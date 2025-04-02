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Deplasmanda Galip: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Eledi

Deplasmanda Galip: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Eledi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 22:57

Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final etabındaki derbi heyecanından galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu. 22 Nisan'da oynanacak yarı final mücadeleleriyle finalin adı belli olacak.

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Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2

Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın Çeyrek Final aşamasında kozlarını paylaştı. Rekabetin ilk 45 dakikası 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle noktalandı. Deplasman ekibinin golleri 10 ve 27'de Osimhen'den geldi. Ev sahibi 45+1'de Syzmanski ile farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmeyince yarı final bileti Galatasaray'a gitti.

Okan Buruk ve öğrencilerinin rakibi Konyaspor oldu.

Okan Buruk ve öğrencilerinin rakibi Konyaspor oldu.

Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi İskenderunspor'u 3-0'la geçen Konyaspor oldu. Mücadele, 22 Nisan'da oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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