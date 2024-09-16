Sen Kuralları Olan Biri misin?
Sen Kuralları Olan Biri misin?
Hayatta bazı insanlar için kuralları çok önemlidir. Bazıları ise kuralsız yaşamayı sever. Peki sen kuralları olan biri misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında düzen olduğunu düşünüyor musun?
4. Sen yeni durumlara adapte olabiliyor musun?
5. Peki sen kurallara uyan biri misin?
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6. En nefret ettiğin insan tipi ne?
7. Her şeyi bırakıp gidesin geliyor mu?
8. Planlı hareket eder misin?
9. Uyumlu biri olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak kendine bir renk seç bakalım!
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Sen keskin kuralları olan birisin!
Sen esnetilebilir kuralları olan birisin!
Sen kuralları olan biri değilsin!
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