İlişkiniz Ne Kadar Renkli?
İlişkiniz Ne Kadar Renkli?
İlişkiler bazen eğlenceli bazen de sakin olabilir. Peki sizin ilişkiniz ne kadar eğlenceli?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır sevgilisiniz?
4. Birlikteyken en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
5. Tartışmalarınız ne kadar sürüyor?
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6. İlişkilerde özel alan önemlidir. Yeterince özel alanın olduğunu düşünüyor musun?
7. Sevgilinle ilgili bunlardan birini seçer misin?
8. Sence bu ilişki evliliğe gider mi?
9. Sence aşk evliliği öldürüyor mu?
10. Sizin aşkınızın mevsimi hangisi?
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Sizin ilişkiniz rengarenk!
Sizin ilişkiniz renkli sayılır!
Sizin ilişkiniz pek renkli değil!
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