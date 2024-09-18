Sen İnsanları Kolay Affediyor musun?

Affetmek... Bu kelime senin için oldukça ağır bir anlam taşıyor. Çünkü senin gözünde affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Affetmek, senin için bir hata karnesi oluşturmak demek. Bu yüzden sen, kim olursa olsun, affetmiyorsun. Evet, belki de bu senin en büyük özelliğin. Kimi insanlar affetmeyi bir erdem olarak görürken, sen affetmeyi bir zayıflık olarak görüyorsun. Çünkü senin gözünde affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Belki de bu yüzden, seninle yolu kesişen herkes, hatalarını tekrarlamamak için ekstra çaba sarf ediyor. Çünkü biliyorlar ki, sen kim olursa olsun affetmiyorsun. Bu durum, senin hayatında birçok farklı etki yaratıyor. Kimi zaman insanlar seninle daha dikkatli ilişkiler kuruyor, kimi zaman ise seni anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü senin için affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Ve sen, bu döngüyü kırmak için kim olursa olsun affetmiyorsun.