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Sen İnsanları Kolay Affediyor musun?

Sen İnsanları Kolay Affediyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 13:01

Affetmek kimi zaman iyi bir şey olsa da kimi zaman değildir. Sana büyük hata yapan birini affetmek her zaman kolay ve iyi değildir. Peki sen kolayca affedebiliyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu anda küs olduğun biri var mı?

4. Peki sen sık sık özür dileyecek duruma düşer misin?

5. Peki seni aldatan eski sevgilin, çok pişman olduğunu söyleyip barışmak istiyor ne yaparsın?

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6. Peki asla affetmem dediği şey ne?

7. Yakın arkadaşının, senin arkandan iş çevirdiğini öğrendiğinde nasıl tepki verirsin?

8. Sevgilinin hatalarını görebiliyor musun?

9. Kendini ne zaman mutlu hissediyorsun?

10. Sakinliğini puanla bakalım! ( 1= az sakin, 4= çok sakin)

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Sen kolayca affedebiliyorsun!

Sanki senin kalbinde bir affetme düğmesi var ve bu düğme her zaman aktif. İnsanlarla arana mesafe koymak, küs kalmak senin doğana aykırı. Çünkü sen, yalnızlığı sevmeyen, etrafında sevdiklerini görmekten hoşlanan birisin. Bu yüzden, belki de çoğu insanın üzerinde duracağı hataları sen hemen unutup affediyorsun. Senin için önemli olan, hayatın tadını çıkarmak ve sevdiklerinle güzel anılar biriktirmek. Bu nedenle, eğer sana yapılan hata çok büyük değilse, hemen affediyorsun ve hayatına kaldığın yerden devam ediyorsun. Bu senin hayata bakış açın, belki de en güzel yanın...

Sen affetmekte zorlanıyorsun!

Affetmek konusunda bir hayli zorlandığını biliyoruz. Sana yapılan hatalar kalbini derinden yaralıyor, incitiyor. Bu durum seni oldukça kırıyor, üzerine bir de affetmek için çabalaman gerekiyor. Ancak sen, bu zorlu sürecin sonunda bir şekilde affediyorsun. Neden mi? Çünkü sevdiklerinle küs kalmaya dayanamıyor, onları hayatından çıkarmak yerine, hatalarını affederek yanında tutmayı seçiyorsun. Kalbin, sevdiklerinle olan bağını koparmamak için her defasında affetmeyi seçiyor. Bu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Her ne kadar zorlansa da, affetmeyi seçen kalbin, sevdiklerine olan bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.

Sen affetmiyorsun!

Affetmek... Bu kelime senin için oldukça ağır bir anlam taşıyor. Çünkü senin gözünde affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Affetmek, senin için bir hata karnesi oluşturmak demek. Bu yüzden sen, kim olursa olsun, affetmiyorsun. Evet, belki de bu senin en büyük özelliğin. Kimi insanlar affetmeyi bir erdem olarak görürken, sen affetmeyi bir zayıflık olarak görüyorsun. Çünkü senin gözünde affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Belki de bu yüzden, seninle yolu kesişen herkes, hatalarını tekrarlamamak için ekstra çaba sarf ediyor. Çünkü biliyorlar ki, sen kim olursa olsun affetmiyorsun. Bu durum, senin hayatında birçok farklı etki yaratıyor. Kimi zaman insanlar seninle daha dikkatli ilişkiler kuruyor, kimi zaman ise seni anlamakta zorlanıyorlar.  Çünkü senin için affetmek, aynı hataların tekrar tekrar yaşanması demek. Ve sen, bu döngüyü kırmak için kim olursa olsun affetmiyorsun.

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