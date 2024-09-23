Sen Aşkının Karşılığını Alabiliyor musun?
Sen Aşkının Karşılığını Alabiliyor musun?
Her zaman sevdiğimiz kadar sevilmeyiz. Ya da daha fazla seviliriz. Peki sen aşkının karşılığını alabiliyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Sevginin gücüne inanıyor musun?
5. Sevdiğini nasıl belli edersin?
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6. Sence aşk ne demek?
7. Aşk her şeyi affeder mi?
8. Peki siz birbirinize en çok hangi kelimeyi kullanıyorsunuz?
9. Senin bir ilişkiden beklentin ne?
10. Sevgilinin her koşulda yanında olduğunu düşünüyor musun?
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Sen aşkının karşılığını fazlasıyla alıyorsun!
Sen aşkının karşılığını alamadığını hissediyorsun!
Sen aşkının karşılığını almıyorsun!
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