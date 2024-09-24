Sen Eski Aşkını Unuttun mu?
Sen Eski Aşkını Unuttun mu?
Eski sevgiliyi unutmak her zaman kolay olmaz. Bazen aylar geçmesi gerekir bazen de yıllar. Ama bir şekilde unutup yola devam etmek gerekir. Sen eski sevgilini unutabildin mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zaman ayrıldınız?
4. Peki ayrılmak kimin kararıydı?
5. Çok sık tartışır mıydınız?
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6. Onu en son ne zaman gördün?
7. Onun adı geçtiğinde nasıl hissediyorsun?
8. Onu unutmak için başka biriyle konuştun mu?
9. Ona dair her şeyi attın mı?
10. Son olarak gelip özür dilese affeder misin?
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Sen eski aşkını unutamamışsın!
Sen eski aşkını unutmaya değil, geri kazanmaya çalışıyorsun!
Sen eski aşkını çoktan unutmuşsun!
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