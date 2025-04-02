Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki derbi heyecanından galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu. 22 Nisan'da oynanacak yarı final mücadeleleriyle finalin adı belli olacak.