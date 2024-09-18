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Eski Sevgilinde Nasıl Bir İz Bıraktın?

Eski Sevgilinde Nasıl Bir İz Bıraktın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 12:01

İnsanlarda bazen olumlu izler bazen de olumsuz izler bırakabiliriz. Peki sen eski sevgilinde nasıl bir iz bıraktığını merak ediyor musun? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak ne zaman ayrıldınız?

4. Ayrıldığınızdan beri hiç konuştunuz mu?

5. Ayrıldığınız için üzgün müsün?

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6. Ayrılma sebebiniz neydi?

7. Şu an hayatında biri var mı?

8. Tartışmalarınız genelde kimin yüzünden çıkıyordu?

9. Eski sevgilin sende nasıl bir iz bıraktı?

10. Peki şu an gelse affeder misin?

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Sen eski sevgilinde kötü izler bırakmışsın!

Eski aşkınıda, belki de farkında olmadan, bir dizi kötü iz bırakmışsın. Belki de bu, zaman zaman ortaya çıkan yersiz kıskançlıklarından kaynaklanıyordu. Kimi zaman her şey yolunda giderken, bir anda ortaya çıkan bu kıskançlık krizleri, eski sevgilinin üzerinde olumsuz bir etki yaratmış olabilir.

Ya da belki de sorun, sürekli bir güvensizlik hissiydi. Her ne kadar aşkta güven olmazsa olmazlardan biri olsa da, bu duyguyu sürekli bir şekilde hissetmek ve bunu partnerine hissettirmek, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir. Bu durum, eski sevgilinin seninle ilgili hafızasında belki de silinmez bir leke bırakmış olabilir.

Bu yüzden, eski sevgilin senden bahsederken belki de biraz buruk bir ifade kullanıyor olabilir. Ama unutma ki, her hikayenin iki tarafı vardır ve belki de bu durumu düzeltmek için hala bir şansın olabilir.

Sen eski sevgilinde güzel izler bırakmışsın!

Eski sevgilinle aranızdaki ilişki belki sona ermiş olabilir ama sen onun kalbinde unutulmaz bir iz bırakmışsın. İlişkiniz boyunca ve hatta ayrılık sürecinde bile hep ona karşı anlayışlı ve nazik bir tavır sergilemişsin. Bu yüzden, eski sevgilin senin hakkında hiçbir zaman olumsuz bir söz söylemiyor. Evet, belki aşk bitti ama seninle geçirdiği zamanı hiçbir zaman unutamıyor. Seninle olan anıları, onun için hala taze ve canlı. Çünkü sen, ona karşı her zaman kibar ve hoşgörülü bir tutum sergileyerek, ilişkinin her aşamasında ona değer verdiğini hissettirdin. Ayrılık sürecinde bile, senin bu olgun ve anlayışlı tavrın, ona büyük bir destek oldu. Bu yüzden, senin hakkında kötü bir söz söylemek onun aklının ucundan bile geçmiyor. İşte bu yüzden, eski sevgilin senin hakkında hep olumlu şeyler söylüyor. Seninle geçirdiği zamanı, hala gülümseyerek anımsıyor. Ve belki de, seninle olan ilişkisi bitti ama senin bıraktığın izler, onun kalbinde hala yaşıyor.

Sen eski sevgilinde hiç bir iz bırakmamışsın!

Sen onda  ne kötü ne de iyi bir iz bırakmışsın. İnanır mısın, adeta bir hayalet gibi, onun hayatında hiç var olmamışsın. Seni anımsamıyor, hatta seni hiç anmıyor bile. Bu durum seni şaşırttı mı? Belki de bu durum senin için bir rahatlama oldu, belki de tam tersi bir hayal kırıklığı. Ama sonuçta, bu durumun iyi mi yoksa kötü mü olduğuna sen karar vereceksin. Belki de bu, senin eski sevgilin üzerinde bıraktığın izin tamamen silindiği anlamına gelir. Ya da belki de bu, onun seni tamamen unuttuğu ve hayatına devam ettiği anlamına gelir. Ne olursa olsun, bu durum hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu durum senin için bir başarı mı, yoksa tam bir fiyasko mu? İşte bu, tamamen senin bakış açına bağlı.

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