Sen Kaç Kere Gerçekten Sevdin?
Sen Kaç Kere Gerçekten Sevdin?
Bazen sadece hoşlanırız bazen severiz bazen de aşık oluruz. Ama herkesi gerçekten sevmeyiz. Sen kaç kişiyi gerçekten sevdin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda bir ilişkin var mı?
4. Sence aşk ne demek?
5. Sevgilinle beraber ne yapmaktan hoşlanırsınız?
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6. Hiç aşk acısı çektin mi?
7. Peki sen hoşlandığın kişiye nasıl açılırsın?
8. Senin için ideal kişide olması gereken özellik ne?
9. En sevdiğin rengi seçer misin?
10. Aşkın için savaşır mısın?
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Sen bir kere gerçekten sevmişsin!
Sen üç kere gerçekten sevmişsin!
Sen hiç gerçekten sevmemişsin!
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