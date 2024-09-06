Sen Neden Zengin Olamıyorsun?

Birçoğumuzun düştüğü yanılgılardan biri de zenginliğin sadece maddi bir değer olduğunu düşünmek. Ancak gerçek şu ki, zenginlik sadece maddi bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir düşünme biçimi ve bir hedef. İşte tam da burada seninle yollarımız ayrılıyor. Çünkü sen, paraya gerektiği değeri vermiyorsun. Evet, yanlış duymadın! Sen, parayı sadece bir araç olarak görüyorsun, bir amaç değil. Parayı, hayatının merkezine koymuyor, ona hak ettiği değeri vermiyorsun. Bu yüzden belki de zengin olamıyorsun. Paranın önemsiz olduğunu düşünüyorsun. Ancak unutmamalısın ki, para senin hayallerini gerçekleştirmek için bir araç. Senin hayallerin, senin hedeflerin, senin isteklerin... Ve tüm bunları gerçekleştirmek için paranın bir araç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Eğer sen de hayallerini gerçekleştirmek, hedeflerine ulaşmak ve istediklerini yapabilmek istiyorsan, paranın önemini kabul etmelisin. Parayı bir amaç değil, bir araç olarak görmelisin. Ve belki de bu sayede, zengin olmayı bir hedef olarak belirlemelisin.