Sen Mantık İnsanı mısın Duygu İnsanı mı?
Sen Mantık İnsanı mısın Duygu İnsanı mı?
Bazen mantığımızla bazen de duygularımızla hareket ettiğimiz zamanlar olur. Ama genelde bir taraf her zaman ağır basar. Peki sende hangisi ağır basıyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkin var. Çok seviyorsun ama artık ilişkiniz sağlıklı değil. Ne yaparsın?
4. Karşındakini kırmamak için yalan söyler misin?
5. Tartışmalarda nasıl davranıyorsun?
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6. Kendinde en sinir olduğun özelliğin ne?
7. Eski sevgilini unutmak için hangisini yaparsın?
8. Yakın arkadaşınla birkaç gündür aranız bozuk diyelim. Ne yaparsın?
9. İlk görüşte aşka inanıyor musun?
10. Son olarak sen yeni tanıştığın insanda ilk olarak neye bakarsın?
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Sen mantık insanısın!
Sen mantığınla duygularının tam ortasındasın!
Sen duygu insanısın!
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