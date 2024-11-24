Aşkınızı Ne Kadar Ciddiye Alıyorsunuz?
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Aşkınızı Ne Kadar Ciddiye Alıyorsunuz?
Aşk emek ister, ilgi ister, fedakarlık ister; biraz da ciddiyet ister. Bunu kabul edelim. Ciddiyet dediysek o kadar da büyük oranda değil. Bu ciddiyet oranını hangi düzeyde tuttuğunuzu eğlenceli bir Onedio testi ile ortaya çıkaracağız!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi asıl sorulara gelelim! Partnerinin doğum günü yaklaşıyor diyelim. Herhangi bir hazırlığın olur mu?
3. İlişkinizde küçük tartışmalara yer var mı peki?
4. Partnerinin geleceğe dair planları hakkında ne düşünüyorsun?
5. Can alıcı bir soru: Partnerin bir oyun gecesi düzenlemek istiyor ve oynayacağınız oyunların hiçbirini sevmiyorsun diyelim. Nasıl davranırsın?
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