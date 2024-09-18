Eski Sevgilinde Nasıl Bir İz Bıraktın?
Eski Sevgilinde Nasıl Bir İz Bıraktın?
İnsanlarda bazen olumlu izler bazen de olumsuz izler bırakabiliriz. Peki sen eski sevgilinde nasıl bir iz bıraktığını merak ediyor musun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak ne zaman ayrıldınız?
4. Ayrıldığınızdan beri hiç konuştunuz mu?
5. Ayrıldığınız için üzgün müsün?
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6. Ayrılma sebebiniz neydi?
7. Şu an hayatında biri var mı?
8. Tartışmalarınız genelde kimin yüzünden çıkıyordu?
9. Eski sevgilin sende nasıl bir iz bıraktı?
10. Peki şu an gelse affeder misin?
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Sen eski sevgilinde kötü izler bırakmışsın!
Sen eski sevgilinde güzel izler bırakmışsın!
Sen eski sevgilinde hiç bir iz bırakmamışsın!
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