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Derbide Yedek Kulübeleri Birbirine Girdi

Derbide Yedek Kulübeleri Birbirine Girdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 22:41

Oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçerken kulübeler arasında kavga çıktı. Maç uzunca bir süre durdu. Hakem Cihan Aydın kırmızı kartına başvurdu. Maçın sonuna en az 11 dakika ilave edildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray yedek külübeleri arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri sahaya girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray yedek külübeleri arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri sahaya girdi.

Görsel: Futbol Arena

Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gören isimler oldu.

Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gören isimler oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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