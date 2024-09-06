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Sen Neden Zengin Olamıyorsun?

Sen Neden Zengin Olamıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 14:01

Her insanın paraya yaklaşımı farklıdır. Kimi birikim yapmayı, kimi de harcamayı tercih eder. Sen paraya nasıl yaklaşıyorsun? Neden zengin olamıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seç bakalım!

3. İlk olarak hayallerine yakın mısın?

4. Çok samimi olmadığın bir arkadaşın senden borç istedi. Ne yaparsın?

5. Bu yaz tatil yaptın mı?

5. Bu yaz tatil yaptın mı?
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6. Bir şeyi çok beğendin ama bütçeni aşıyor. Ne yaparsın?

6. Bir şeyi çok beğendin ama bütçeni aşıyor. Ne yaparsın?

7. Kendine bir yemek seç bakalım!

8. Alışveriş bağımlısı olduğunu düşünüyor musun?

9. Sen hangisine para harcamaya acımazsın?

10. İlerde zengin olacağını düşünüyor musun?

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Savurganlığın yüzünden zengin olamıyorsun!

Savurganlık senin zengin olmanın önündeki en büyük engel! Elindeki parayı hemen tüketme alışkanlığın, seni hedeflerine ulaştırmak yerine, tam tersine, finansal olarak zor durumlara sürüklüyor. Birikim yapmayı ya da yatırım yapmayı düşünmeyişin, kısa süreli mutluluklar uğruna uzun vadeli hedeflerini göz ardı etmen anlamına geliyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya, işte tam da bu noktada birikim ve yatırımın önemi ortaya çıkıyor. Kısa vadede belki birkaç lüks harcamadan vazgeçmek zorunda kalabilirsin, ama uzun vadede bu küçük fedakarlıkların sana büyük kazanımlar sağlayacağını unutmamalısın. Parayı hemen bitirme alışkanlığın, aslında senin kontrolün dışında bir durum gibi görünebilir. Ancak unutma ki, her alışkanlık gibi bu da değiştirilebilir. Kendine bir hedef belirle ve bu hedefe ulaşmak için ne kadar birikim yapman gerektiğini hesapla. Sonrasında, eline geçen her kuruşu hemen harcamak yerine, bir kısmını biriktirmeyi ve yatırım yapmayı düşün.

Paraya önem vermediğin için zengin olamıyorsun!

Birçoğumuzun düştüğü yanılgılardan biri de zenginliğin sadece maddi bir değer olduğunu düşünmek. Ancak gerçek şu ki, zenginlik sadece maddi bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir düşünme biçimi ve bir hedef. İşte tam da burada seninle yollarımız ayrılıyor. Çünkü sen, paraya gerektiği değeri vermiyorsun. Evet, yanlış duymadın! Sen, parayı sadece bir araç olarak görüyorsun, bir amaç değil. Parayı, hayatının merkezine koymuyor, ona hak ettiği değeri vermiyorsun. Bu yüzden belki de zengin olamıyorsun. Paranın önemsiz olduğunu düşünüyorsun. Ancak unutmamalısın ki, para senin hayallerini gerçekleştirmek için bir araç. Senin hayallerin, senin hedeflerin, senin isteklerin... Ve tüm bunları gerçekleştirmek için paranın bir araç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Eğer sen de hayallerini gerçekleştirmek, hedeflerine ulaşmak ve istediklerini yapabilmek istiyorsan, paranın önemini kabul etmelisin. Parayı bir amaç değil, bir araç olarak görmelisin. Ve belki de bu sayede, zengin olmayı bir hedef olarak belirlemelisin.

Yanlış işte çalıştığın için zengin olamıyorsun!

Zengin olmanın hayalini mi kuruyorsun? Ancak bir türlü bu hedefe ulaşamıyor musun? Belki de sorun, yanlış işte çalışıyor olman! Hem sevmediğin hem de sana az kazandıran bir işte çalışmak, zengin olma yolunda en büyük engelin olabilir. Düşünsene, her sabah gözlerini açıp, bir an önce bitmesini umduğun bir işe gitmek zorundasın. İşteki her saat, her dakika seni daha da yoruyor ve motivasyonunu düşürüyor. Bu durum, hem iş hayatında hem de özel hayatında seni olumsuz etkiliyor. Üstelik bu durum, maddi anlamda da seni tatmin etmiyor. Bir de düşük maaşın var ki, ay sonunu getirebilmek için adeta aç kalman gerekiyor. Tüm bu olumsuzluklar, zengin olma hayalini adeta bir balon gibi patlatıyor. Belki de şimdi, hayatında yeni bir sayfa açmanın ve gerçekten sevdiğin, seni hem manevi hem de maddi anlamda tatmin eden bir işe adım atmanın tam zamanı. Kim bilir, belki de zengin olmanın anahtarı, tam da bu değişiklikte saklıdır.

Kredi kartı borçların yüzünden zengin olamıyorsun!

Kredi kartı borçların yüzünden zengin olamıyorsun!

Kredi kartı borçları, lüks yaşam hayallerini sürekli erteleyen bir kara bulut gibi üzerinde dolaşıyor değil mi? Her ayın sonunda eline geçen maaşın, bankaların kasasına gitmesi ve bir türlü zengin olamamanın sebebi bu borçlar. Bir bakıyorsun, vitrinlerde parıldayan yeni bir ceket, şık bir ayakkabı ya da son model bir telefon seni çağırıyor. Alışverişin cazibesine kapılıp, kredi kartını sallıyorsun ve sonrasında gelen faturalarla baş başa kalıyorsun. Bu durumda zengin olmayı hayal etmek bile zorlaşıyor, değil mi? Bir de sürekli artan ihtiyaçlar var tabii. Bir yandan ev kirası, faturalar, bir yandan da çocukların okul masrafları... Tüm bunlarla başa çıkmak için bankalara başvuruyor, kredi çekiyor ve borçlanıyorsun. Ancak bu borçlar, zengin olma hayallerini sürekli ertelemene neden oluyor. Belki de biraz daha tutumlu olmanın, gereksiz harcamalardan kaçınmanın ve borçlarını kontrol altına almanın zamanı gelmiştir. Böylece zengin olma hayallerin bir gün gerçek olabilir. Kim bilir?

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