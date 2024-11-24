Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler'e Ancelotti'den Övgü Geldi
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Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler'e Ancelotti'den Övgü Geldi
Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler ilk 11'de başladı. Milli yıldızımız 75 dakika sahada kaldı. Valverde'nin frikiğinde topa son dokunan olarak hanesine bir de asist yazdıran Arda'ya hocasından da övgüler geldi. Süre vermediği için eleştirilen Ancelotti bu kez Arda'ya dair olumlu cümleler kurdu. İyi futbolunun ardından Arda'nın sonraki maçlardaki süresi şimdiden merak konusu.
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Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yenerken Arda Güler de sahada 75 dakika ter döktü.
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Milli futbolcuya hocası Carlo Ancelotti'den de maç sonu övgüler geldi. Ancelotti, Arda'nın performansından memnun olduğunu söyledi.
Ancelotti, "Arda ve Ceballos bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundular. Arda'nın yaratıcılığı bize çok yarar sağladı" dedi.
İtalyan çalıştırıcı Arda Güler yorumunu, "Gol atmaya yakındı. Arda bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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