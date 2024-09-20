Sen Kafanı Nasıl Dağıtıyorsun?
Sen Kafanı Nasıl Dağıtıyorsun?
Herkesin kafa dağıtma yöntemi farklıdır. Kimi kalabalıkta kafasını dağıtır, kimi de yalnız kaldığında. Peki sen kafanı nasıl dağıtıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
4. Sen nasıl birisin?
5. Kendine vakit ayırabiliyor musun?
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6. Arkandan konuşulduğunu öğrendin, nasıl davranırsın?
7. En çok kiminle dertleşirsin?
8. Büyük bir sorunun olduğunda savaşır mısın, kaçar mısın?
9. Her şey üst üste geldiğinde ne yapıyorsun?
10. Son olarak istediğin şey için her şeyi göze alabilir misin?
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Sen müzik dinleyerek kafanı dağıtıyorsun!
Sen alışveriş yaparak kafanı dağıtıyorsun!
Sen tatil yaparak kafanı dağıtıyorsun!
Sen kitap okuyarak kafanı dağıtıyorsun!
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