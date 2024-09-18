Sen İnsanları Kolay Affediyor musun?
Sen İnsanları Kolay Affediyor musun?
Affetmek kimi zaman iyi bir şey olsa da kimi zaman değildir. Sana büyük hata yapan birini affetmek her zaman kolay ve iyi değildir. Peki sen kolayca affedebiliyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda küs olduğun biri var mı?
4. Peki sen sık sık özür dileyecek duruma düşer misin?
5. Peki seni aldatan eski sevgilin, çok pişman olduğunu söyleyip barışmak istiyor ne yaparsın?
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6. Peki asla affetmem dediği şey ne?
7. Yakın arkadaşının, senin arkandan iş çevirdiğini öğrendiğinde nasıl tepki verirsin?
8. Sevgilinin hatalarını görebiliyor musun?
9. Kendini ne zaman mutlu hissediyorsun?
10. Sakinliğini puanla bakalım! ( 1= az sakin, 4= çok sakin)
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Sen kolayca affedebiliyorsun!
Sen affetmekte zorlanıyorsun!
Sen affetmiyorsun!
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