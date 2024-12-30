30 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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İlişkiler hakkında çektiği videoların akabinde Instagram'da da aktif olan ve kısa süre içerisinde büyük bir kitle tarafından takibe alınan Murat Övüç'ü abartılı ve çoğu zaman da 'görgüsüz' bulunan hareketleri ve açıklamalarıyla konuşuyoruz... Geçtiğimiz haftalarda ülkeyi terk edeceğini söyleyen, Bülent Ersoy'a sataştıktan sonra koca bir geri vites yapan Övüç, bu sefer de gizemli partneriyle gündemde. Birkaç ay sonra beraber Miami'ye taşınacağı partnerinin Övüç' "görgüsüzlüğü arşa çıkaran" hediyelerini bir görmeniz lazım🤔
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Dobralığı, sivri dili, enteresan açıklamaları ve son zamanlardaki değişimiyle gündemden düşmeyen atar gider kraliçesi Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde son konserinden yeni pozlar paylaştı. Akalın'ın pozlarının arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarını dikkatinden kaçmadı. Photoshop ayarını büyük kaçıran Demet Akalın, takipçilerinin diline fena düştü! Buyurun, kimler ne demiş ne olmuş beraber bakalım...👇
Acun Ilıcalı'yla uzun beraberliğinin ardından yolları ayıran Şeyma Subaşı, hayatımıza Ilıcalı vesilesiyle girdiyse de ayrılıktan sonra da sık sık gündeme oturmayı başardı. Bir süredir aşk orucunda olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda orucunu Brezilyalı model sevgilisi Marlon ile bozmuştu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Subaşı, Memet Özer ile Mutfakta'nın konuğu oldu. Geçmiş ilişkilerine dair yaptığı çıkarımlar ise dikkat çekti!
2021'de evlenen ve cemiyetin en popüler çiftlerinden biri haline gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımları ve boy gösterdiği davetlerdeki şıklığıyla öne çıkan Nazlı Sabancı, aileye girmesi zor olduysa da zaman içerisinde favori gelin oldu. 2023 Ağustos'ta ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan Sabancıların keyfi gayet yerinde gözüküyordu ki son birkaç asır tatsız bir meseleyle gündeme geldiler. Oldukça hassas olan konunun çiftin ilişkisini nasıl etkilediği merak edilirken, geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı'dan aşk dolu bir doğum günü paylaşımı geldi.
Uzun zamandır yaşadığı Amerika’dan bir Türkiye tatili yapmaya dönen Bennu Gerede, 2023'te yaptığı seks açıklamalarına bir yenisini geçtiğimiz saatlerde ekledi. Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmacısı oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu. Hem fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti hem de seks hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Buyurun, Bennu Gerede neler anlatmış beraber bakalım!
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Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara boşanma süreci, gün geçtikçe çirkinleşti. Başlarda Wanda Nara'yla mutlu aile hayatına devam etmek için elinden geleni yapan Icardi, Wanda'nın servetinin yarısını ve kızların tam velayetini istemesiyle beraber karar değiştirdi. Sivasspor'dan gönderilen Keita Balde'nin eşinin "Wanda Icardi'yi kocamla aldattı" iddiasının üzerine mahkemeye o güne dair görüntüleri ve mesajları sunan Icardi, mahkeme koridorlarındaki mücadelesini güçlendirecek bir hamlede bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde artık ne olduysa, Wanda'dan oldukça enteresan bir geri vites geldi. Aylardır gözümüze soktuğu L-Gante ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldıran Wanda, Icardi'yle beraber çekilen arşivlediği pozları da arşivden çıkarmaya karar verdi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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