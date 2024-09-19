Burcuna Göre Favori Yemeğin Ne?
Burcuna Göre Favori Yemeğin Ne?
Burcunu seç, favori yemeğin hangisiymiş öğrenelim!
Hadi teste!
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Burcunu seç bakalım!
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Senin favori yemeğin yaprak sarma!
Senin favori yemeğin makarna!
Senin favori yemeğin mantı!
Senin favori yemeğin lahmacun!
Senin favori yemeğin yaprak sarma!
Senin favori yemeğin makarna!
Senin favori yemeğin mantı!
Senin favori yemeğin lahmacun!
Senin favori yemeğin yaprak sarma!
Senin favori yemeğin makarna!
Senin favori yemeğin mantı!
Senin favori yemeğin lahmacun!
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