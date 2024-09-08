Gün İçinde Ne Kadar Gerginsin?
Gün İçinde Ne Kadar Gerginsin?
Zaman zaman gerildiğimiz olaylar olabilir. Bu iş yerinde ya da sosyal ortamlarda da olur. Peki sen böyle olaylara ne kadar sakin yaklaşıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en çok ne strese sokar?
4. İş yerinde bir problem olduğunda nasıl davranırsın?
5. Peki gün içinde ruh halin hızlı değişir mi?
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6. Kafanı sürekli kurcalayan şeyler var mı?
7. Çok uğraştığın şey olmadı. Ne yaparsın?
8. Peki sen sorunlarından kaçıyor musun yoksa savaşıyor musun?
9. Gelecekten umudun var mı peki?
10. Son olarak ne kadar sabırlısın puanla bakalım! ( 1=en az, 4= en çok)
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Sen gün içinde bir sinir küpüne dönüşüyorsun!
Sen geriliyorsun ama kendini sakinleştirmeyi biliyorsun!
Sen gün içinde hep sakin kalıyorsun!
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