Eski Sevgilinde Nasıl Bir İz Bıraktın?

Eski aşkınıda, belki de farkında olmadan, bir dizi kötü iz bırakmışsın. Belki de bu, zaman zaman ortaya çıkan yersiz kıskançlıklarından kaynaklanıyordu. Kimi zaman her şey yolunda giderken, bir anda ortaya çıkan bu kıskançlık krizleri, eski sevgilinin üzerinde olumsuz bir etki yaratmış olabilir.

Ya da belki de sorun, sürekli bir güvensizlik hissiydi. Her ne kadar aşkta güven olmazsa olmazlardan biri olsa da, bu duyguyu sürekli bir şekilde hissetmek ve bunu partnerine hissettirmek, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir. Bu durum, eski sevgilinin seninle ilgili hafızasında belki de silinmez bir leke bırakmış olabilir.

Bu yüzden, eski sevgilin senden bahsederken belki de biraz buruk bir ifade kullanıyor olabilir. Ama unutma ki, her hikayenin iki tarafı vardır ve belki de bu durumu düzeltmek için hala bir şansın olabilir.