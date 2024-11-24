Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler'e Ancelotti'den Övgü Geldi

Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler ilk 11'de başladı. Milli yıldızımız 75 dakika sahada kaldı. Valverde'nin frikiğinde topa son dokunan olarak hanesine bir de asist yazdıran Arda'ya hocasından da övgüler geldi. Süre vermediği için eleştirilen Ancelotti bu kez Arda'ya dair olumlu cümleler kurdu. İyi futbolunun ardından Arda'nın sonraki maçlardaki süresi şimdiden merak konusu.