Derbide Yedek Kulübeleri Birbirine Girdi
Derbide Yedek Kulübeleri Birbirine Girdi
Oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçerken kulübeler arasında kavga çıktı. Maç uzunca bir süre durdu. Hakem Cihan Aydın kırmızı kartına başvurdu. Maçın sonuna en az 11 dakika ilave edildi.
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Fenerbahçe ve Galatasaray yedek külübeleri arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri sahaya girdi.
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Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gören isimler oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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