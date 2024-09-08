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Gün İçinde Ne Kadar Gerginsin?

Gün İçinde Ne Kadar Gerginsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 14:01

Zaman zaman gerildiğimiz olaylar olabilir. Bu iş yerinde ya da sosyal ortamlarda da olur. Peki sen böyle olaylara ne kadar sakin yaklaşıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni en çok ne strese sokar?

4. İş yerinde bir problem olduğunda nasıl davranırsın?

5. Peki gün içinde ruh halin hızlı değişir mi?

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6. Kafanı sürekli kurcalayan şeyler var mı?

7. Çok uğraştığın şey olmadı. Ne yaparsın?

8. Peki sen sorunlarından kaçıyor musun yoksa savaşıyor musun?

9. Gelecekten umudun var mı peki?

10. Son olarak ne kadar sabırlısın puanla bakalım! ( 1=en az, 4= en çok)

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Sen gün içinde bir sinir küpüne dönüşüyorsun!

Hayatın hızlı ve karmaşık temposu, bir anda kendini bir koşuşturmanın içinde bulmanı sağlıyor. Gün boyu karşılaştığın sayısız zorluklar, adeta bir maraton koşarcasına seni yoruyor ve gerginleştiriyor. İşte bir toplantı, orada bir sunum derken, bir bakıyorsun ki, olaylar birbiri ardına gelmeye başlıyor. Bir stres tufanının içine çekiliyorsun adeta, öyle ki bu tufan seni bir sinir küpüne dönüştürmeye yetiyor. Hayatın karmaşası, adeta bir girdap gibi seni içine çekiyor ve bir türlü çıkış yolu bulamıyorsun. Günün sonunda, kendine biraz olsun zaman ayırıp rahatlamak, nefes almak istiyorsun ama hayatın hızı buna izin vermiyor. Kendine ayırdığın o değerli zaman dilimleri de birer birer yok oluyor. Kısacası, hayatın karmaşası ve hızı seni içine çekiyor ve günlük yaşantında bir rahatlama, bir nefes alabilme fırsatı bulamıyorsun. Bu durum, tahammül sınırlarını zorluyor ve seni adeta bir sinir küpüne dönüştürüyor.

Sen geriliyorsun ama kendini sakinleştirmeyi biliyorsun!

Gün boyunca, hayatın karmaşası ve stresi seni adeta bir girdaba çekiyor. Tüm bu yoğunluk ve hız, adeta bir fırtına gibi etrafında dönüyor. Ancak sen, bu kaosun ortasında bile bir şekilde sakinliğini korumayı başarıyorsun. İşte bu senin en büyük yeteneğin. Biliyorsun ki, eğer sakin kalmayı başaramazsan, bu durum hem kendine hem de çevrendekilere zarar verebilir. Bu yüzden, her ne olursa olsun, sakinliğini korumak için bir yol buluyorsun. Belki bir fincan sıcak çay, belki biraz meditasyon ya da belki de sevdiğin bir müziği dinlemek... Her ne olursa olsun, senin için işe yarayan bir şeyler var. Bu durum, senin ne kadar güçlü ve dayanıklı bir kişi olduğunu gösteriyor. Çünkü, hayatın tüm zorluklarına rağmen, hala sakin kalabiliyor ve kendini kontrol edebiliyorsun. Bu, gerçekten takdire şayan bir özellik. Ve eminim ki, bu özelliğin sayesinde, hayatın karşına çıkardığı tüm zorlukları başarıyla aşabileceksin.

Sen gün içinde hep sakin kalıyorsun!

Gün boyunca stresin pençesine düşmüyorsun, bu da seni çevrendekilerin gözünde adeta büyülü bir varlık haline getiriyor. Her durumda pozitif enerjini koruyor, sakinliğini hiçbir zaman yitirmiyorsun. Tüm kaos ve karmaşanın ortasında bile, huzurun ve dinginliğin adeta bir kalkan gibi seni sarıyor. Bu durum seni, insanların içini ısıtan, onlara sakinlik ve huzur veren bir bitki çayına dönüştürüyor. Herkesin içinde fırtınalar koparken, senin içindeki huzur hiç bozulmuyor. Bu yüzden seninle vakit geçirmek, insanların stresli dünyalarından bir nebze olsun uzaklaşıp, huzur dolu bir atmosfere adım atmalarını sağlıyor. Adeta bir terapi seansı gibi... Etrafındakilere pozitif enerji yayan bir bitki çayı gibi, senin varlığın, onların hayatlarına tatlı bir aroma katıyor. Seninle geçirilen her an, onların hayatlarına yeni bir tat, yeni bir renk katıyor. Bu yüzden seninle vakit geçirmek, herkes için adeta bir terapi, bir huzur seansı haline geliyor.

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