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Sen Kafanı Nasıl Dağıtıyorsun?

Sen Kafanı Nasıl Dağıtıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:01

Herkesin kafa dağıtma yöntemi farklıdır. Kimi kalabalıkta kafasını dağıtır, kimi de yalnız kaldığında. Peki sen kafanı nasıl dağıtıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?

4. Sen nasıl birisin?

5. Kendine vakit ayırabiliyor musun?

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6. Arkandan konuşulduğunu öğrendin, nasıl davranırsın?

7. En çok kiminle dertleşirsin?

8. Büyük bir sorunun olduğunda savaşır mısın, kaçar mısın?

9. Her şey üst üste geldiğinde ne yapıyorsun?

10. Son olarak istediğin şey için her şeyi göze alabilir misin?

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Sen müzik dinleyerek kafanı dağıtıyorsun!

Müzik, senin için hayatın ritmini belirleyen bir melodi. Her gün, kulaklıklarını takıp kendini müziğin büyülü dünyasına bırakıyorsun. İster hüzünlü, ister neşeli olsun, her türlü duyguyu müzikle yaşamak, senin için bir terapi. Müzik dinlerken kendini başka bir dünyada hissediyorsun, tüm streslerini, sıkıntılarını geride bırakıp sadece melodinin seni nereye götürdüğünü izliyorsun. Müzik, senin için bir motivasyon kaynağı. Kendini kötü hissettiğinde, enerjini yükseltmek için hareketli bir parça seçiyorsun. Belki bir rock şarkısı, belki de hareketli bir pop parçası... Ama bilinen bir gerçek var ki, müzik senin ruh halini anında değiştirebiliyor. Müzikle birlikte, kendini daha iyi hissetmek, daha enerjik olmak mümkün. Ve elbette, müzik dinlemek senin kendini bulmana yardımcı oluyor. Belki bir şarkının sözleri tam da içinde bulunduğun durumu anlatıyor. Belki de bir melodinin ritmi, senin kalbinin atış hızını belirliyor. Müzik, senin için bir ayna, bir yol gösterici... Kendini müziğin kollarına bıraktığında, kendini daha iyi tanıyabiliyor, daha iyi anlayabiliyorsun.

Sen alışveriş yaparak kafanı dağıtıyorsun!

Alışveriş yapmak, senin için adeta bir terapi gibi. Bir nevi kendi dünyana kaçışın, stres atma yöntemin. Bir alışveriş merkezine adım attığın anda, tüm dertlerin, sıkıntıların bir bir yok oluyor. İçinde bir huzur, bir rahatlama hissi doğuyor. Bir elinde kahven, diğerinde alışveriş sepetin, dolaşıyorsun koridorlar arasında. Her bir ürün, her bir reyon adeta seni çağırıyor. İlgini çeken bir ürün gördüğünde, ona doğru çekiliyorsun adeta. İncelemek, dokunmak, denemek... Bu süreçte hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece o anı yaşıyorsun, o anın tadını çıkarıyorsun. Alışveriş yaparken kendini başka bir dünyada gibi hissediyorsun. Bu dünya, senin kendi dünyan. Burada hiçbir dert, hiçbir sıkıntı yok. Sadece sen ve alışverişin var. Bu yüzden alışveriş yapmak, senin için bir nevi terapi. Kendini iyi hissettiren, enerjini yükselten bir aktivite. Alışverişin büyülü dünyasında, her şey daha güzel, daha parlak ve daha renkli.

Sen tatil yaparak kafanı dağıtıyorsun!

Günlük hayatın getirdiği yorgunluk, stres ve sıkıntıları bir kenara bırakıp, tatilin rahatlatıcı etkisine kendini bırakıyorsun. Bu, senin için adeta bir terapi; her şeyi unutup sadece anın tadını çıkarıyorsun. Gözlerini kapattığında, güneşin sıcaklığını teninde hissediyor, denizin hafif meltemiyle saçların hafifçe savruluyor. İşte bu an, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğin an. Tüm dertlerin, sorunların birer birer uçup gidiyor ve sen, tüm enerjini yeniden topluyor, hayata daha pozitif bakıyorsun. Tatil, senin için bir kaçış noktası, bir yenilenme süreci. Kafanı dağıtmak, rahatlamak ve yeni enerji toplamak için ilk tercihin her zaman tatil oluyor. Bu, senin için bir ritüel, bir yaşam tarzı. Tatil yapmak, seni hayatın tüm olumsuzluklarından uzaklaştırıyor ve kendini daha iyi, daha huzurlu hissetmeni sağlıyor.

Sen kitap okuyarak kafanı dağıtıyorsun!

Kitap okumanın büyülü dünyasına adım atıyorsun ve bir anda tüm stresin, tüm gündelik hayatın karmaşasının üzerinden bir örtü gibi kalkıveriyor. Kitap okurken, sanki bir sihirli kapıdan geçip başka bir evrene dalıyorsun. Hayatının tüm zorlukları, sıkıntıları bir anda yok oluyor ve yerini huzura, dinginliğe bırakıyor. Kitabın sayfalarını çevirdikçe, hikayenin içine daha da dalıyorsun. Her satır, her kelime sana yeni bir dünya açıyor, yeni bir macera sunuyor. İşte bu yüzden kitap okumayı seviyorsun, çünkü kitaplar seni hayatın zorluklarından uzaklaştırıp, tamamen farklı bir dünyanın içine çekiyor. Bir kitap okurken, tüm dertlerini bir kenara bırakıyorsun. Sanki bir süreliğine bu dünyadan ayrılıp, tamamen farklı bir evrende yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Bu, kitap okumanın en güzel yanlarından biri. İşte bu yüzden, bir kitap okurken kendini kaybediyorsun, tüm dertlerini unutuyorsun ve sadece hikayenin içindeki karakterlerle birlikte oluyorsun.

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