararı verebilmek için duygularını ve mantığını birlikte kullanmayı biliyorsun. İşte bu da senin en iyi özelliğin.

Sen duygu insanısın!

Hayatının her alanında duygularınla hareket ediyorsun. Her durumda, her kararında, hatta her adımda duyguların senin için ön planda. Senin için hayat, bir duygu fırtınası ve sen bu fırtınanın tam merkezindesin. Bazen duygularına o kadar kapılıyorsun ki mantıklı kararlar veremiyorsun. Duygu insanı olmak, seni diğerlerinden farklı kılıyor. Senin için hayat, duygusal bir yolculuk ve bu yolculukta duyguların senin en büyük kılavuzun. Her kararında, her hareketinde, hatta her düşüncende duyguların seni yönlendiriyor. Bu, seni sen yapan en önemli özelliklerinden biri. Her durumda, her konuda, hatta her anında duygularınla hareket ediyorsun. Bu, senin hayata bakış açını, senin yaşam tarzını belirliyor.

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