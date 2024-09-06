Sen Neden Zengin Olamıyorsun?
Sen Neden Zengin Olamıyorsun?
Her insanın paraya yaklaşımı farklıdır. Kimi birikim yapmayı, kimi de harcamayı tercih eder. Sen paraya nasıl yaklaşıyorsun? Neden zengin olamıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seç bakalım!
3. İlk olarak hayallerine yakın mısın?
4. Çok samimi olmadığın bir arkadaşın senden borç istedi. Ne yaparsın?
5. Bu yaz tatil yaptın mı?
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6. Bir şeyi çok beğendin ama bütçeni aşıyor. Ne yaparsın?
7. Kendine bir yemek seç bakalım!
8. Alışveriş bağımlısı olduğunu düşünüyor musun?
9. Sen hangisine para harcamaya acımazsın?
10. İlerde zengin olacağını düşünüyor musun?
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Savurganlığın yüzünden zengin olamıyorsun!
Paraya önem vermediğin için zengin olamıyorsun!
Yanlış işte çalıştığın için zengin olamıyorsun!
Kredi kartı borçların yüzünden zengin olamıyorsun!
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