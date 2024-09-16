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Sen Kuralları Olan Biri misin?

Sen Kuralları Olan Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 12:01

Hayatta bazı insanlar için kuralları çok önemlidir. Bazıları ise kuralsız yaşamayı sever. Peki sen kuralları olan biri misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hayatında düzen olduğunu düşünüyor musun?

4. Sen yeni durumlara adapte olabiliyor musun?

5. Peki sen kurallara uyan biri misin?

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6. En nefret ettiğin insan tipi ne?

7. Her şeyi bırakıp gidesin geliyor mu?

8. Planlı hareket eder misin?

9. Uyumlu biri olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak kendine bir renk seç bakalım!

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Sen keskin kuralları olan birisin!

Sen, hayatının her alanında keskin çizgileri ve belirgin kuralları olan birisin. Adeta bir satranç oyunu gibi, her hamlenin belirli bir kurala dayandığı bir yaşam sürüyorsun. Kurallar senin için sadece birer yönerge değil, aynı zamanda hayatını düzene sokan ve işlerin yolunda gitmesini sağlayan birer kılavuz. Herkesin kaos içinde kaybolduğu bir dünyada, senin için kurallar bir nevi pusula görevi görüyor. Onlar olmadan, sanki bir geminin dümeni olmadan açık denizlere yelken açmış gibi hissediyorsun. Kuralların varlığı, senin hayatını kolaylaştırıyor, düzenli bir yapı oluşturuyor ve sana güven veriyor. Bir nevi hayatının senaryosunu yazan sen, kuralların varlığı sayesinde her zaman ne yapacağını biliyorsun. Bu nedenle, kurallar senin için olmazsa olmaz birer element. Onlarla, hayatın karmaşık döngüsü içinde bile bir düzen ve uyum yakalıyorsun.

Sen esnetilebilir kuralları olan birisin!

Hayatında belirlediğin kurallar var.  Ancak bunlar demir gibi katı ve esnek olmayan kurallar değil. Aksine, bu kurallar hayatını daha düzenli ve kolaylaştırmak için oradalar. Ancak unutma ki, her zaman için bu kuralları biraz esnetebilirsin. Kuralların sana bir düzen ve disiplin sağlaması harika, ancak bazen hayatın spontane yanını yaşamak ve belki de biraz macera aramak için kurallarını esnetmen gerekebilir. Sonuçta, hayat her zaman aynı düzende ve rutinde ilerlemiyor. Bu yüzden, kurallarını biraz esnetmeye ne dersin? Belki de hayatın sana sunabileceği yeni deneyimlere kapılarını açma zamanı gelmiştir. Unutma, hayat bir macera ve bazen bu macerayı yaşamak için kuralları bir kenara bırakman gerekebilir.

Sen kuralları olan biri değilsin!

Sen, hayatının ritmini belirleyen bir bireysin. Kuralların sınırlayıcı etkisini kabul etmeyen, özgür ruhlu bir insansın. Hayatının her anını, kendi belirlediğin kurallarla yaşamayı tercih eden, özgünlüğünü her daim koruyan bir kişiliğe sahipsin. Kendi kurallarını kendi koyan, hayatını kendi çizdiği yolda yaşayan birisin. Kuralların belirleyici etkisine karşı çıkan, kendi özgün yolunu çizen bir birey olarak, her zaman kuralsız yaşamayı savunuyorsun. Bu, senin hayata karşı duruşunu ve yaşam felsefeni belirleyen en önemli özelliklerinden biri. Kendi yolunu çizmek, kendi kurallarını belirlemek ve hayatını kendi istediğin gibi yaşamak, senin için vazgeçilmez bir tutku. Bu yüzden, kuralsız yaşamayı savunan biri olarak, hayatının her anını dolu dolu ve özgürce yaşamayı tercih ediyorsun.

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