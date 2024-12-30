Bize Yaşam Tarzını Anlat, Enerjinin Gün Boyu Bitmemesini Sağlayacak O Şarkıyı Söyleyelim!
Bize Yaşam Tarzını Anlat, Enerjinin Gün Boyu Bitmemesini Sağlayacak O Şarkıyı Söyleyelim!
İnsanın enerjisi her zaman moduna bağlıdır mod yükselirse enerji de yükselir!
Peki ya modu yükseltecek şey nedir? Tabii ki müzik! Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Uyandığında tamamen uykunu almış ve sakin bir biçimde uyanıyor musun?
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2. Peki ya senin yaşama bakış açın bir emoji olsaydı hangisi olurdu?
3. Gün içinde yeteri miktarda su içtiğini söyleyebilir misin?
4. Eğer senin bir günün şarkı olsaydı hangi türde olurdu?
5. Diyelim ki çalışıyorsun ve çok uykun geldi. Hangisini yaparsın?
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6. Senin enerjin günün hangi vaktinde daha yüksek oluyor?
7. Bugün hiç kahkaha attın mı?
8. Son soru! Kendine bir özellik ekleme şansın olsa hangisini eklerdin?
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