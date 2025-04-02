Deplasmanda Galip: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Eledi
Deplasmanda Galip: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Eledi
Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki derbi heyecanından galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu. 22 Nisan'da oynanacak yarı final mücadeleleriyle finalin adı belli olacak.
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Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2
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Okan Buruk ve öğrencilerinin rakibi Konyaspor oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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