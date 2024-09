Senin dünyanın merkezinde mantık var. Duyguların yerine her zaman mantığını öne çıkarıyorsun. Duyguların, senin gözünde bir zayıflık, bir engel, belki de bir hata. Onlarla karar vermekten kaçınıyorsun çünkü onları kontrol edemeyeceğini, seni yanıltabileceğini düşünüyorsun. Bu yüzden, hayatının her alanında, attığın her adımda mantığınla hareket ediyorsun. Senin için her şey, bir dizi mantıksal süreçten ibaret. Her karar, her eylem, her düşünce mantığınla şekilleniyor. Duyguların yerine, mantığınla şekillendiriyorsun hayatını. Mantık senin en güvenilir dostun, en keskin kılıcın, en parlak pusulan. Çünkü senin için mantık, her zaman en güvenilir yol gösterici, en doğru rotayı çizen bir kaptan. Duyguların belirsizliği, senin için bir tehlike. Onları kontrol edememek, seni rahatsız ediyor. Mantık ise her zaman orada, her zaman güvenilir, her zaman net ve belirgin.