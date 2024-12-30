Şakir Paşa Ailesi'nden Gelen Yalanlamadan MasterChef'in Son Finalistine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa Ailesi'nden Gelen Yalanlamadan MasterChef'in Son Finalistine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi büyük beğeni topladı. Başına gelmedik kalmayan dizi, platosunun yanması sebebiyle birkaç haftalık zorunlu araya girdi. Dizide Denise Capezza'nın canlandırdığı ve güzelliğiyle büyüleyen Aniesi'nin gerçek hayattaki görüntüsünü görünce çok şaşıracaksınız!
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2. MasterChef'te final ateşi resmen yandı! Final dörtlüsü sonunda belli oldu. Semih, Onur ve Eda'dan sonra dördüncü isim de belli oldu. MasterChef'te dördüncü finalist kim oldu? MasterChef'te kim elendi?
3. 2024 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Yılın son gününü evde geçirecekler için de her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok program hazırlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı da ünlü konuklarıyla ekranda olacak. Programa konuk olarak katılan Doğu Demirkol'un izleyiciyi kahkahaya boğacağı şimdiden belli oldu. Demirkol'un telefon jokeri için tercih ettiği isimler görenleri güldürdü.
4. Müge Anlı'da, 19 yıldır çözülemeyen bir gizem çözülmeye çalışılıyor. 2005 yılında kayıplara karışan Nezaket Uyur, kızları Habibe, Nebile ve Sebile'nin programa başvurmaları sonucu yeniden aranmaya başlandı. Babalarından şüphelenen genç kadınların anlattıkları sonucu yayını ihbar kabul eden JASAT ekipleri İstanbul'da özel bir araştırma başlatmıştı. Bugünkü yayına katılan gizli bir tanıdığın anlattıkları kan dondururken, Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Uyur şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
5. NOW TV ekranlarında 3 haftadır yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Şakir Paşa Ailesi'nde olaylar durulmuyor. Dizinin ilk bölümünün ardından, dizide hayat hikayesi anlatılan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları kendilerinden izin alınmadığına dair duyuruda bulunmuşlardı. Dava sürecinin devam ettiğini öğrenmemizin ardından, ikinci bölümden sonra bu kez dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte yangın çıkmış ve platodan eser kalmamıştı. Dizinin yapımcısından tüm bu yaşananların ardından dava süreciyle ilgili açıklama geldi.
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6. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, yılbaşını evde geçirecekler için bir kez daha keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih rolüyle toksikliğin kitabını yazan Doğukan Güngör de programa katılanlar arasındaydı. Son zamanlarda Fatih'le aramızı izleyici olarak bir nebze düzeltsek de Doğa'ya yaptıklarını unutmadık elbette! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan bir genç de unutmamış olacak ki, Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör'e verdiği puanla epey keyiflendiği anları paylaştı.
7. ATV’nin ilk bölümden bu yana ilgi ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı’nda kriz iddiaları gündemde. Sezonun başında Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı gündem olmuş, izleyici başta tepki gösterse de uyumları sebebiyle fark neredeyse sıfıra inmişti. Şimdi ise kriz yaşandığı iddia edilen konu güzel oyuncu Yüsra Geyik ile rol arkadaşı Eren Vurdem arasındaki gerginlik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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